За фактом масової зміни місця голосування на місцевих виборах у Львівській області розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

У Львівській області поліція відкрила справу за фактом масової зміни місця голосування. Правоохоронці виявили, що деякі українці масово змінюють місце голосування, вибираючи виборчу дільницю в селищі Східниця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Заяви на зміну місця голосування подали щонайменше 62 особи.

За цим фактом слідчі Бориславського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Проводиться досудове розслідування.

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