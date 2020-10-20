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Новини
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У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили

У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили

Антимайданівця Гната Кромського, звільненого з-під варти за законом Савченко в 2018 році після вироку за масові заворушення, зупинили на станції метро "Барабашово" і незабаром відпустили. З'ясувалося, що Топаз є фігурантом нової справи.

Про затримання 20 жовтня Суспільному повідомив знайомий Кромського, інформує Цензор.НЕТ. Сам Кромський написав про це в Facebook.

"Затримали на ст. м. "Барабашово". Вже відпустили. Сказали, що підозрююся в скоєнні особливо тяжких злочинів у місті Селідове Донецької області", - написав Кромський.

У пресслужба поліції Харківщини ситуацію поки не прокоментували. Суспiльне звернулося до адвоката Кромського.

Читайте також: Апеляційний суд визнав законним звільнення антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз за "законом Савченко", - адвокат

Інформація про Кромського міститься в розшуковій базі МВС. Там зазначено, що його розшукує Селідівське відділення поліції за статтями 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин), 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Датою зникнення на сайті МВС зазначено 15 жовтня 2020 року. Запобіжний захід не обирався.

У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд залишив без змін вирок антимайданівцю Кромському "Топазу"

Нагадаємо, 20 січня 2018 року Київська райсуд Харкова визнав І. Кромського винним в посяганні на територіальну цілісність України, організації масових заворушень і незаконному заволодінні транспортним засобом. Його засудили до 8 років ув'язнення.

Харків'янин Гнат Кромський був учасником охорони АнтиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий під позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "АнтиМайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І. Кромського: "Топаз, дай команду!".

28 вересня 2019 року суд ухвалив рішення про негайне звільнення Кромського з-під варти. Термін покарання перерахували за так званим "законом Савченко".

Увечері того ж дня Кромський вийшов на свободу з СІЗО

Автор: 

Харків (5580) антимайдан (46) злочини проти Майдану (309) Кромський Гнат (18)


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Топ коментарі
+19
Сашу Белого мусора завалили,а ***** всякая спокойно по улицам гуляет!
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20.10.2020 23:25
+14
Суддів,мусорню,есбеушників треба розганяти,як непотріб і створювати структури заново з допомогою спеців з США,а на керівні посади призначати канадців,американців українського походження.
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20.10.2020 23:12
+13
Я так понимаю украинцев потихоньку подталкивают к самосуд.
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20.10.2020 23:08
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То ты читать не обучен...
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20.10.2020 23:11 Відповісти
ты только и можешь что нападать на людей - хамить им..
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21.10.2020 11:11 Відповісти
Какой Петро ?? ..

