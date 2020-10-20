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Новини
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Ексголові податкової Верланову повідомили про підозру у зв'язку з недоотриманням бюджетом понад 2 млрд грн, - Офіс генпрокурора

Ексголові податкової Верланову повідомили про підозру у зв'язку з недоотриманням бюджетом понад 2 млрд грн, - Офіс генпрокурора

Колишньому Голові Державної податкової служби Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, він незаконно скасував податкове повідомлення на суму 2 млрд 246 млн грн, виписане одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова Державної податкової служби України незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни", - сказано в повідомленні.

Читайте також: "Сфабрикована СБУ справа "АрселорМіттал" - це про згортання реформи апеляції та особисту помсту", - ексглава ДПС Верланов

В Офісі генпрокурора вважають, що через дії Верланова бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків.

Нагадаємо, уряд України 24 квітня звільнив Верланова з посади голови Державної податкової служби, а наступного дня оголосив конкурс з відбору нового глави відомства.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бачить підстави для розслідування правоохоронцями діяльності Верланова, повідомивши про скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, на безпідставне блокування податкових накладних.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на власні джерела, що СБУ готує затримання ексглави податкової Сергія Верланова прямо перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника, який працював у Кабміні Шмигаля та Гончарука.

Цілком імовірно, що разом з Верлановим підозру отримає також Максим Нефьодов - ексглава Державної митної служби.

Автор: 

Верланов Сергій (153) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+5
як так? "новоє ліцо" і вже в розшук?
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20.10.2020 19:07
+4
Как-то по зелёному текст написан.. особенно понравилось - о подозрении в связи с недополучением денег в бюджет.. это что за постановка?? И что за статья ККУ такая??
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20.10.2020 19:15
+3
Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3225934
Ххххххххххххххххххх
Пользование недрами. Т.е. тем, что находится под поверхнлстью нашей грешной земли.
Обьясните, мне цуко, как металлургический комбинат может пользоваться кварцитами, магнетитами и прочими лимонитами, а не их обагащенной версией окатьішами - сьірья для вьіплавки стали.
Ясно что идет атака на криворожского индуса. Видать прежний налоговик отменил доначисление рентьі за пользование недрами как абсурдное.
Ибо ренту должньі платить ГОКи, а не металлурги, что пользуются продукуией ГОКов.

Видать зеленьій вьішкребок положил глаз на Криворожсталь...
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20.10.2020 19:24
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як так? "новоє ліцо" і вже в розшук?
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20.10.2020 19:07 Відповісти
Хтив выграть у лотерею мильон, но нет... Недополучил мильон! ****...
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20.10.2020 19:07 Відповісти
це політична помста ....- скаже варланов...
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20.10.2020 19:11 Відповісти
Как то совпало с бубочкиными песнями в Раде, похоже по стилю на - "нате, подавитесь"
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20.10.2020 19:14 Відповісти
Как-то по зелёному текст написан.. особенно понравилось - о подозрении в связи с недополучением денег в бюджет.. это что за постановка?? И что за статья ККУ такая??
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20.10.2020 19:15 Відповісти
100% Состав из пальца высосан. Явный политаказ. Зелень в своём цвете
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21.10.2020 00:07 Відповісти
Оце я ще за податківця буду хвилюватися, та щаз?!)))
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20.10.2020 19:18 Відповісти
Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3225934
Ххххххххххххххххххх
Пользование недрами. Т.е. тем, что находится под поверхнлстью нашей грешной земли.
Обьясните, мне цуко, как металлургический комбинат может пользоваться кварцитами, магнетитами и прочими лимонитами, а не их обагащенной версией окатьішами - сьірья для вьіплавки стали.
Ясно что идет атака на криворожского индуса. Видать прежний налоговик отменил доначисление рентьі за пользование недрами как абсурдное.
Ибо ренту должньі платить ГОКи, а не металлурги, что пользуются продукуией ГОКов.

