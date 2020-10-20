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Новини
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"Справа про бронежилети": колишньому заступнику міністра оборони повідомили про підозру в збитку на 42 млн грн

Колишньому заступнику міністра оборони України повідомили про підозру в бездіяльності військової влади, що призвела до тяжких наслідків, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в умовах особливого періоду.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що працівники Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю і прийом індивідуального обмундирування - 11 тис. бронежилетів, які за своїми властивостями не здатні захистити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю. Колишній чиновник, знаючи зазначені обставини, не вжив заходів із неприйняття такої продукції, внаслідок чого державі завдано 42 млн грн збитків", - сказано в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

Загалом у в цьому кримінальному провадженні повідомили про підозру вісьмом особам, шість із них на момент скоєння злочину перебували на керівних посадах у Міністерстві оборони України.

Ім'я колишнього заступника міністра оборони, якого повідомили про підозру, в Офісі генерального прокурора не вказали.

Дивіться також: Міноборони не припинило співпрацю з виробником "бронежилетів, що прострілюються, - компанією "Темп-3000", - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

збитки (1423) збиток (95) Бронежилет (154) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+16
"Дело о бронежилетах": бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в ущербе на 42 млн грн - Цензор.НЕТ 3827
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20.10.2020 18:45
+10
С апреля по июнь это уже при ГОВНОкоманлуваче!
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20.10.2020 18:49
+8
Свинарчуки-2? Не підкажеш, чим закінчилось? 😉 Я чув великий пук. Зебіли чули салют. То що це було? Ась?
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20.10.2020 19:04
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"Дело о бронежилетах": бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в ущербе на 42 млн грн - Цензор.НЕТ 3827
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20.10.2020 18:45 Відповісти
Він відкупиться як завжди за 4200 грн.
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20.10.2020 18:48 Відповісти
С апреля по июнь это уже при ГОВНОкоманлуваче!
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20.10.2020 18:49 Відповісти
главный КОМАНДУЮЩИЙ тогда еще не знал,что это был его почин...
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20.10.2020 19:10 Відповісти
Бывшему, значит шоколадному зам.министра обороны.
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20.10.2020 18:49 Відповісти
Свинарчуки-2? Не підкажеш, чим закінчилось? 😉 Я чув великий пук. Зебіли чули салют. То що це було? Ась?
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20.10.2020 19:04 Відповісти
Это безмозглые близость местных выборов с "юридическим трешем" не способно связать)))
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20.10.2020 21:03 Відповісти
А шо там с начальником ЦБТУ генералом Мельником? Шо-то тихо...
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20.10.2020 18:54 Відповісти
а сынуля авакова? хотя...онижедети (чьи-то))) какой с них спрос ? ))))
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20.10.2020 18:56 Відповісти
А коли створять комітет з розгляду справи по зливу спецоперації "Вагнеривці"?
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20.10.2020 18:59 Відповісти
хєрня це все від сцикла....
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20.10.2020 19:02 Відповісти
Ох і достанеться йому! Як генералу Назарову, ще компенсацію прийдеться платити і поновлювати на роботі.
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20.10.2020 19:08 Відповісти
А что Назаров сделал не подскажешь?
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20.10.2020 19:15 Відповісти
А ви президент, щоб мені тикати?
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20.10.2020 19:28 Відповісти
А клоун-наркоман сказал что мы все президенты!
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20.10.2020 19:36 Відповісти
Володимире, то нехай він так і вважає, йому вибачається, А відносно Назарова, то йому був винесений вирок суду. Засудженний за те, що в 2014 році дав дозвіл на смертельну посадку ІЛа в Луганському аеропорту, що привело до загибелі 49- ти осіб - десантників і членів єкіпажу. Вирок ще не набрав законної сили. А Назаров на свободі і ( інформація неточна) ніби ще і отримав квартиру
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20.10.2020 20:03 Відповісти
20 лимонов отдаст и замнут что ж тут неясного .чел один хрен с наваром в 22 ляма
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20.10.2020 19:18 Відповісти
слушай, клоун у нас уже есть а умным у тебя быть не получается. считают что он купил бракованые, непригодные к войне бронежилеты. и сумму покупки посчитали в убытки. а броники есть. только после получаса в воде их боковая кевларовая защита пробивается.
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20.10.2020 20:14 Відповісти
Да да повтирай лохам они поверят что он там купил.маланец проплаченный .вот же черти еще и мазу тянут за ворье.сами такие .
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20.10.2020 21:20 Відповісти
Они отчет, на основании которого строят обвинения, читали? Боевика, в дождь выцеливающего из пистолета чехол бронежилета между карманами, я себе представить не могу.
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20.10.2020 19:19 Відповісти
Это неважно. Люди ходят на работу, получают выше среднего зарплату. На хорошем счету у руководства. Приработок наверняка есть. Тут как в деле Шеремета - экспертиза идентичности сделана по несертифицированной экспериментальной методике. И все знают - фуфло дело, нитками белыми шитое. Но тоже ходят в суд. Потому что на работе. А перестанут этой херней маятся - не будет у них ни работы, ни зарплаты, ни приработка.
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20.10.2020 20:11 Відповісти
гетьман стопудово був не в курсі )
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20.10.2020 19:23 Відповісти
И сразу вспоминаем, Амёбы, а что там свинарчуки?!)))
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20.10.2020 21:01 Відповісти
История о «Свинарчуках» больше не жмет: «Укроборонпром» закупил 6 бронемашин в «Богдан Моторс» - в кампании Олега Гладковского! И, что удивительно, - член наблюдательного совета «Укроборонпрома» Мустафа Найем от стыда харакири не сделал.«Укроборонпром» похвастался, что контракт выполнили и даже машины оказались дешевле, чем планировали ранее. В итоге, становится очевидно, что рассказы о «Свинарчуках» - это для лохов, а бронемашины где-то покупать то надо.

Когда надо попиариться - вопишь о «Свинарчуках», а как понадобятся качественные бронемашины по приемлемой цене - идешь к дорогому и бесценному Олегу Владимировичу. Что непонятно? Все как с «формулой Роттердам +» и со всем остальным. Уже прошло достаточно много времени, чтобы убедиться, что народ просто откровенно обманули, когда заставили людей поверить в откровенное вранье о коррупции в армии и о жадных «барыгах», которые наживаются за счет простых украинцев.
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20.10.2020 22:46 Відповісти
Но не понимают. Сватов пересмотрели))
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21.10.2020 18:49 Відповісти
Короче стрелочника нашли, а Петю шоколадного ****** как всегда отмажут
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20.10.2020 22:13 Відповісти
С апреля по май 2019 это уже к твоему зебилу вопросы.
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20.10.2020 22:32 Відповісти
Играй не членом на рояле))
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21.10.2020 18:50 Відповісти
 
 