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Жителя Херсонщини засудили до 4 років в'язниці за публікації про "російський Крим" у соцмережах

Жителя Херсонщини засудили до 4 років в'язниці за публікації про

Херсонський міський суд виніс обвинувальний вирок 53-річному місцевому жителю. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст.110 КК України).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури, встановлено, що радикально налаштований херсонець, "не сприймаючи державну владу в Україні", розмістив на своїй facebook-сторінці "публікації деструктивного характеру, із закликами до підтримки окупаційної політики Російської Федерації, анексії Автономної Республіки Крим та популяризації військової агресії на сході України".

"З урахуванням того, що засуджений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, вчинив вперше злочин середньої тяжкості, беззастережно визнав свою провину і сприяв слідству у встановленні фактичних обставин, судом призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі із застосуванням положень ст. 75 КПК України щодо звільнення від відбування з випробувальним терміном 2 роки", - повідомили в прокуратурі.

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Автор: 

прокуратура (3671) сепаратизм (757) Херсон (3343) Херсонська область (5726)


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Топ коментарі
+13
Что ж. Заработал по заслугам. Я бы еще после отбытия наказания лишил бы гражданства и депортировал его в так горячо любимую им рашку. Пусть т.с. сольется с ней в экстазе десна в десна.
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20.10.2020 21:59
+9
ось так треба поводитися з усіма колоборантами,тоді тільки буде порядок,щоб совкодрочери і любителі рюсского міру боялися підняти голови
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20.10.2020 21:57
+5
Четыре года тюрьмы...???? И ничего не дали... во клоуны..
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20.10.2020 21:59
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ось так треба поводитися з усіма колоборантами,тоді тільки буде порядок,щоб совкодрочери і любителі рюсского міру боялися підняти голови
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20.10.2020 21:57 Відповісти
Что ж. Заработал по заслугам. Я бы еще после отбытия наказания лишил бы гражданства и депортировал его в так горячо любимую им рашку. Пусть т.с. сольется с ней в экстазе десна в десна.
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20.10.2020 21:59 Відповісти
"судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением положений ст. 75 УПК Украины относительно освобождения от отбывания с испытательным сроком 2 года"
Этого ватного мудня никто по факту так и не посадил. Но заголовок конечно красивый, да...
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20.10.2020 22:24 Відповісти
Та да. Свою ошибку я уже понял. Только сути моего поста, где я высказал свои пожелания, это все равно не меняет.
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20.10.2020 22:32 Відповісти
Четыре года тюрьмы...???? И ничего не дали... во клоуны..
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20.10.2020 21:59 Відповісти
Уже много это скока?
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20.10.2020 22:09 Відповісти
кококо, раб Кавказа...
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20.10.2020 22:09 Відповісти
Жителя Херсонщины приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме" в соцсетях - Цензор.НЕТ 6145
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20.10.2020 22:07 Відповісти
да их тьма везде, даже во Львове
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20.10.2020 22:42 Відповісти
***** ....лишите человека гражданства и дайте под ()() на Гоптовке или трёх сёстрах..ну любит человек роисю нэхай там и живэ
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20.10.2020 22:09 Відповісти
Плюсую. Я тоже за такой гуманизм. Тока надо было все таки посадить сначала в назидание остальным. Все таки мы же укробандеровцы. Зачем кацапам шаблоны рвать. А уже опосля исполнить его мечту пинком под зад.
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20.10.2020 22:12 Відповісти
и коромить еще дармоеда....пі)(уй ! )(уйло лает - Украина живет !
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20.10.2020 22:19 Відповісти
Хай там работает. Рукавицы шьет к примеру. Хавчик отрабатывает.
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20.10.2020 22:33 Відповісти
сомневаюсь.у таких как показывает практика руки под )(уй заточены
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21.10.2020 05:58 Відповісти
А как они доказали, что страница его? Фэйсбук ни к чему логи айпиадреса выдавать? Этим вконтакте грешит.
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20.10.2020 22:09 Відповісти
Этот кацапеныш сам "безоговорочно признал свою вину". Доказательства есть помимо айпи и логов.
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20.10.2020 22:14 Відповісти
Наверняка труба к нему привязана. Да и на сайте фейсом скорее всего таблосветил как принято у основной массы так называемого сообщества соцсетей. Тут и выдавать ничего не надо. Все на ладони. Остальное дело техники.
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20.10.2020 22:15 Відповісти
как доказали, как доказали...

Чисто-сердечно признался.
У вас там после дубинок и поджопников от мусаров и не в таком признавались
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20.10.2020 22:47 Відповісти
Как вариант - не признать вину, отказаться от своих убеждений. Что не согласуется с его пардон за тавтологию убеждениям. Всегда есть возможность сказать - страница не моя. Дальше вопрос за фэйсбуком, который наврядли выдаст данные пользователя.
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20.10.2020 23:09 Відповісти
Нах его содержать ещё. Или на кол, или депортация в **************...
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20.10.2020 22:10 Відповісти
Содержать не надо, дали два года условно. Теперь будет ждать на свободе братьев-освободителей из Лапотного Рейха.
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20.10.2020 22:15 Відповісти
Типа 4 года тюрьмы,которые заменили на 2 года условно?
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20.10.2020 22:13 Відповісти
Можно догадаться- за кого оно голосовало ...
.
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20.10.2020 22:18 Відповісти
козломорд, хитёр, жаден, акает, в лапти обут, ходит в косоворотке, тарахтит на балалайке, скучает по сохе, собирает матрёшки, ненавидит Украину, был задержан когда пялил на башку кокошник... короче типичная кацапская мразь, которая в Херсоне жрёт и срёт, но верит в руцкий мир ...мало дали, путло татарам в Крыму за просто так 20 -ку лепит и в экстремисты...
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20.10.2020 22:31 Відповісти
тут они смелые..., поймали простого винторогого и оторвались по полной, а мертвечука со всей шоблой опзж-шной, что, ссыкотно..!?!? Зе- мрази !
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20.10.2020 22:43 Відповісти
ну да мертвечука даже куснуть боятся, зубов нет...
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20.10.2020 22:54 Відповісти
Переконаний в тому що "перевиховувати" дорослу особу дорого і марно. Тому всіх любітєлєй "русскагоа міра" потрібно інтернувати в *********. Я навіть за те щоб примусово продавати все їх майно, відраховувати за утримання в СІЗО, позбавляти громадянства і квиток на Ростов, а решту віддавати уйобкам на "облаштування" - "і коня, і вола, аби дома не була". І нам добре і їм "щастя".
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20.10.2020 23:20 Відповісти
Потрібен закон для позбавлення громадянства України і статус не громадянина для рузьгємірської наволочі.
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20.10.2020 23:21 Відповісти
не повезло челу с кумом
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21.10.2020 01:14 Відповісти
не забудьте перевести его в тюрьму в западную часть Украины
там он ОЧЕНЬ БЫСТРО исправиться
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21.10.2020 05:26 Відповісти
Почему грабители, убийцы должны наказать другого преступника? Это как с наказанием насильников. Сидят, все причиндалы в норме, потом выходят и снова за старое.
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21.10.2020 09:07 Відповісти
Спочатку потрібно було повісити, а потім можна і 4 роки, але не умовно.
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21.10.2020 08:08 Відповісти
 
 