Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 20 жовтня, в районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ ворог застосував стрілецьку зброю.

Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 15 гектарів території і передано на знищення 80 вибухонебезпечних предметів.

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Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил здійснюють роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зараз тривають відновлювальні роботи на 16 об'єктах.

Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника, підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.