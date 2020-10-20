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Новини Агресія Росії проти України
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США змушені посилювати військову присутність у Східній Європі через загрози Росії, - Пентагон

США змушені посилювати військову присутність у Східній Європі через загрози Росії, - Пентагон

Не треба бути геніальним полководцем, щоб зрозуміти, що США слід посилювати військову присутність на сході Європи, заявив у вівторок глава Пентагону Марк Еспер.

Про це він сказав, виступаючи в Атлантичній раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо знизити військову присутність тільки в Німеччині, а не в Європі загалом. Нам потрібно передислокувати сили, тому що знаємо про пов'язані з Росією загрози, з якими стикаються наші союзники", - підкреслив Еспер.

"Йдеться просто про здоровий глузд. Не потрібно бути Наполеоном чи генералом Макартуром, щоб подивитися на карту й усвідомити: що східніше в Європі розташована країна, то більше ми можемо там зробити, щоб (перекинувши війська. - Ред.) заспокоїти наших союзників", - додав глава Пентагону.

Він пояснив, що йдеться про країни Балтії, Польщі, Болгарії, Румунії.

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"Нам потрібно перемістити сили трохи на схід", - зазначив він, коментуючи прийняте раніше в 2020 році рішення США скоротити військову присутність у ФРН, але при цьому - наростити її в інших країнах, зокрема на сході Європи.

Автор: 

Пентагон (1417) росія (65035) США (22665) Еспер Марк (33)


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Топ коментарі
+17
США змушені посилювати військову присутність у Східній Європі через загрози Росії, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7677
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20.10.2020 23:43
+15
Поки інші країни збільшують армії та витрати на оборону через російську загрозу ... Україна зменшує й перше й друге
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20.10.2020 22:36
+8
Кто б сомневался, русский. У тебя есть одно право - любить фюрера. Других прав у вонючей русни нет.
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20.10.2020 23:07
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может вам сразу "переместить силы" ...немного в кремль...
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20.10.2020 22:36 Відповісти
Поки інші країни збільшують армії та витрати на оборону через російську загрозу ... Україна зменшує й перше й друге
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20.10.2020 22:36 Відповісти
Все відповідно кремлівській методичці !!)))
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20.10.2020 22:50 Відповісти
Бюджеты 2019 и 2020 годов видели? Сравнивать их не пытались? О проекте бюджета на 2021 что-то слышали?
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20.10.2020 22:57 Відповісти
Чиї бюджети??)))
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20.10.2020 23:00 Відповісти
Слышали....

"Слуга народа" Гетманцев о возможности непринятия Госбюджета-2021 в этом году: Как Бог даст, так и будет. Никакой катастрофы в этом нет

https://censor.net/ru/news/3225895/sluga_naroda_getmantsev_o_vozmojnosti_neprinyatiya_gosbyudjeta2021_v_etom_godu_kak_bog_dast_tak_i_budet
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20.10.2020 23:01 Відповісти
Бюджета вже не буде, бо економіка ледве дихає, а гроші дерибанять, як в останній день. Вони втечуть, а нам і пенсій не буде...
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21.10.2020 09:09 Відповісти
Я то да, и очень много. А вы? Помогу так и быть.

