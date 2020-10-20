У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили

Антимайданівця Гната Кромського, звільненого з-під варти за законом Савченко в 2018 році після вироку за масові заворушення, зупинили на станції метро "Барабашово" і незабаром відпустили. З'ясувалося, що Топаз є фігурантом нової справи.

Про затримання 20 жовтня Суспільному повідомив знайомий Кромського, інформує Цензор.НЕТ. Сам Кромський написав про це в Facebook.

"Затримали на ст. м. "Барабашово". Вже відпустили. Сказали, що підозрююся в скоєнні особливо тяжких злочинів у місті Селідове Донецької області", - написав Кромський.

У пресслужба поліції Харківщини ситуацію поки не прокоментували. Суспiльне звернулося до адвоката Кромського.

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Інформація про Кромського міститься в розшуковій базі МВС. Там зазначено, що його розшукує Селідівське відділення поліції за статтями 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин), 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Датою зникнення на сайті МВС зазначено 15 жовтня 2020 року. Запобіжний захід не обирався.

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Нагадаємо, 20 січня 2018 року Київська райсуд Харкова визнав І. Кромського винним в посяганні на територіальну цілісність України, організації масових заворушень і незаконному заволодінні транспортним засобом. Його засудили до 8 років ув'язнення.

Харків'янин Гнат Кромський був учасником охорони АнтиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий під позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "АнтиМайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І. Кромського: "Топаз, дай команду!".

28 вересня 2019 року суд ухвалив рішення про негайне звільнення Кромського з-під варти. Термін покарання перерахували за так званим "законом Савченко".

Увечері того ж дня Кромський вийшов на свободу з СІЗО