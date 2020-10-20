Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС
Від початку поточної доби, 20 жовтня, в районах відповідальності наших бригад зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ ворог застосував стрілецьку зброю.
Ворожі постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 15 гектарів території і передано на знищення 80 вибухонебезпечних предметів.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил здійснюють роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зараз тривають відновлювальні роботи на 16 об'єктах.
Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника, підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.
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Генерал Хомчак подарував собі третю квартиру у Києві за рахунок армії.
Справжнє обличчя генералів Зеленського.
Саме тих, кого він ставить на керуючі посади, замість бойових офіцерів.
Генерал Хомчак, що разом з посіпаками Коломойського є один з винних в Іловайської трагедії, після одруження з Ковальовою з Офісу президента - крім посади очільниці Чернігівської ОДА подарував собі з дружиною ще одну квартиру у столиці - вже третю. І
І звичайно за кошт армії. А
А що, він повинен заробляти, як звичайні офіцери роками, та сам собі купувати третю квартиру у Києві за мільйони гривень? Він що, дурний?
Так що Зеля , закрий рот і не патякай про попередників , бо твоє місце вже на нарах !