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Новини Місцеві вибори-2020
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У більш ніж 20 ОТГ зафіксовано "аномальне" зростання кількості виборців, - КВУ

У більш ніж 20 ОТГ зафіксовано

Представники Комітету виборців України зафіксували зростання кількості виборців у більш ніж 20 громадах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КВУ.

"Представники КВУ фіксують аномальне зростання кількості виборців у понад 20 громадах. Це може свідчити про використання технології "виборчого туризму", метою якої є спотворення результатів виборів в окремих громадах" - заявив голова КВУ Олексій Кошель під час пресконференції "5 днів до виборів: основні тенденції, загрози, ризики".

За його словами, зростання кількості виборців є ознакою технології, коли цілі групи виборців могли змінити виборчу адресу "внаслідок фінансової мотивації". Тому в день голосування вони можуть організовано прибувати в громади і головувати за чітко визначених кандидатів або політичні сили.

За даними КВУ, найбільша кількість "виборчих туристів" - у курортній Кароліно-Бугазькій ОТГ на Одещині. У вересні кількість виборців у громаді зросла майже на 13% - з 4097 до 4610.

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"Якщо вони організовано приймуть участь у голосуванні, це означатиме, що при явці близько 40% кожен четвертий виборець може бути учасником схеми по спотворенню результатів виборів" - повідомив Кошель.

Така технологія масштабно реалізовується і в низці інших громад. Так, впродовж місяця різко зросла кількість виборців у Фонтанській сільській громаді на Одещині (плюс 745 нових виборців), Слобідко-Кульчиївецькій громаді на Хмельниччині (плюс 239), Студениківській (плюс 183) та Козинській (плюс 171) громадах на Київщині та ін.

За словами Кошеля, за умов гострої конкуренції навіть кілька десятків голосів фінансово мотивованих "виборчих туристів" можуть вплинути на результати голосування. Коли ж до "схем" включають сотні виборців – це прямий шлях до фальсифікацій.

Автор: 

місцеві вибори (1366) махінації (415) ОТГ (144)


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Топ коментарі
+5
Та він вже задовбався за ці півтора роки в штани декому срати.
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20.10.2020 21:40
+3
а обамка продовжує сцяти москалям у під"їздах, ото стійка людина!
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20.10.2020 21:47
+2
і хто це зробив?
клятий порох знов використовує адмін ресурс!!!
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20.10.2020 21:23
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і хто це зробив?
клятий порох знов використовує адмін ресурс!!!
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20.10.2020 21:23 Відповісти
Та він вже задовбався за ці півтора роки в штани декому срати.
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20.10.2020 21:40 Відповісти
а обамка продовжує сцяти москалям у під"їздах, ото стійка людина!
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20.10.2020 21:47 Відповісти
Сейчас их за аномальный на карантин жесткий посадят..
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20.10.2020 21:24 Відповісти
Невже цигани вирішили прийняти участь в голосуванні разом з бомжами, чи психлікарні вже всі позакривали?
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20.10.2020 21:38 Відповісти
как всегда... это будут самые грязные выборы
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20.10.2020 21:49 Відповісти
Осень, зеблики мигрируют.
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20.10.2020 22:11 Відповісти
Як можна приїзжим давати голосувати за місцеву владу?
Тільки при баригі вибори потрібно було проводити чесно. А тепер - пофіг, можна махлювати!!!
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20.10.2020 23:26 Відповісти
Как неожиданно, что когда у власти ЗЕленые мошенники, мошенничество началось и на выборах.

А вас предупреждали, что выборы 2019 станут последними нормальными выборами, если выберете Коломойского.
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20.10.2020 23:47 Відповісти
Ни чего не меняется.На данном этапе "голосует" ДЕНЬГА!
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21.10.2020 07:03 Відповісти
 
 