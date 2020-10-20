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Новини Коронавірус і карантин
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Хворий на COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна київської лікарні

Хворий на COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна київської лікарні

Лікарі кажуть, що 68-річний чоловік ішов на поправку, і вчинок пов'язаний з його сімейними обставинами, а не станом здоров'я.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "24 канал".

Трагедія сталася в лікарні №8, яку перепрофілювали для хворих на коронавірус.

Інформацію про самогубство підтвердили в поліції Оболонського району. За даними правоохоронців, загиблому було 68 років. Він вистрибнув із четвертого поверху медустанови.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідчі допитали ще одного пацієнта, який перебував у палаті в момент вчинення самогубства.

Читайте також: Реанімувати не вдалося, обидва померли: другий день поспіль з вікна столичної лікарні, де лікують COVID-19, вистрибують люди. ФОТО

Заступник директора лікарні Богдан Легінь повідомив телеканалу "Київ", що чоловік хворів на коронавірус і пневмонію, але вже йшов на поправку. Легінь стверджує, що пацієнт наклав на себе руки не через хворобу, а у зв'язку з сімейними обставинами.

Автор: 

лікарня (1358) карантин (18172) Київ (19441) самогубство (631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Не можу пригадати жодної інфекційної хвороби , щоб люди так часто стрибали з вікон .
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20.10.2020 18:59
+11
Можливо вартість лікування непідйомна для людей
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20.10.2020 19:02
+5
Ось так і вмирають від "смертоносного" ковіда. Запишіть в статистику ще одну жертву пандемії.
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20.10.2020 19:00
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Это не в той больнице, из которой уже не так давно выпрыгивало два пациента?
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20.10.2020 18:57 Відповісти
там, мабуть, замість ремдесивіра, відвар з мухоморів використовують
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20.10.2020 18:59 Відповісти
рюсську вакцину мабуть колють. Побічна дія.
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20.10.2020 19:01 Відповісти
R.I.P.

наверное послушал Степанова про "сортировку"
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20.10.2020 19:01 Відповісти
щось в цій лікарні відбувається страшніше корони.... це вже третій коронострибун
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20.10.2020 18:58 Відповісти
Можливо вартість лікування непідйомна для людей
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20.10.2020 19:02 Відповісти
не може такого бути - зєльонський сказав, що все безкоштовно
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20.10.2020 19:05 Відповісти
Вот только ощущение, что статистику смягчают, не пишут диагноз COVID, а пишут пневмония.
Знакомый сейчас лежит с пневмонией в реанимации. Ни о каком бесплатном лечении речь не идет.
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20.10.2020 19:11 Відповісти
стосовно "безкоштовно" - це сарказм(на всякий випадок)
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20.10.2020 19:17 Відповісти
А може навпаки : у вашого знайомого не має ні корони , ні пневмонії - але за гроші « лікують ?» Нехай зробить десь окремо КТ . На жаль , півтори місяці тому поховали батька , якого « лікували» від неіснуючої пневмонії аж до виразки шлунку
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20.10.2020 19:40 Відповісти
Мои соболезнования.
У знакомого уже нехватка кислорода, дышит через маску обогащенным, так что там вариантов мало.
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20.10.2020 20:37 Відповісти
А что вы хотели? В руках нашего МОЗ медицина это коммерческое предприятие цель которого - получение прибыли, а не лечение людей.
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20.10.2020 21:47 Відповісти
Так він же не Ісус, щоб йому сліпо вірити..
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20.10.2020 19:18 Відповісти
шкода, що 73% цього не зрозуміли
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20.10.2020 19:19 Відповісти
73% рулять...
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21.10.2020 00:37 Відповісти
Степанов. А ця тва .....ка себе дужжжже комфортно почувала я при Янеку , і при Порошенко , ну і при Зеленському « реформує медицину» критикуючи реформи Супрун
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20.10.2020 19:26 Відповісти
ЦЕ БІЛЬШ ЙМОВІРНО. ВИРІШИВ, ЩО СІМ*Я ПОТРАТИТЬ НА ПОХОРОНИ МЕНШЕ, ЧИМ НА ЙОГО ЛІКУВАННЯ, АБО САМ ЗОБОРГУВАВ НА ЦІ ЦІЛІ НЕПІДЙОМНУ СУМУ.
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20.10.2020 19:15 Відповісти
МАЛАДЕЦЬ ! ...дець, ...дець ...дець!
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21.10.2020 00:40 Відповісти
Просто в людей немає таких грошей на « безкоштовне лікування» які зараз вимагають наші « героїчні лікарі» .
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20.10.2020 19:23 Відповісти
Не можу пригадати жодної інфекційної хвороби , щоб люди так часто стрибали з вікон .
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20.10.2020 18:59 Відповісти
Ось так і вмирають від "смертоносного" ковіда. Запишіть в статистику ще одну жертву пандемії.
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20.10.2020 19:00 Відповісти
Может, собирались выписывать, а дома отказывались принимать. Типа заразишь нас тут всех. Такие случаи уже были.
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20.10.2020 19:05 Відповісти
Да, может. Есть такие "родственники", что и врагов не нужно.
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20.10.2020 19:10 Відповісти
Це українська страхова медицина для пенсіонерів. Доки у нас в Україні з кожним підняттям мінімалки буде підійматися максималка у десять разів бажання всіх отримувачів мінімалки буде одне, ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ.
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20.10.2020 19:12 Відповісти
І тоді вже не буде лохторату і нікому буде йти на демократичні вибори. До кого ж тоді звернеться президент на "ти"?
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20.10.2020 19:24 Відповісти
Він мав на це повне право.
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20.10.2020 19:13 Відповісти
Російська вакцина в дії.
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20.10.2020 19:17 Відповісти
Просто чувак узнал, что короновирусные деньги, зелесрань закатала в асфальт и раздала мусорам, бесплатной медицины не будет, поэтому лечение обойдется ему в 40 тысяч. Похорона будут дешевле.
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20.10.2020 19:18 Відповісти
В какой ещё стране больные на COVID-19 выбрасываются из окон больниц, а в Украине уже третий случай. А та зеленая шмаркля рапортует как у нас всё за#бись.
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20.10.2020 19:18 Відповісти
та какой третий. Это уже пятый, но инфо в интернете можно найти.
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20.10.2020 19:24 Відповісти
Це що вперше ? Про двух вже повідомляли на Цензор . Сестра казала у них в Чернігівській обл чоловік з короною втікач з лікарні , бо не моло чим платити за « безкоштовне лікування» . Його знайшла поліція та забила до смерті . В результаті ховали в чорному пакеті з діагнозом « короновірус»
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20.10.2020 19:20 Відповісти
Сподіваюсь, поліціянти отримали сексуальне задоволення?
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21.10.2020 00:47 Відповісти
В Харькове месяц назад педиатр хозяин своей клиники покончил с собой. Трое детей после короны. И корону в Мозгах находят. Это осложнение такое. Погуглить, японцы ещё обратили весной внимание
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20.10.2020 19:22 Відповісти
Крона в мозгах? Єто диагноз президента Украины!
Отлично сформулировал, https://censor.net/ru/user/395460
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21.10.2020 00:52 Відповісти
это уже пятый пациент, который прыгает с окна больницы в Киеве за последние три месяца. Что вы им такое колете? Вы уроды знаете хоть, что лечение коронавируса бесплатное? Вот она реформа здравоохранения по-зеленски, не иначе
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20.10.2020 19:23 Відповісти
Просто в Киеве больницы многоэтажные.
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21.10.2020 00:55 Відповісти
Слишком часто ковидные пациенты прыгают из окон киевских больниц. Скорее всего, клаустрофобия.
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20.10.2020 19:37 Відповісти
Просто в Киеве больницы многоэтажные.
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21.10.2020 00:56 Відповісти
Время происшествия не сообщается . Это было до или после выступления зелебобика в парламенте ?
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20.10.2020 19:40 Відповісти
Вместо.
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20.10.2020 20:01 Відповісти
Клоун ему счет прислал за бесплатное лечение
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20.10.2020 19:41 Відповісти
зеленский будет сидеть за воровство из бюджета ковид19 денег, в следствии чего погибло и ещё погибнет множество украинцев!
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20.10.2020 20:21 Відповісти
Говорят, для человека в сознании находиться под аппаратом ИВЛ очень мучительно. А если не вынес и вырвал интубационную трубку - начинаешь задыхаться и сам ее уже не вставишь.
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20.10.2020 20:34 Відповісти
Покажи, на какой помойке ты нашел то, шо на ИВЛ находятся в сознании. ><
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20.10.2020 21:29 Відповісти
Знакомая врач рассказывала. А Вы можеье почитать, например, здесь
https://dnl.com.ua/news/v-infektsionke-konstantinovki-v-tyazhelom-sostoyanii-nakhodyatsya-10-patsientov_143752 «У нас есть подача со скоростью 10 или 15 литров за минуту. И бывает этого недостаточно больному. Поэтому используется аппарат ИВЛ, который дает нам возможность обеспечить скорость подачи кислорода», - рассказала врач-инфекционист Оксана Нерушева. Сообщается, что все пациенты, которые подключены к ИВЛ, находятся в сознании. Кислород они получают беспрерывно, 24 часа в сутки.

