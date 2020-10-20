УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9976 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
20 250 14

Медики розповіли, як доглядати за хворим на COVID-19 у домашніх умовах. ІНФОГРАФІКА

Медики розповіли, як доглядати за хворим на COVID-19 у домашніх умовах. ІНФОГРАФІКА

Центр громадського здоров'я оприлюднив правила догляду за хворим на коронавірус пацієнтом у домашніх умовах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ЦГЗ повідомив у Facebook.

"Людям із легкими проявами захворювання лікар може рекомендувати залишатися вдома на самоізоляції. У цьому разі необхідно дотримуватися низки правил", - говориться в повідомленні.

Медики розповіли, як доглядати за хворим на COVID-19 у домашніх умовах 01

Треба розмістить пацієнта у добре провітрюваному приміщенні. Бажано, щоб за ним доглядала одна людина, яка не належить до осіб із ризиком появи ускладнень. Відвідування пацієнта заборонено.

Члени домогосподарства мають перебувати в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше 1 м від пацієнта. Винятком є матері, що годують грудьми. Вони повинні носити медичну маску, коли перебувають поряд з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд перед контактом.

Читайте також: Коронавірус може зберігатися на шкірі до 9 годин, - вчені

Варто обмежити рух пацієнта місцями спільного користування. Людина, яка доглядає, має носити медичну маску, коли перебуває в одній кімнаті з пацієнтом. Треба мити руки після будь-яких контактів із пацієнтом чи його найближчим оточенням. Після миття рук з милом витирати їх варто одноразовими паперовими рушниками.

Слід прикривати рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок слід чхати і кашляти у згин ліктя.

Рекомендується використовувати одноразові медичні рукавички для догляду за пацієнтом і прибирання приміщення. До та після зняття медичних рукавичок слід мити руки. Рукавички, маски та інші відходи після догляду за пацієнтом складати в окремому контейнері (поліетиленовому пакеті) в тому ж приміщенні, де перебуває хворий, до їх утилізації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вчені показали, як поширюється COVID-19 під час розмови за столом. ВIДЕО

Як зауважують у ЦГЗ, потрібно уникати обміну зубними щітками, предметами спільного користування, постільною білизною тощо. Посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом. Викидати посуд не слід. Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет побутовим мийно-дезінфекційним засобом. Прати речі пацієнта можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендовано температуру 60–90 °C і звичайні пральні порошки. Забруднену білизну заборонено струшувати, але можна збирати в загальний мішок.

Як повідомляється, люди із симптомами хвороби мають залишатися вдома до зникнення клінічних проявів та отримання негативного результату лабораторних досліджень. Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (гарячка, кашель, біль у горлі, утруднене дихання), із ним слід поводитись як із підозрілим на інфікування SARS-CoV-2.

Автор: 

карантин (18172) медицина (2117) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
А якщо людина мешкає одна , що їй робити і хто повинен іі доглядати , узелєнського не повідомили ?
показати весь коментар
20.10.2020 17:16
+7
Медики рассказали, как ухаживать за больным COVID-19 в домашних условиях - Цензор.НЕТ 4582
показати весь коментар
20.10.2020 17:04
+6
готовят к смерти дома
показати весь коментар
20.10.2020 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен свідомий громадянин може стати перфекційним інфекціоністом!
Бабусині кисневі подушки знову стануть модними.
показати весь коментар
20.10.2020 17:01 Відповісти
Медики рассказали, как ухаживать за больным COVID-19 в домашних условиях - Цензор.НЕТ 4582
показати весь коментар
20.10.2020 17:04 Відповісти
готовят к смерти дома
показати весь коментар
20.10.2020 17:13 Відповісти
А якщо людина мешкає одна , що їй робити і хто повинен іі доглядати , узелєнського не повідомили ?
показати весь коментар
20.10.2020 17:16 Відповісти
Все рассказали кроме главного, когда деньги принесут выделенные государством больному, домой.
показати весь коментар
20.10.2020 17:29 Відповісти
Портрет батька Ковиду - доктора Баріка і Білла Гейтса на прикроватну тумбочку, стакан горілки перед відправленням в світ квантових і тонких енергій, надіяться на те, хто в що вірить: в науку, статистику, богів, ідолів, політиків, в магічні написи, квадратуру кола, чорний квадрат Малєвіча, в розум Зеленського ...
показати весь коментар
20.10.2020 17:52 Відповісти
Смотрите, ящерики, эти лысые обезьяны думают, что они придумали COVID-19.
показати весь коментар
20.10.2020 18:02 Відповісти
А якщо сім'я з трьох людей мешкає в однокімнатній квартирі?!

Виродки протягом літа нічого не зробили для збільшення лікарняних місць! А тепер вони радять, падлюки!
показати весь коментар
20.10.2020 18:52 Відповісти
І ніхто протягом літа не вивчив кілька десятків тисяч медиків, які б могли впоратись з навалою безвідповідальних хворих?
показати весь коментар
20.10.2020 22:14 Відповісти
Если не можешь помочь больному практически, то надо сделать что? Правильно! Написать очередную дебильную инструкцию.
показати весь коментар
20.10.2020 19:13 Відповісти
такие рекомендации - маркер дебилизма
показати весь коментар
20.10.2020 20:43 Відповісти
Это все пустая болтовня ни о чем. В Украине нет людей с легким течением болезни. Их просто нет, потому что тест стоит 1500 грн, а бесплатно их делают только тем, кого уже кладут в больницу и кому трудно дышать. А люди с легким течением болезни продолжают жить своей обычной жизнью и заражать окружающих. Возможно вместо строительства дорог нужно было просто закупить 100 млн тестов что бы каждому жителю страны можно было сделать бесплатный тест при первых признаках ОРВИ.
показати весь коментар
20.10.2020 21:00 Відповісти
Закупити можливо й можна, але щоб зробити їх потрібно кількість лабораторій збільшити в кілька разів. А в нас немає стільки лаборантів. Може якось допоможуть нові 15-хвилинні тести, що скоро повинні завезти в Україну.
показати весь коментар
20.10.2020 22:21 Відповісти
В этой инструкции пациент (больной) выглядит как кукла бессловестная, которая не имеет ни прав, ни обязанностей, и с которой не надо особо церемонится. Например:
"Нужно разместить пациента в хорошо проветриваемом помещении." Правильно было бы так: "Пациенту надо предоставить хорошо проветриваемое, желательно отдельное помещение"
"Стоит ограничить движение пациента в места общего пользования." Ванную и туалет на замок закрыть, что ли? Или поставить ограждение? Правильно было бы так: "Обсудить с пациентом необходимость минимизировать его контакты с другими лицами".
"Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате". Зачем членов домохозяйства сгонять в одну комнату? Этот пункт вообще не нужен, потому, что об отдельном помещении говорилось выше.

Читают ли в Центре общественного здоровья то, что сами пишут?
показати весь коментар
20.10.2020 21:11 Відповісти
 
 