.. .
Там несколько судей
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20.10.2020 23:13 Відповісти
Тупорылый читай освобожден по закону Савченко . Он отсидел 4 года
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20.10.2020 23:14 Відповісти
А если бы не поменял, то что бы вы сейчас кричали?) Мы забираем из кацапского плена ВСЕХ наших... А потом уже разбираемся наши они или нет...
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20.10.2020 23:33 Відповісти
Кольченко уже высказался по поводу этого обмена, что такой ценой его менять нельзя было. Да и Порох быстро понял, что менять преступников и террористов на захваченных деятелей культуры - это стимулирование страны-террориста к новым захватам заложников. А вот клоун до сих пор этого не поймет, потому что тупенький, да и за полтора года работы президентом, больше гордиться ему нечем.
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20.10.2020 23:57 Відповісти
Ну это же вы вспомнили Савченко, подразумевая, что ее не нужно было возвращать) К чему теперь сьезды на других?) Кстати, а вы не забили что сказали Балух и Сенцов по поводу их обмена???) Им ЧТО одеть?)
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20.10.2020 23:57 Відповісти
если "Топаз", то это навечно
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20.10.2020 23:40 Відповісти
Я так понимаю украинцев потихоньку подталкивают к самосуд.
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20.10.2020 23:08 Відповісти
Не-е, я только набої подтаскивать.Слепой стал, боюсь не попаду.
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20.10.2020 23:25 Відповісти
офигеть, то думал что он как с тюрмы так без оглядки до рассеиских ипеней свалил, чтоб ненашли. Фиг там, гуляет петух по Харькиву и даже неотглядываеться, так и думал - украинцы неподходит в роли нормальных фошиздов.
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20.10.2020 23:09 Відповісти
А как он ещё по улицам ходит? В Харькове некому этим мусором заняться?
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20.10.2020 23:09 Відповісти
Там половина Харкова латентні (або і не дуже латентні) сепари.
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20.10.2020 23:18 Відповісти
Норм... Разбой, похищение, вымогательство, завладение... Вручили, отпустили))).
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20.10.2020 23:10 Відповісти
Вязанка тяжких, и его не арестовывают?
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20.10.2020 23:10 Відповісти
он власти не опасен.
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21.10.2020 08:24 Відповісти
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.э...э..э.ээ..
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20.10.2020 23:11 Відповісти
Суддів,мусорню,есбеушників треба розганяти,як непотріб і створювати структури заново з допомогою спеців з США,а на керівні посади призначати канадців,американців українського походження.
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20.10.2020 23:12 Відповісти
Штатам зараз не до нас.
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20.10.2020 23:18 Відповісти
Больше бы подошло не отпустили, а опустили.
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20.10.2020 23:17 Відповісти
И дпже кизды для профилактики не ввалили??!!
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20.10.2020 23:24 Відповісти
Сашу Белого мусора завалили,а ***** всякая спокойно по улицам гуляет!
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20.10.2020 23:25 Відповісти
В современных реалиях еще полицию засудит. Дескать, вовремя на деловую встречу не успел. Может даже лично Зеленский с материальными извинениями со стороны народа выступит. Ему то какая разница что с телесуфлера прочитать.
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20.10.2020 23:32 Відповісти
В Украине сейчас МВС бизнес агенство, тупо режут деньги это не организация по защите интересов государства
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20.10.2020 23:37 Відповісти
В Харькове всё возможно, но для всех....
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20.10.2020 23:50 Відповісти
Почему он еще живой?
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21.10.2020 00:04 Відповісти
???
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21.10.2020 00:34 Відповісти
28 сентября 2019 года суд принял решение о https://censor.net/news/3088661/k_vecheru_topaz_doljen_vyyiti_na_svobodu_sud_pereschital_emu_srok_otbyvaniya_nakazaniya_advokat.Источник: https://censor.net/ru/n3225971

Пройди курсы повышения квалификации в Трускавце. Шож вы тупенькие то такие
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21.10.2020 00:20 Відповісти
кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
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21.10.2020 04:23 Відповісти
СМС нельзя было,или бегущеи строкои по телику?
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21.10.2020 06:03 Відповісти
У Зєлі 100% влади в країні. То що ми там щось шукаємо винуватого, що країна в дупі і всі інстітути влади розвалюються?
Зєлю геть. Дострокові.
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21.10.2020 07:25 Відповісти
опять дал команду???
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21.10.2020 08:02 Відповісти
Кого кроме патриотов-волонтеров можете посадить.Ни один сепар не наказан.
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21.10.2020 08:05 Відповісти
У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили - Цензор.НЕТ 3973
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21.10.2020 08:25 Відповісти
У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили - Цензор.НЕТ 7964
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21.10.2020 08:28 Відповісти
Вот вы укры ,терпеливые , а надо было сразу повесить,😠 Ох он вам школы ещё натворит ,он же идейный ******** 😠😠
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21.10.2020 09:22 Відповісти
Ну, якщо суд не визначив, яку дію має застосувати поліція стосовно цього гопаря то, його і не мали права утримувати довше визначеного законом терміну.
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21.10.2020 09:55 Відповісти
ВОТ ЭТО ЧМО С АВТОМАТОМ И КОЛОРАДСКОЙ ЛЕНТОЙ
У харківському метро затримали антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз, йому вручили нову підозру і відпустили - Цензор.НЕТ 4959
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21.10.2020 11:18 Відповісти
 
 