https://www.gazeta.ru/social/2020/05/08/13076221.shtml «Я как будто находился под водой. Изо рта торчала куча трубок. Самое странное - дыхание не зависит от того, что делал я, я чувствовал, что за меня дышит машина. Но ее наличие меня и обнадеживало - значит, есть шанс на помощь», - сказал он. С врачами пациенту приходилось общаться при помощи жестов или письменных сообщений, которые отнимали много сил. Однако впоследствии получилось привыкнуть и к трубкам, и к тому, что большую часть времени нужно лежать на животе.
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20.10.2020 22:23 Відповісти
Говорю ж - помойки. Маски - это тоже ИВЛ. Ты был на ИВЛ с трубками? Я - да.
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20.10.2020 23:03 Відповісти
Конструктивной критики у Вас ноль. И существу вопроса Вам сказать нечего.
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20.10.2020 23:46 Відповісти
конечно по семейнім
сумма лечения скорее біла не подьемной ведь правящие любители канабиса под кайфом расказівают что все бесплатно
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20.10.2020 21:10 Відповісти
«Сам коронавірус має чотири стадії: легку, середньої тяжкості, важку і критичну, при якій у пацієнта падає сатурація.
На середній основне завдання - наситити легені киснем.
При критичній - підключають апарат ЕКМА.
Це щось на зразок штучної легені.
Доба перебування під таким апаратом коштує три тисячі євро на добу.
Але все одно це квиток в один кінець.
Знаєте, що найстрашніше? Людина помирає в свідомості.
Вона задихається, залишаючись у свідомості.
При коронавірусі, гострому респіраторному захворюванні виникають психічні розлади. Смерть настільки важка, що люди не витримують.
Хтось йде на самогубство. А хтось в лікарні вночі знімає кисневу маску, щоб швидше вмерти. Тому антисептики, чисті руки, дистанція і захисні маски - це прості речі, які працюють», - наголосив військовий епідеміолог .
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20.10.2020 23:02 Відповісти
 
 