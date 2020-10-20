У більш ніж 20 ОТГ зафіксовано "аномальне" зростання кількості виборців, - КВУ

Представники Комітету виборців України зафіксували зростання кількості виборців у більш ніж 20 громадах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КВУ.

"Представники КВУ фіксують аномальне зростання кількості виборців у понад 20 громадах. Це може свідчити про використання технології "виборчого туризму", метою якої є спотворення результатів виборів в окремих громадах" - заявив голова КВУ Олексій Кошель під час пресконференції "5 днів до виборів: основні тенденції, загрози, ризики".

За його словами, зростання кількості виборців є ознакою технології, коли цілі групи виборців могли змінити виборчу адресу "внаслідок фінансової мотивації". Тому в день голосування вони можуть організовано прибувати в громади і головувати за чітко визначених кандидатів або політичні сили.

За даними КВУ, найбільша кількість "виборчих туристів" - у курортній Кароліно-Бугазькій ОТГ на Одещині. У вересні кількість виборців у громаді зросла майже на 13% - з 4097 до 4610.

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"Якщо вони організовано приймуть участь у голосуванні, це означатиме, що при явці близько 40% кожен четвертий виборець може бути учасником схеми по спотворенню результатів виборів" - повідомив Кошель.

Така технологія масштабно реалізовується і в низці інших громад. Так, впродовж місяця різко зросла кількість виборців у Фонтанській сільській громаді на Одещині (плюс 745 нових виборців), Слобідко-Кульчиївецькій громаді на Хмельниччині (плюс 239), Студениківській (плюс 183) та Козинській (плюс 171) громадах на Київщині та ін.

За словами Кошеля, за умов гострої конкуренції навіть кілька десятків голосів фінансово мотивованих "виборчих туристів" можуть вплинути на результати голосування. Коли ж до "схем" включають сотні виборців – це прямий шлях до фальсифікацій.