https://www.ukrmilitary.com/2020/09/skorochennya-na-20.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/10/8-92.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/09/2021-2020.html
.....
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20.10.2020 23:05 Відповісти
Дикая пуцинляндия весь мир высаживает..
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20.10.2020 22:39 Відповісти
так этих безголовые ковид и запустили, снова думая "авось пранесёт"
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20.10.2020 22:48 Відповісти
ничего не поможет, шах и мат вам пиндосы! В россии поставлена на вооружение ракета Сызрань. Это страшное оружие. Когда ракета пролетает над любым городом, он сразу превращается в Сызрань. Но самый страшный факт, который недавно рассекретили, это то, что любые противоракетные средства при подлете ракеты превращаются в С-300 и Панцири
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20.10.2020 22:40 Відповісти
Воронеж там уже напрягся? Бо не думаю, что эта вундервафля дальше него залетит.
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20.10.2020 23:46 Відповісти
и это всего одна ракета на всю Рашку ?) Поди с рогозинского батута запускать её будете ?)
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21.10.2020 00:12 Відповісти
Достаточно древний анекдот, а Сызрань город весьма прикольный, старинный, купеческий, с весьма красивым центром с кремлем, и размеренной, провинициальной жизнью. Живет в основном, переработкой нефти, средняя зарплата 500 долларов, что для Украины не кисло))) В общем, что в Раше, что в Украине, есть города и похуже)))
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21.10.2020 00:50 Відповісти
Vsio verno nado perebrosit te vojska sto byli Germaniji poblyze k raske
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20.10.2020 22:40 Відповісти
Ах так? Щас вам бункерная крыса новые мультики покажет и будет вам шах и мат!
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20.10.2020 22:43 Відповісти
Как там твой фюрерок, так в бункере и сидит?
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20.10.2020 23:02 Відповісти
Кто б сомневался, русский. У тебя есть одно право - любить фюрера. Других прав у вонючей русни нет.
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20.10.2020 23:07 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо! Віка та здоров"я!! Царів поганих не буває ,погані бувают лише боярє--давня московитська догма!!!!))))
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20.10.2020 23:12 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Навзаем. Так у русни жеж любая власть - от Бога, шо Гуталин Джугашвили, шо *****.
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20.10.2020 23:15 Відповісти
Алейкум ва Салом.
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21.10.2020 09:18 Відповісти
Ответ: Налейкумстакан.
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21.10.2020 21:19 Відповісти
Головне ,що ти маєш право мати право !!!)))
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20.10.2020 23:16 Відповісти
Трохи , але в нас більше !!
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20.10.2020 23:24 Відповісти
Угу, за тебя даже думает твой фюрер, русский. А твою "точку зрения" тебе всяческие сливные бачки озвучивают. У русни своего - только то, шо под ногтями.
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20.10.2020 23:17 Відповісти
"США вынуждены усиливать военное присутствие в Восточной Европе из-за угроз России, - Пентагон" - О чём вы, сударь, какие к лешему угрозы?! Очнитесь! Они не просто угрожают, а де-факто уже ведут войну против Запада, и ещё в 2010 демонстративно атаковали страну ЕС и НАТО, убив высшее военно-политическое руководство этой страны! Вообще-то.
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20.10.2020 22:49 Відповісти
У лаптєй всюди врахі.
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20.10.2020 22:50 Відповісти
Параноїдальна маячня про ворожу облогу "матушки Расеи",це ментальне, на генному рівні в москалів !!!))
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20.10.2020 22:54 Відповісти
Віддам свою земельну ділянку безкоштовно під штатівську воєнну базу.
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20.10.2020 23:15 Відповісти
Запомни, за нас самих никто воевать не будет и не собирается.
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20.10.2020 23:50 Відповісти
США змушені посилювати військову присутність у Східній Європі через загрози Росії, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7677
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20.10.2020 23:43 Відповісти
Загнивающий запад и рассцветающий совок.
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20.10.2020 23:54 Відповісти
Вот это многоходов очка *****. Хотел отодвинуть НАТО от своих границ. Вот это отодвинул, двигатель мля.
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20.10.2020 23:43 Відповісти
Двигатель пусть скорей кони двинет. На благо всего человечества.
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21.10.2020 00:13 Відповісти
речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии, Украины.
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21.10.2020 00:38 Відповісти
США змушені посилювати військову присутність у Східній Європі через загрози Росії, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8038
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21.10.2020 01:17 Відповісти
Украина похоже не является "Восточной Европой", как и союзником США.
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21.10.2020 06:53 Відповісти
Україна також Східна Європа. Ба, більше -- стратегічний партнер НАТО. США багато вклали в нашу оборону грошей, і не дадуть кремлівським маріонеткам зрадити свою армію і народ. Тим паче, що від ситуації в Україні залежить безпека сусідніх країн НАТО. Начувайтеся, зрадники.
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21.10.2020 09:34 Відповісти
Усиливайте!!! а еще отключите эту Фекальную Помойку от Свифта и закройте Босфор и на ПИД,,,,раше настанет сесесеровский "рай" чего и добивается этот педофильны сЦарь обколотый ботаксом!!!
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21.10.2020 10:32 Відповісти
Нужно выстраивать военные базы США вдоль всей границы Украины с РФ. И со всеми самыми передовыми вооружениями.
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21.10.2020 13:12 Відповісти
 
 