На Донбасі розмінували 35 тис. га і вилучили 450 тис. мін і вибухонебезпечних предметів, - Наєв

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про хід розмінування на Донбасі.

Про це він заявив під час панельної дискусії в межах V Міжнародної конференції з питань цивільно-військового співробітництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю командування ОС ЗСУ.

За його словами, під час розмінування територій Донецької і Луганської областей було очищено близько 35 000 га, а також вилучено понад 450 000 мін і вибухонебезпечних пристроїв.

"Відновлено 1705 житлових будинків, +1754 кілометри дорожньої інфраструктури, більш ніж в 50 населених пунктах відновлено мережі газо-, водо- та теплопостачання. Впродовж 2019-2020 років мобільні військово-медичні бригади надали медичну допомогу більш ніж 1000 особам, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення", - зазначив Наєв.

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Крім цього, Об'єднані сили допомагають жителям Донецької та Луганської областей у рамках стратегічної ініціативи "Допомога Схід".

"Обсяги наданої допомоги медичним установам і населенню на сьогодні перевищили показник у 19 млн грн", - підкреслив Наєв.