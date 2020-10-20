Виступ Зеленського, Кабмін у Раді і викличне вбрання Загоруйко, - день роботи ВР 20 жовтня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 20 жовтня запам'ятався щорічним виступом президента Володимира Зеленського, присутністю Кабміну в Раді і різнокольоровими масками депутатів.





Вдягання брендованих масок у фракції "Голос"

Нардеп Кіцак зі "Слуги народу" в масці партійного кольору





Шуфрич і Тимошенко

Після Тимошенко Шуфрич дивиться на колегу Загоруйко в доволі викличному вбранні

Разумков без маски, але в рукавичках, а Стефанчук без рукавичок, але в масці

Депутатські секрети

За трибуною Ігор Палиця

Зеленський прибув у Раду





Послухати Зеленського прибув Кабмін на чолі з прем'єр-міністром Шмигалем





Розмова Зеленського і Гео Лероса

Опозиція з "ЄС" з наочною критикою політики Зеленського

Глава президентського офісу Єрмак і перший помічник Зеленського Шефір







Виступ президента



























Реакція на виступ з боку фракції "Слуга народу"

Фракція "ЄС"







Слуга народу Янченко

Виступ глави МОЗ Степанова





Слуга народу Юрченко, який обґрунтовано підозрюється в корупції

Фото - Цензор.НЕТ