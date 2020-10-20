МЗС починає новий етап взаємодії з партнерами в рамках Кримської платформи, - Джапарова
Міністерство закордонних справ України починає новий етап взаємодії з міжнародними партнерами по Кримській платформі. Дії будуть спрямовані на подальші кроки з деокупації Криму.
Про це 20 жовтня заявила перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова під час зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.
"Фаза активної адвокації, яку вже фактично почало політичне керівництво держави, передбачає інформування наших міжнародних партнерів про деталі і субстантивну частину кампанії щодо Кримської платформи", - сказала вона.
Джапарова додала, що платформа має підвищити координацію дій міжнародної спільноти, а також забезпечити захист прав та інтересів кримчан.
"Платформа сприятиме зміцненню міжнародної політики невизнання спроби РФ анексувати Кримський півострів, створить додаткові можливості для більш оперативного реагування на зростаючі загрози безпеки внаслідок російської мілітаризації в Чорному й Азовському морях, дозволить консолідувати політичний тиск на Кремль", - зазначила заступниця глави МЗС.
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