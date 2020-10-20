Після резонансу в ЗМІ російському пропагандисту Корчевнікову заборонено в'їзд у країну на три роки, - Держприкордонслужба
Телеведучому "Росія-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевнікову заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі УП повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Він зазначив: "Цьому громадянину Росії заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки".
Демченко пояснив, що на момент перетину Корчевніковим державного кордону України доручень правоохоронним органам щодо заборони в'їзду в Україну або інформації про відвідування окупованого півострова Державній прикордонній службі не надходило.
Водночас, завдяки інформації в ЗМІ, прикордонники провели додаткову необхідну перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами Корчевнікову винесено заборону на в'їзд в Україну. Тепер він 3 роки не зможе відвідувати ні Київ, ні інші міста нашої країни.
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А может он ещё не выехал ???
смерть тварюкам, вони невиправні
Ответ в том что Украина большинству населения не нужна, Украина нужна лишь меньшинству украинцев.
Все життя спілкувався на клятій (змушувала робота, технічні терміни, спілквання профі), але зрозумів, виправився та іншим рекомедую. Мова, це аутентичність, це розуміння хто ти є.
Нехай тяжко, нехай невдало, але треба. Бо інакше московіт.
Не хочу. Я не московіт.
Пояснень додавати не буду. Тому, що... Крапка.
Суцільна ганьба!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!