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МЗС починає новий етап взаємодії з партнерами в рамках Кримської платформи, - Джапарова

МЗС починає новий етап взаємодії з партнерами в рамках Кримської платформи, - Джапарова

Міністерство закордонних справ України починає новий етап взаємодії з міжнародними партнерами по Кримській платформі. Дії будуть спрямовані на подальші кроки з деокупації Криму.

Про це 20 жовтня заявила перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова під час зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.

"Фаза активної адвокації, яку вже фактично почало політичне керівництво держави, передбачає інформування наших міжнародних партнерів про деталі і субстантивну частину кампанії щодо Кримської платформи", - сказала вона.

Джапарова додала, що платформа має підвищити координацію дій міжнародної спільноти, а також забезпечити захист прав та інтересів кримчан.

"Платформа сприятиме зміцненню міжнародної політики невизнання спроби РФ анексувати Кримський півострів, створить додаткові можливості для більш оперативного реагування на зростаючі загрози безпеки внаслідок російської мілітаризації в Чорному й Азовському морях, дозволить консолідувати політичний тиск на Кремль", - зазначила заступниця глави МЗС.

Читайте також: Туреччина вітає співпрацю в рамках Кримської платформи з деокупації півострова, ініційованої Україною, - заява Зеленського й Ердогана

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Джапарова Еміне (179) Кримська платформа (320)


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Какие в жопу платформы помогут освободить наши дома и земли? Еще ваши правнуки будут ездить на ваши платформы и чесать друг другу яйца. Как показал Нагорный Карабах, только военным путем и уничтожением врага можно освободить земли еще при жизни и не передать войну внукам.
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20.10.2020 20:20 Відповісти
У середу, 21 жовтня, о 09:30 відбудеться міжнародна конференція «Про проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації», організована Мінреінтеграції спільно з МЗС України.
Долучитися до перегляду конференції у режимі онлайн можна на Youtube-каналі МЗС або Херсонської ОДА: https://youtu.be/rW4ujlNxC90 або https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=KQcCANeB6LE, https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=KQcCANeB6LE
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20.10.2020 20:24 Відповісти
Вода камень точит.
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21.10.2020 17:13 Відповісти
 
 