Міністр культури підписав наказ про внесення "тарілки на Либідській" до реєстру об'єктів культурної спадщини, - архітектор Молочко
Міністр культури й інформаційної політики України 20 жовтня підписав наказ про внесення будинку УкрІНТЕІ "Літаюча тарілка" на Либідській до реєстру об'єктів культурної спадщини як пам'ятку архітектури і монументального мистецтва.
Про це повідомив у Facebook архітектор і реставратор Віталій Молочко, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що цьому передували ремонт своїми силами опуклої лінзи (купола) "літаючої тарілки", а також підтримка професійного співтовариства архітекторів і чиновників різного рівня.
Молочко також анонсував боротьбу за об'єкти, "які до кінця року потрібно внести в реєстр об'єктів культурної спадщини".
Нагадаємо, Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вніс будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 ("тарілка" на Либідській) до переліку нових об'єктів культурної спадщини.
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Теперь доволен?
Или для зебилов все едино??
Чего не обсуждаете своего идола бубочку?
Он сегодня столько раз пукнул в лужу.
Это было бы смешно.