Хворий на COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна київської лікарні

Лікарі кажуть, що 68-річний чоловік ішов на поправку, і вчинок пов'язаний з його сімейними обставинами, а не станом здоров'я.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "24 канал".

Трагедія сталася в лікарні №8, яку перепрофілювали для хворих на коронавірус.

Інформацію про самогубство підтвердили в поліції Оболонського району. За даними правоохоронців, загиблому було 68 років. Він вистрибнув із четвертого поверху медустанови.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідчі допитали ще одного пацієнта, який перебував у палаті в момент вчинення самогубства.

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Заступник директора лікарні Богдан Легінь повідомив телеканалу "Київ", що чоловік хворів на коронавірус і пневмонію, але вже йшов на поправку. Легінь стверджує, що пацієнт наклав на себе руки не через хворобу, а у зв'язку з сімейними обставинами.