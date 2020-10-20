Міністр культури підписав наказ про внесення "тарілки на Либідській" до реєстру об'єктів культурної спадщини, - архітектор Молочко

Міністр культури й інформаційної політики України 20 жовтня підписав наказ про внесення будинку УкрІНТЕІ "Літаюча тарілка" на Либідській до реєстру об'єктів культурної спадщини як пам'ятку архітектури і монументального мистецтва.

Про це повідомив у Facebook архітектор і реставратор Віталій Молочко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що цьому передували ремонт своїми силами опуклої лінзи (купола) "літаючої тарілки", а також підтримка професійного співтовариства архітекторів і чиновників різного рівня.

Молочко також анонсував боротьбу за об'єкти, "які до кінця року потрібно внести в реєстр об'єктів культурної спадщини".

Нагадаємо, Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вніс будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 ("тарілка" на Либідській) до переліку нових об'єктів культурної спадщини.