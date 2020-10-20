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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі розмінували 35 тис. га і вилучили 450 тис. мін і вибухонебезпечних предметів, - Наєв

На Донбасі розмінували 35 тис. га і вилучили 450 тис. мін і вибухонебезпечних предметів, - Наєв

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про хід розмінування на Донбасі.

Про це він заявив під час панельної дискусії в межах V Міжнародної конференції з питань цивільно-військового співробітництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю командування ОС ЗСУ.

За його словами, під час розмінування територій Донецької і Луганської областей було очищено близько 35 000 га, а також вилучено понад 450 000 мін і вибухонебезпечних пристроїв.

"Відновлено 1705 житлових будинків, +1754 кілометри дорожньої інфраструктури, більш ніж в 50 населених пунктах відновлено мережі газо-, водо- та теплопостачання. Впродовж 2019-2020 років мобільні військово-медичні бригади надали медичну допомогу більш ніж 1000 особам, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення", - зазначив Наєв.

Читайте також: За тиждень рятувальники знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Крім цього, Об'єднані сили допомагають жителям Донецької та Луганської областей у рамках стратегічної ініціативи "Допомога Схід".

"Обсяги наданої допомоги медичним установам і населенню на сьогодні перевищили показник у 19 млн грн", - підкреслив Наєв.

Автор: 

Донбас (22354) розмінування (989) Наєв Сергій (352) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Земля Донбасса нашпигована взрывчаткой изрядно, к сожалению.Догоняем Ливан и Анголу...Минные поля снимются в тылу наших войск для организации их
безопасной жизнедеятельности и безопасности гражданских.
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21.10.2020 07:25
+13
Разминирование наших подконтрольных территорий,а именно: путей сообщения, подъезных дорог, сельскохозяйственных полей, мест нового строительства жилых объектов,и Т.Д. - это все, есть часть выполнения мирного плана,8 по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса.
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21.10.2020 07:47
+12
Разминируються ,по-ходу, поля, подъездные дороги, дороги, которыми осуществляется маневр подразделений, мест нового строительства гражданских объектов. Сюда же входят неразорвавшиеся б/п росийских войск на освобождённой территории. Это необходимость
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21.10.2020 07:13
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Це буде продовжуватись десятки років. Ще й досі знаходять міни, снаряди 2СВ.
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20.10.2020 22:23 Відповісти
Зачем ??? Там кроме минных полей должны быть рвы с холодостойкими крокодилами и прочими смертельными ловушками для любителей рускага мiра.
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20.10.2020 22:28 Відповісти
ай-яй-яй...зачем вы стоко повыкапывали ?! это ж "шахтёрские народные мины" , для развития и працветания рецпублыки .
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20.10.2020 22:42 Відповісти
450тыс мин... шахтеры донецкие в шахтах накопали... и заминировали... вот пусть бы сами и разминировали... создать из бывших боевиков днр , команды по разминированию...как было в дании в конце второй мировой...
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20.10.2020 22:44 Відповісти
кормильцы, поля минировали, чтоб Украину не кормить, им же ж и ахметка и рассея всё давать будут
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20.10.2020 22:58 Відповісти
Наші мінні поля на лінії фронту єдине,що не давало зрадникам злити землі України **********...
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20.10.2020 23:18 Відповісти
Мінні поля розміновуюються в нашому тилу, де здійснюється підвоз ***********, а не на передній лінії!
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21.10.2020 10:14 Відповісти
Хто ставив міни і які саме в нашому тилу?!
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21.10.2020 22:44 Відповісти
С цифрами ничего не попутали? По миллиона мин на киздеж смахивает.
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21.10.2020 00:01 Відповісти
Щоб ;русскіє братья; не поранилися? Вовік буде зустрічати дорогих гостей?
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21.10.2020 06:23 Відповісти
Разминируються ,по-ходу, поля, подъездные дороги, дороги, которыми осуществляется маневр подразделений, мест нового строительства гражданских объектов. Сюда же входят неразорвавшиеся б/п росийских войск на освобождённой территории. Это необходимость
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21.10.2020 07:13 Відповісти
Земля Донбасса нашпигована взрывчаткой изрядно, к сожалению.Догоняем Ливан и Анголу...Минные поля снимются в тылу наших войск для организации их
безопасной жизнедеятельности и безопасности гражданских.
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21.10.2020 07:25 Відповісти
Разминирование наших подконтрольных территорий,а именно: путей сообщения, подъезных дорог, сельскохозяйственных полей, мест нового строительства жилых объектов,и Т.Д. - это все, есть часть выполнения мирного плана,8 по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса.
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21.10.2020 07:47 Відповісти
Якщо хтось не розуміє я зря кіпішує то потрібно зрозуміти, що розмінування відбувається якраз в тилу інфраструктури , що була звільнена від московитів ще з 2014 року і якраз щоб не поранилися наші , українські працівники, які відновлюють цю інфраструктуру
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21.10.2020 07:51 Відповісти
Заминированные участки нашей территории в тылу, есть непосредственная угроза для жизни и здоровья Украинских военных, а также мирных граждан и их разминирование важный процесс по соблюдению безопасности.
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21.10.2020 09:15 Відповісти
Давно уже надо было заняться разминированием вплотную. У нас поболее чем в Ливане будет.И на разминирование уйдут десятилетия.
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21.10.2020 09:24 Відповісти
Гадаю, що це необхідни процес ... наскільки я розумію є купа не здетонованих снарядів, мін (які встановили опоненти, ще напочатку російсько-української війни). Також диверсанти постійно додають клопоту ... Потрібно постійно вживати необхідних заходів.
А щодо розмінування зони розмежування я нічого не прочитав. Звідки чергова "Зрада"!?
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21.10.2020 09:43 Відповісти
Робота по розмінуванню триває і повинна тривати постійно. Оскільки у прифронтовій зоні дуже багато небезпечних подарунків. Тому ця справа повинна бути на особливому контролі у військового керівництва. Дякуємо за роботу панове!
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21.10.2020 10:08 Відповісти
Велика справа-очищення нашої землі від "подарунків", які залишили окупанти - захисники "Руського миру". Дякуємо Вам хлопці за Ваш труд, тяжкий труд сапера.
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21.10.2020 13:35 Відповісти
 
 