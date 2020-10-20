Ексголові податкової Верланову повідомили про підозру у зв'язку з недоотриманням бюджетом понад 2 млрд грн, - Офіс генпрокурора

Колишньому Голові Державної податкової служби Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, він незаконно скасував податкове повідомлення на суму 2 млрд 246 млн грн, виписане одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова Державної податкової служби України незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни", - сказано в повідомленні.

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В Офісі генпрокурора вважають, що через дії Верланова бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків.

Нагадаємо, уряд України 24 квітня звільнив Верланова з посади голови Державної податкової служби, а наступного дня оголосив конкурс з відбору нового глави відомства.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бачить підстави для розслідування правоохоронцями діяльності Верланова, повідомивши про скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, на безпідставне блокування податкових накладних.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на власні джерела, що СБУ готує затримання ексглави податкової Сергія Верланова прямо перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника, який працював у Кабміні Шмигаля та Гончарука.

Цілком імовірно, що разом з Верлановим підозру отримає також Максим Нефьодов - ексглава Державної митної служби.