США змушені посилювати військову присутність у Східній Європі через загрози Росії, - Пентагон

Не треба бути геніальним полководцем, щоб зрозуміти, що США слід посилювати військову присутність на сході Європи, заявив у вівторок глава Пентагону Марк Еспер.

Про це він сказав, виступаючи в Атлантичній раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо знизити військову присутність тільки в Німеччині, а не в Європі загалом. Нам потрібно передислокувати сили, тому що знаємо про пов'язані з Росією загрози, з якими стикаються наші союзники", - підкреслив Еспер.

"Йдеться просто про здоровий глузд. Не потрібно бути Наполеоном чи генералом Макартуром, щоб подивитися на карту й усвідомити: що східніше в Європі розташована країна, то більше ми можемо там зробити, щоб (перекинувши війська. - Ред.) заспокоїти наших союзників", - додав глава Пентагону.

Він пояснив, що йдеться про країни Балтії, Польщі, Болгарії, Румунії.

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"Нам потрібно перемістити сили трохи на схід", - зазначив він, коментуючи прийняте раніше в 2020 році рішення США скоротити військову присутність у ФРН, але при цьому - наростити її в інших країнах, зокрема на сході Європи.