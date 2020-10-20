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Міністр культури підписав наказ про внесення "тарілки на Либідській" до реєстру об'єктів культурної спадщини, - архітектор Молочко

Міністр культури й інформаційної політики України 20 жовтня підписав наказ про внесення будинку УкрІНТЕІ "Літаюча тарілка" на Либідській до реєстру об'єктів культурної спадщини як пам'ятку архітектури і монументального мистецтва.

Про це повідомив у Facebook архітектор і реставратор Віталій Молочко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що цьому передували ремонт своїми силами опуклої лінзи (купола) "літаючої тарілки", а також підтримка професійного співтовариства архітекторів і чиновників різного рівня.

Молочко також анонсував боротьбу за об'єкти, "які до кінця року потрібно внести в реєстр об'єктів культурної спадщини".

Міністр культури підписав наказ про внесення тарілки на Либідській до реєстру обєктів культурної спадщини, - архітектор Молочко 01

Міністр культури підписав наказ про внесення тарілки на Либідській до реєстру обєктів культурної спадщини, - архітектор Молочко 02

Нагадаємо, Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вніс будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 ("тарілка" на Либідській) до переліку нових об'єктів культурної спадщини.

Автор: 

архітектура (89) Київ (19441) культура (434) реєстр (843)


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Топ коментарі
+7
Министр культуры подписал приказ о внесении "тарелки на Лыбедской" в ​​реестр объектов культурного наследия, - архитектор Молочко - Цензор.НЕТ 6729
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20.10.2020 20:25
+2
Яка нині культура, такий і її послід.
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20.10.2020 20:41
+2
Перекрыть крышу...это не отремонтировать...
Или для зебилов все едино??
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20.10.2020 21:23
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Министр культуры подписал приказ о внесении "тарелки на Лыбедской" в ​​реестр объектов культурного наследия, - архитектор Молочко - Цензор.НЕТ 6729
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20.10.2020 20:25 Відповісти
Не,они одновременно курят и обсуждают-так продуктивнее...
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20.10.2020 20:38 Відповісти
Яка нині культура, такий і її послід.
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20.10.2020 20:41 Відповісти
Поистине, это просто шедевр, тем более смело возведен ещё во времена далекого совка! Чтоб сносу и износу не было вечной красаве-тарелочке!
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20.10.2020 20:49 Відповісти
Главное чтобы день тарелки не сделали.. государственным праздником..
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20.10.2020 20:52 Відповісти
Это не там диссертации хранятся?
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20.10.2020 20:53 Відповісти
Диссертации хранятся в цнб, там - патенты.
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20.10.2020 21:07 Відповісти
Ясно, спасибо.
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20.10.2020 21:18 Відповісти
Там ничего не хранится. Это - конференц-зал.
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20.10.2020 21:36 Відповісти
О, клоун - это конференцзал организации, в которой хранятся патенты.
Теперь доволен?
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20.10.2020 22:29 Відповісти
О, видать ты не пользовался патентным фондом. Неужели вот то здание, которое венчает тарелка достойно представлять Украину в культурном наследии ЮНЕСКО? Хотя, с другой стороны, по Сеньке и шапка.
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20.10.2020 23:34 Відповісти
Культутра? Культ-УРА?! Для кого как. Вот такая у нас ныне "разруха не в клозетах, а в головах".
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20.10.2020 20:54 Відповісти
Причина - на ремонте можно чуть "пильнуть" денЁг!)))
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20.10.2020 20:57 Відповісти
Тяжело асилить, что волонтеры уже ее отремонтировали?
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20.10.2020 21:06 Відповісти
Перекрыть крышу...это не отремонтировать...
Или для зебилов все едино??
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20.10.2020 21:23 Відповісти
Зебилью на все плевать. Кроме бабок. Но кивидные пилятся лучше)))
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20.10.2020 22:05 Відповісти
Ну раз тяжело - забирай своих торчков - отморозков из рады, да и недоразумение зелёное забирай.
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20.10.2020 22:06 Відповісти
Вообще, странно видеть в ветке, посвященной центру технической информации столько полных дебилов.
Чего не обсуждаете своего идола бубочку?
Он сегодня столько раз пукнул в лужу.
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20.10.2020 22:33 Відповісти
Головзебил - ваш идол.
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20.10.2020 22:36 Відповісти
Я рад, что ты хоть не возражаешь, что являешься дебилом.
Это было бы смешно.
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20.10.2020 22:46 Відповісти
молочко в тарелке
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20.10.2020 21:36 Відповісти
як Флоріана Юр'єва призвели в шістдесятники і довбли за музику кольору - https://www.youtube.com/watch?v=tTY7i73qSb8&t=23s&ab_channel=ecohyntox
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20.10.2020 22:27 Відповісти
 
 