Видать зеленьій вьішкребок положил глаз на Криворожсталь...
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20.10.2020 19:24 Відповісти
Потому что у индуса таки есть ГОК
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20.10.2020 20:07 Відповісти
Поетому претензии к металлургам?
Хитро.
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20.10.2020 20:20 Відповісти
У индуса есть свой ГОК - НКГОК и претензии к нему как к добытчику полезных ископаемых.
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20.10.2020 20:36 Відповісти
Іван, вьі Іванов )))?
Хххххххххххххххххх
Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3225934
Хххххххххххххххххх
Не горно-обогатительному, а металлургическому комбинату.
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21.10.2020 00:35 Відповісти
Кури Википедию или приезжай в Кривбасс - комбинат и гок ОДНО ЦЕЛОЕ
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21.10.2020 07:33 Відповісти
Уже еду. И какой из четьірех ГОКов одно юрлицо с комбинатом?
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21.10.2020 09:11 Відповісти
Я же писал НКГОК
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23.10.2020 16:52 Відповісти
ну так ГОКам і треба нараховувати, а не комбінату. не знаючи всієї історії важко щось сказати, а знаючи нашу податкову, то у них фантазія буйна і логічним поясненям не піддається. У нас податкове не фіскальна служба, а репресивна по знищенню бізнесу.
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20.10.2020 21:26 Відповісти
арселор и гок - это ОДНО ЦЕЛОЕ !
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20.10.2020 22:10 Відповісти
металургійне підприємство і ГОК, я правильно зрозумів, що належать Арселор мітал?
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20.10.2020 22:25 Відповісти
тобто добування, збагачення і виплавка металу, це одна ЮО?
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20.10.2020 22:25 Відповісти
ДА
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21.10.2020 07:33 Відповісти
тоді зрозуміло
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21.10.2020 08:43 Відповісти
чим ближче вибори тим більше піару
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20.10.2020 19:26 Відповісти
Пора уже и бубочку привлечь за падение ВВП.
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20.10.2020 19:27 Відповісти
следующий будет екс-глава таможни с бородой..."клованада зеленая" бурной войны с корупцией в Украине будет многих подозревать и шума будет делать до,,я,,,
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20.10.2020 19:28 Відповісти
"Обьясните, мне цуко, как металлургический комбинат может пользоваться кварцитами, магнетитами и прочими лимонитами..." - Сидит он на них. Сверху.
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20.10.2020 19:29 Відповісти
Налог на землю ето назьівается. Рентная плата - ето плата за пользование недрами
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20.10.2020 19:54 Відповісти
С - сарказмъ.
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20.10.2020 20:01 Відповісти
🤗
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20.10.2020 20:18 Відповісти
давай те дождемся, что Верланов скажет для начала - а то пшиков было много
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20.10.2020 19:33 Відповісти
Эта гнида отказала нам в административной жалобе на незаконное начисление штрафных санкций!
Все суды, включая Верховный, выиграли - пусть теперь это чмо пройдёт этот путь!!!
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20.10.2020 19:35 Відповісти
Форумчане, кто в теме, с Насировым история чем закончилась, ещё сидит или ещё и не сажали?
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20.10.2020 19:42 Відповісти
Прожигает то, что наколядовал.....
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20.10.2020 19:46 Відповісти
Завернутьій.
В одеяло.
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20.10.2020 19:55 Відповісти
Через две, через две весны, через две через две зимы... Бубочка переобещает "Весна прийде, то вже точно-точно саджати будемо!"
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20.10.2020 20:26 Відповісти
Картошку
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20.10.2020 20:28 Відповісти
Печінку
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20.10.2020 21:07 Відповісти
цэ щось нове, а прикольне...)))))- записуйте пидозру авакову за нерозкрити злочини!!)))
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21.10.2020 00:23 Відповісти
Может этого весной (не понятно какой) посадят? Или опять доказательств не хватит?
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21.10.2020 00:38 Відповісти
Де їх таких Зєля назбирав? Лайно до лайна
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21.10.2020 06:29 Відповісти
 
 