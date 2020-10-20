Жителя Херсонщини засудили до 4 років в'язниці за публікації про "російський Крим" у соцмережах

Херсонський міський суд виніс обвинувальний вирок 53-річному місцевому жителю. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст.110 КК України).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури, встановлено, що радикально налаштований херсонець, "не сприймаючи державну владу в Україні", розмістив на своїй facebook-сторінці "публікації деструктивного характеру, із закликами до підтримки окупаційної політики Російської Федерації, анексії Автономної Республіки Крим та популяризації військової агресії на сході України".

"З урахуванням того, що засуджений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, вчинив вперше злочин середньої тяжкості, беззастережно визнав свою провину і сприяв слідству у встановленні фактичних обставин, судом призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі із застосуванням положень ст. 75 КПК України щодо звільнення від відбування з випробувальним терміном 2 роки", - повідомили в прокуратурі.

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