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У додатку "Дія" є цифрове свідоцтво про народження дитини, - глава Мінцифри Федоров

У додатку

Батьки 7 млн дітей віком до 14 років можуть сформувати цифрове свідоцтво про народження дитини у мобільному застосунку "Дія 2.0". Ним можна користуватися нарівні з паперовим.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі програми "Ранок з Україною", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми запустили цифрове свідоцтво про народження у мобільному застосунку Дія. Це – можливість для обох батьків більше не переживати за наявність паперової копії документа. Адже воно має таку саму юридичну силу, як і його паперовий аналог. Для того, щоб його отримати, потрібно просто оновити застосунок Дія", – прокоментував Михайло Федоров.

Цифрове свідоцтво про народження використовується для поїздок Україною, отримання банківських, медичних, освітніх послуг тощо.

Для того, щоб отримати цифрове свідоцтво про народження, перш за все потрібно встановити або оновити мобільний застосунок Дія. Далі обрати "Додати Свідоцтво про народження дитини" та ввести серію й номер документа. Так свідоцтво про народження з’явиться у смартфонах батьків.

Крім того, у мобільному застосунку "Дія 2.0" доступна функція шерингу – можливість ділитися цифровими копіями документів. Так батьки дитини зможуть не носити із собою паперової версії свідоцтва про народження. А за необхідності шерити цифрову копію документа.

Важливо, що цифрове свідоцтво про народження в Дії має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Якщо ж раптом цифрового свідоцтва не прийняли, необхідно відразу ж звернутися до служби підтримки Дії.

Юридичних підстав відмовити у використанні цифрового свідоцтва про народження дитини в Дії немає. Адже 23 вересня Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 911, якою легалізував використання цифрового свідоцтва на рівні з паперовим. Також постановою визначено можливість передавання цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.

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Автор: 

Федоров Михайло (876) Мінцифри (1183) Дія (1122)


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І що, є дебіли що цим додатком користуються?
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20.10.2020 18:36 Відповісти
Всі додатки фуфло. Перевірено.
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20.10.2020 18:40 Відповісти
"Knives Out" гарний додаток , на мою думку .
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20.10.2020 19:05 Відповісти
вы б лучше голосовать придумали со смарта....
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20.10.2020 18:42 Відповісти
Так голосуватимуть і з ЛуганДону.
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20.10.2020 18:51 Відповісти
С качеством защиты в "Дие" голосовать будут и из любого рашенского Зажопинска.
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20.10.2020 18:57 Відповісти
А как там с международными сертификатами безопасности?
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20.10.2020 18:58 Відповісти
Так своих то и нету, верней типа есть, но лишь немного исковырянные международные.
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21.10.2020 09:34 Відповісти
В преложении,,Дія,, надо открыть раздел,,Наслідки,,со свидетельствами о рождении детей
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20.10.2020 21:21 Відповісти
 
 