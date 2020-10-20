Київ придбав 200 нових сучасних автобусів, 50 із них вже сьогодні вийшли на маршрут, - Кличко

Київ отримав 50 новеньких автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час презентації першої партії автобусів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер зазначив, що столиця стрімко розвивається, збільшується кількість її мешканців. І тому необхідно продовжувати розвивати систему громадського транспорту.

"Хочу наголосити, що навіть у цей непростий час – коли триває боротьба з пандемією, економічна криза, війна на сході України – столиця змогла закупити за останніх кілька років 139 нових тролейбусів, 65 сучасних трамваїв та загалом 307 нових автобусів. 200 з них на умовах лізингу - ми отримаємо до кінця цього року, - зазначив Кличко. - І сьогодні мені дуже приємно представити вам першу партію з цих двох сотень – 50 новеньких автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть ще 150 таких машин".

За його словами, сьогодні в міста є велика потреба в таких автобусах. Адже значну кількість рухомого складу "Київпастрансу" становлять автобуси, термін експлуатації яких - понад 10 років.

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Нові ж автобуси мають низьку підлогу, пандуси та спеціальні місця в салоні для людей з інвалідністю. Автобуси обладнані системою відеоспостереження та навігації. Кабіна водія та пасажирський салон оснащені кондиціонерами. Ці машини відповідають екологічному стандарту "Євро-5".

Із нових 200 автобусі 120 – довжиною 12 метрів та пасажиромісткістю 106 людей. 80 автобусів – довжиною майже 19 метрів на 176 місць.

"Отримання нового транспорту великої місткості важливе і в ситуації пандемії - коли громадський транспорт має перевозити пасажирів тільки в кількості місць для сидіння. Усі нові автобуси будуть передані автопаркам Комунального підприємства "Київпастранс" для роботи на найбільш завантажених маршрутах, - повідомив мер. - Ми робимо все можливе, аби люди пересувалися містом з комфортом та створюємо умови, щоб автомобілісти максимально пересідали на громадський транспорт. Це допоможе вирішити проблему і з заторами. А також – витіснятиме з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту", - підкреслив Кличко.