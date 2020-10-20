Хворий на COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна київської лікарні
Лікарі кажуть, що 68-річний чоловік ішов на поправку, і вчинок пов'язаний з його сімейними обставинами, а не станом здоров'я.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "24 канал".
Трагедія сталася в лікарні №8, яку перепрофілювали для хворих на коронавірус.
Інформацію про самогубство підтвердили в поліції Оболонського району. За даними правоохоронців, загиблому було 68 років. Він вистрибнув із четвертого поверху медустанови.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідчі допитали ще одного пацієнта, який перебував у палаті в момент вчинення самогубства.
Заступник директора лікарні Богдан Легінь повідомив телеканалу "Київ", що чоловік хворів на коронавірус і пневмонію, але вже йшов на поправку. Легінь стверджує, що пацієнт наклав на себе руки не через хворобу, а у зв'язку з сімейними обставинами.
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наверное послушал Степанова про "сортировку"
Знакомый сейчас лежит с пневмонией в реанимации. Ни о каком бесплатном лечении речь не идет.
У знакомого уже нехватка кислорода, дышит через маску обогащенным, так что там вариантов мало.
Отлично сформулировал, https://censor.net/ru/user/395460
https://dnl.com.ua/news/v-infektsionke-konstantinovki-v-tyazhelom-sostoyanii-nakhodyatsya-10-patsientov_143752 «У нас есть подача со скоростью 10 или 15 литров за минуту. И бывает этого недостаточно больному. Поэтому используется аппарат ИВЛ, который дает нам возможность обеспечить скорость подачи кислорода», - рассказала врач-инфекционист Оксана Нерушева. Сообщается, что все пациенты, которые подключены к ИВЛ, находятся в сознании. Кислород они получают беспрерывно, 24 часа в сутки.
https://www.gazeta.ru/social/2020/05/08/13076221.shtml «Я как будто находился под водой. Изо рта торчала куча трубок. Самое странное - дыхание не зависит от того, что делал я, я чувствовал, что за меня дышит машина. Но ее наличие меня и обнадеживало - значит, есть шанс на помощь», - сказал он. С врачами пациенту приходилось общаться при помощи жестов или письменных сообщений, которые отнимали много сил. Однако впоследствии получилось привыкнуть и к трубкам, и к тому, что большую часть времени нужно лежать на животе.
сумма лечения скорее біла не подьемной ведь правящие любители канабиса под кайфом расказівают что все бесплатно
На середній основне завдання - наситити легені киснем.
При критичній - підключають апарат ЕКМА.
Це щось на зразок штучної легені.
Доба перебування під таким апаратом коштує три тисячі євро на добу.
Але все одно це квиток в один кінець.
Знаєте, що найстрашніше? Людина помирає в свідомості.
Вона задихається, залишаючись у свідомості.
При коронавірусі, гострому респіраторному захворюванні виникають психічні розлади. Смерть настільки важка, що люди не витримують.
Хтось йде на самогубство. А хтось в лікарні вночі знімає кисневу маску, щоб швидше вмерти. Тому антисептики, чисті руки, дистанція і захисні маски - це прості речі, які працюють», - наголосив військовий епідеміолог .