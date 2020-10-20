Медики розповіли, як доглядати за хворим на COVID-19 у домашніх умовах. ІНФОГРАФІКА

Центр громадського здоров'я оприлюднив правила догляду за хворим на коронавірус пацієнтом у домашніх умовах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ЦГЗ повідомив у Facebook.

"Людям із легкими проявами захворювання лікар може рекомендувати залишатися вдома на самоізоляції. У цьому разі необхідно дотримуватися низки правил", - говориться в повідомленні.

Треба розмістить пацієнта у добре провітрюваному приміщенні. Бажано, щоб за ним доглядала одна людина, яка не належить до осіб із ризиком появи ускладнень. Відвідування пацієнта заборонено.

Члени домогосподарства мають перебувати в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше 1 м від пацієнта. Винятком є матері, що годують грудьми. Вони повинні носити медичну маску, коли перебувають поряд з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд перед контактом.

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Варто обмежити рух пацієнта місцями спільного користування. Людина, яка доглядає, має носити медичну маску, коли перебуває в одній кімнаті з пацієнтом. Треба мити руки після будь-яких контактів із пацієнтом чи його найближчим оточенням. Після миття рук з милом витирати їх варто одноразовими паперовими рушниками.

Слід прикривати рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок слід чхати і кашляти у згин ліктя.

Рекомендується використовувати одноразові медичні рукавички для догляду за пацієнтом і прибирання приміщення. До та після зняття медичних рукавичок слід мити руки. Рукавички, маски та інші відходи після догляду за пацієнтом складати в окремому контейнері (поліетиленовому пакеті) в тому ж приміщенні, де перебуває хворий, до їх утилізації.

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Як зауважують у ЦГЗ, потрібно уникати обміну зубними щітками, предметами спільного користування, постільною білизною тощо. Посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом. Викидати посуд не слід. Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет побутовим мийно-дезінфекційним засобом. Прати речі пацієнта можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендовано температуру 60–90 °C і звичайні пральні порошки. Забруднену білизну заборонено струшувати, але можна збирати в загальний мішок.

Як повідомляється, люди із симптомами хвороби мають залишатися вдома до зникнення клінічних проявів та отримання негативного результату лабораторних досліджень. Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (гарячка, кашель, біль у горлі, утруднене дихання), із ним слід поводитись як із підозрілим на інфікування SARS-CoV-2.