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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко - новим ректорам вишів: Студентам на недільних акціях робити нічого. Потрібно пояснити всім один раз, а потім не треба заколисувати

Лукашенко - новим ректорам вишів: Студентам на недільних акціях робити нічого. Потрібно пояснити всім один раз, а потім не треба заколисувати

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, призначаючи нових ректорів у три білоруські ВНЗ, доручив їм пояснити студентам наслідки участі в недільних маршах.

Про це повідомляє "БелТА", передає Цензор.НЕТ.

"У неділю в Мінську буде наведено порядок. Тому що вони по неділях в основному ходять. Ну показали, чого вони варті. Ви теж побачили, добре. А тепер потрібно пояснити всім один раз, попередити, а потім не треба заколисувати", - заявив Лукашенко.

Лукашенко впевнений, що студентам на подібних заходах робити нічого, адже участь у таких акціях - порушення закону.

"Для когось це витівка. Нікого не вмовляйте. От прийшли, пояснили - ось такий порядок. Хочете вчитися - вчіться. Не хочете, хлопці, - йдіть краще самі", - сказав він.

За словами Лукашенка, ректор повинен першим сказати про те, що "ось така кількість людей вчитися не хочуть".

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"Ну не хочуть - не треба. Хто в армію, хто піде працювати чи ще кудись. Це право вибору. Особливо зараз", - підкреслив він.

Лукашенко заявив також, що готовий провести зустріч в одному з вишів, студенти яких беруть активну участь в акціях протесту, для того, щоб донести до них свою позицію.

"Я готовий приїхати і разом із вами розмовляти зі студентами, доносити свою позицію", - сказав Лукашенко.

При цьому він вважає, що владі країни "виправдовуватися нема чого, навіть перед студентами". "Що могли, те зробили. Нехай інші зроблять краще. Скоро буде надана така можливість", - зауважив він.

У Білорусі вже понад два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено чинного главу держави Лукашенка, який обіймає цей пост з 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою підсумки виборів, вважають їх сфальсифікованими.

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) студенти (432)


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Топ коментарі
+8
Студентов мочить в сортирах будут? Или прямо на улицах?
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20.10.2020 17:09
+8
какое им дело, что студенты делают вне вуза?
какая связь между "хотите учиться" и акциями протеста в выходные дни?
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20.10.2020 17:11
+6
Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать - Цензор.НЕТ 2586
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20.10.2020 17:20
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Студентов мочить в сортирах будут? Или прямо на улицах?
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20.10.2020 17:09 Відповісти
При этом "товарище" может дойти и до этого
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20.10.2020 17:21 Відповісти
Ну тебе, допустим тоже нечего делать в Беларуси
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20.10.2020 17:10 Відповісти
какое им дело, что студенты делают вне вуза?
какая связь между "хотите учиться" и акциями протеста в выходные дни?
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20.10.2020 17:11 Відповісти
Это называют "тоталитарный режим".
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20.10.2020 17:42 Відповісти
Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать - Цензор.НЕТ 2097
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20.10.2020 17:12 Відповісти
В данном случае "отключат" из вуза
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20.10.2020 17:19 Відповісти
Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать - Цензор.НЕТ 2586
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20.10.2020 17:20 Відповісти
У луки конституция одна на двоих с ****** - брацкая
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20.10.2020 17:24 Відповісти
Кого убаюкивать?? ...тракторный придурок, будущее страны? Где ты потом наскребешь его....?
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20.10.2020 18:02 Відповісти
Лука пошёл в атаку....
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20.10.2020 18:08 Відповісти
Внимание! Обнаружен путлеровец! Животное отправлено пинком в спам.
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20.10.2020 19:25 Відповісти
Будут учиться платно, как в Украине! Сепаров бесплатно, украинцев на контракт!
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20.10.2020 19:06 Відповісти
у колхозника реально мозги на бекрень .смотрел как этот картофельный дегенерат собрал всю шалупень пенсионерскую, мусоров, кгбшников, и прочую шушару типа на митинг . как эта толдпа смешно смотрелась. рожи отморженые и тупые а в переди колоны мудак смегафоном
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20.10.2020 22:36 Відповісти
 
 