Справа про збитий над Тегераном літак МАУ: Офіс генпрокурора відправив запит на спільні слідчі дії

Ефективна співпраця між Україною та Іраном у справі про катастрофу літака МАУ в січні 2020 року дасть змогу встановити істину і притягти винних до відповідальності в рамках міжнародних законодавчих норм.

Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який очолює групу української делегації у кримінальному блоці розслідування трагедії, в Тегерані на зустрічі з прокурором Військової прокуратури міста Голамаббасом Торкі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Мамедов акцентував увагу на основних напрямках взаємодії, які дозволять активізувати слідство: відновлення хронології подій; проведення спільних слідчих дій і експертиз; робота з інформацією з чорних ящиків і записами з апаратури документування бойової машини, з якої були зроблені постріли; відомості про шістьох підозрюваних. "Ухвалення озвучених пропозицій свідчитиме про готовність Ірану до співпраці і виконання норм міжнародного права", - підкреслив Гюндуз Мамедов.

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Офіс генерального прокурора разом зі слідством вже запитав про дозвіл на проведення спільних слідчих дій і експертиз.

Під час візиту українська делегація також відвідала місце падіння літака і вшанувала пам'ять загиблих.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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19-20 жовтня в Тегерані відбувалися переговори. Вони продовжаться наприкінці листопада - на початку грудня.