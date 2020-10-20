Після резонансу в ЗМІ російському пропагандисту Корчевнікову заборонено в'їзд у країну на три роки, - Держприкордонслужба

Телеведучому "Росія-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевнікову заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі УП повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив: "Цьому громадянину Росії заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки".

Демченко пояснив, що на момент перетину Корчевніковим державного кордону України доручень правоохоронним органам щодо заборони в'їзду в Україну або інформації про відвідування окупованого півострова Державній прикордонній службі не надходило.

Водночас, завдяки інформації в ЗМІ, прикордонники провели додаткову необхідну перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами Корчевнікову винесено заборону на в'їзд в Україну. Тепер він 3 роки не зможе відвідувати ні Київ, ні інші міста нашої країни.

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