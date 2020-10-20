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Після резонансу в ЗМІ російському пропагандисту Корчевнікову заборонено в'їзд у країну на три роки, - Держприкордонслужба

Телеведучому "Росія-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевнікову заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі УП повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив: "Цьому громадянину Росії заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки".

Демченко пояснив, що на момент перетину Корчевніковим державного кордону України доручень правоохоронним органам щодо заборони в'їзду в Україну або інформації про відвідування окупованого півострова Державній прикордонній службі не надходило.

Водночас, завдяки інформації в ЗМІ, прикордонники провели додаткову необхідну перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами Корчевнікову винесено заборону на в'їзд в Україну. Тепер він 3 роки не зможе відвідувати ні Київ, ні інші міста нашої країни.

Читайте також: Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко. ФОТО

Після резонансу в ЗМІ російському пропагандисту Корчевнікову заборонено вїзд у країну на три роки, - Держприкордонслужба 01

Автор: 

пропаганда (2799) росія (65035)


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Топ коментарі
+46
Обязательно нужен резонанс в СМИ, чтобы пропагандону из наРашки, который прётся в Украину для очередного фейкомётства, запретить въезд, и всего лишь на 3 года?...
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20.10.2020 21:53
+31
А чем сейчас тогда занимается СБУ?. Зелины бабки прячит и все?
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20.10.2020 21:55
+25
Почему его за жабры и на подвал не посадили чтобы пополнить обменный фонд? Аууу, те кто считает что лучше повеситься или себя поджечь назло врагу. Лучше бы вы врагов уничтожали а не себя и своих родственников.
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20.10.2020 21:54
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Вот бы всем путинятам запретить..
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20.10.2020 21:52 Відповісти
осталось теперь только его выпроводить из страны...
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20.10.2020 21:52 Відповісти
Обязательно нужен резонанс в СМИ, чтобы пропагандону из наРашки, который прётся в Украину для очередного фейкомётства, запретить въезд, и всего лишь на 3 года?...
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20.10.2020 21:53 Відповісти
Почему его за жабры и на подвал не посадили чтобы пополнить обменный фонд? Аууу, те кто считает что лучше повеситься или себя поджечь назло врагу. Лучше бы вы врагов уничтожали а не себя и своих родственников.
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20.10.2020 21:54 Відповісти
А чем сейчас тогда занимается СБУ?. Зелины бабки прячит и все?
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20.10.2020 21:55 Відповісти
Та да.Продажные....

А может он ещё не выехал ???
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20.10.2020 21:58 Відповісти
В кутузку за нарушение законов Украины и на обменный фонд. Но бубочка засцыт, кишка слаба ***** злить.
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20.10.2020 22:03 Відповісти
чому не пожиттєво?
смерть тварюкам, вони невиправні
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20.10.2020 21:55 Відповісти
Ну нарешті то роздуплились
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20.10.2020 21:56 Відповісти
Будете выпровожать его из станы, не забудьте его в зад облобызать... Зачем мы платим налоги, не могу понять. Если сами граждане должны сами заботится о безопасности страны.
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20.10.2020 21:58 Відповісти
Вот именно зачем мы платим налоги, тем более что независимого и суверенного Государства Украина нет, за 30 лет не построили. Есть УССР с окрашенным фасадом, поэтому государством управляют в основном в угоду России а не в Украинских интересах. Но это почему то в Украине мало кого беспокоит, большинству важнее упаковка а не суть. Вот поэтому украинцы в Украине часто преследуемы в вопросе языка а ведь язык это основа, маркер. И это очень понимают все в том числе и россияне.
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20.10.2020 22:16 Відповісти
Может его как Михо? За волосы и пинком под зад до границы...
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20.10.2020 21:59 Відповісти
Почему не работают государственные органы Украины самостоятельно? Почему включаются лишь после народного пинка? Вернее они часто работают на врага. Реально Украина до сих пор под контролем России. Хотя вопрос этот риторический.

Ответ в том что Украина большинству населения не нужна, Украина нужна лишь меньшинству украинцев.
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20.10.2020 22:03 Відповісти
корчевников , ты *******
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20.10.2020 22:12 Відповісти
1000%%!!
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21.10.2020 00:06 Відповісти
этот корчевников - редкая кацапская гадина
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20.10.2020 22:14 Відповісти
Неужели так сложно составить список самых видных рашопропагандонов (200-300 человек) проверить каждого на украинофобские высказывания или незаконное посещение Крыма и внести в черный список?
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20.10.2020 22:19 Відповісти
это ж работать надо...
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20.10.2020 22:33 Відповісти
Любой зашквар зэпес доты решается только после реакции сми и сетей.
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20.10.2020 22:21 Відповісти
Ему был запрещен въезд в Украину и было уголовное дело на него, но в этом году дело закрыли и въезд разрешили, если бы не партия "войны")))
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20.10.2020 22:23 Відповісти
Можна і пожиттєво.
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20.10.2020 22:26 Відповісти
Ну ви не зовсім праві!
Все життя спілкувався на клятій (змушувала робота, технічні терміни, спілквання профі), але зрозумів, виправився та іншим рекомедую. Мова, це аутентичність, це розуміння хто ти є.
Нехай тяжко, нехай невдало, але треба. Бо інакше московіт.
Не хочу. Я не московіт.
Пояснень додавати не буду. Тому, що... Крапка.
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20.10.2020 22:28 Відповісти
Та я вас умоляю, запрещён... До первого звонка Баканову
Суцільна ганьба!
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20.10.2020 22:37 Відповісти
А без резонансу в ЗМІ, СБУ може виконувати свою роботу, чи ніяк?
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20.10.2020 23:13 Відповісти
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.10.2020 00:07 Відповісти
Это психически нездоровый пациент дурки, неужто никто этого не замечает (причем крыша у него серьезно съехала уже давно)!
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21.10.2020 00:46 Відповісти
а скільки ще таких "туристів", які були в Криму І В УКРАЇНІ, але СБУ по боку і навіть не знає про них, бо БАКЛАНов - САМ МОСКАЛЬ????
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21.10.2020 00:54 Відповісти
Якби у двох останніх президентів були яйця то вже давно були б розірвані всі стосунки з оккупантами...
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21.10.2020 00:55 Відповісти
За те що він у 2014 році творив на кацапопомийках, його треба судити за агітацію війни.
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21.10.2020 06:39 Відповісти
А якщо б був візовий режим, то візу йому мабуть не дали б. А якщо б Україна розірвала дипломатичні стосунки з кацапією, то 100%, що в Київ він би не потрапив.
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21.10.2020 08:05 Відповісти
вот так эта зеленая власть и существует - пока ****"лей не выпишут, чесаться не начнет..
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21.10.2020 12:50 Відповісти
И флакон зелёнки на голову от зелёной шоблы.
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21.10.2020 17:15 Відповісти
 
 