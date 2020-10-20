"Справа про бронежилети": колишньому заступнику міністра оборони повідомили про підозру в збитку на 42 млн грн

Колишньому заступнику міністра оборони України повідомили про підозру в бездіяльності військової влади, що призвела до тяжких наслідків, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в умовах особливого періоду.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що працівники Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю і прийом індивідуального обмундирування - 11 тис. бронежилетів, які за своїми властивостями не здатні захистити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю. Колишній чиновник, знаючи зазначені обставини, не вжив заходів із неприйняття такої продукції, внаслідок чого державі завдано 42 млн грн збитків", - сказано в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

Загалом у в цьому кримінальному провадженні повідомили про підозру вісьмом особам, шість із них на момент скоєння злочину перебували на керівних посадах у Міністерстві оборони України.

Ім'я колишнього заступника міністра оборони, якого повідомили про підозру, в Офісі генерального прокурора не вказали.

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