Лукашенко - новим ректорам вишів: Студентам на недільних акціях робити нічого. Потрібно пояснити всім один раз, а потім не треба заколисувати

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, призначаючи нових ректорів у три білоруські ВНЗ, доручив їм пояснити студентам наслідки участі в недільних маршах.

Про це повідомляє "БелТА", передає Цензор.НЕТ.

"У неділю в Мінську буде наведено порядок. Тому що вони по неділях в основному ходять. Ну показали, чого вони варті. Ви теж побачили, добре. А тепер потрібно пояснити всім один раз, попередити, а потім не треба заколисувати", - заявив Лукашенко.

Лукашенко впевнений, що студентам на подібних заходах робити нічого, адже участь у таких акціях - порушення закону.

"Для когось це витівка. Нікого не вмовляйте. От прийшли, пояснили - ось такий порядок. Хочете вчитися - вчіться. Не хочете, хлопці, - йдіть краще самі", - сказав він.

За словами Лукашенка, ректор повинен першим сказати про те, що "ось така кількість людей вчитися не хочуть".

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"Ну не хочуть - не треба. Хто в армію, хто піде працювати чи ще кудись. Це право вибору. Особливо зараз", - підкреслив він.

Лукашенко заявив також, що готовий провести зустріч в одному з вишів, студенти яких беруть активну участь в акціях протесту, для того, щоб донести до них свою позицію.

"Я готовий приїхати і разом із вами розмовляти зі студентами, доносити свою позицію", - сказав Лукашенко.

При цьому він вважає, що владі країни "виправдовуватися нема чого, навіть перед студентами". "Що могли, те зробили. Нехай інші зроблять краще. Скоро буде надана така можливість", - зауважив він.

У Білорусі вже понад два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено чинного главу держави Лукашенка, який обіймає цей пост з 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою підсумки виборів, вважають їх сфальсифікованими.