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Новини Місцеві вибори-2020
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За фактом масової зміни місця голосування на місцевих виборах у Львівській області розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом масової зміни місця голосування на місцевих виборах у Львівській області розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

У Львівській області поліція відкрила справу за фактом масової зміни місця голосування. Правоохоронці виявили, що деякі українці масово змінюють місце голосування, вибираючи виборчу дільницю в селищі Східниця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Заяви на зміну місця голосування подали щонайменше 62 особи.

За цим фактом слідчі Бориславського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Проводиться досудове розслідування.

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Автор: 

голосування (485) місцеві вибори (1366) Львівська область (2422)


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Топ коментарі
+2
вони будуть на автобусах з написом "Східниця - це ти"
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20.10.2020 20:26
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вони будуть на автобусах з написом "Східниця - це ти"
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20.10.2020 20:26 Відповісти
не несите чушь, открыла бы полиция производство на партию власти..
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20.10.2020 20:29 Відповісти
шо задумали?
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20.10.2020 20:50 Відповісти
Східниця - це відомий населений пункт з великою кількістю пансіонатів, готелів і т.п.
Люди на день голосування відпочиватимуть, лікуватимуться, питимуть водичку (багато джерел з лікувальною водою - найвідоміше джерело №2).
Так що не пишіть люди дурниць)
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20.10.2020 21:09 Відповісти
htps://tsn.ua/video/video-novini/viborchi-falsifikaciyi-u-selischi-lvivskoyi-oblasti-raptovo-zbilshivsya-spisok-viborciv.html
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20.10.2020 21:26 Відповісти
1,5%? - не суттєво...
От тут суттєво і підозріло:
https://censor.net/ru/news/3225955/v_bolee_chem_20_otg_zafiksirovan_anomalnyyi_rost_chisla_izbirateleyi_kiu
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20.10.2020 21:52 Відповісти
І яке відношення відпочивальники в пансіонаті "приїзджі" мають до місцевих виборів? Чи це навий атракціон : використай своє право голосу десь, тільки не дома.
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20.10.2020 22:15 Відповісти
Люди на відпочинку такі ж виборці, як і інші громадяни України - якщо вони в день виборів знаходяться в іншому місці (згідно різних обєктивних обставин), то підкажіть, як їм прийняти участь у виборах наприклад в обласну раду?
До місцевих виборчих органів "зальотні" громадяни звісно не мали б права голосувати.
Але для того і пишуться закони. А якщо вони не якісні, то хто ж їх приймає, як не наші "народні" депутати ВР.
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20.10.2020 22:38 Відповісти
 
 