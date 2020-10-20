Влада Івано-Франківська, який перебуває в "червоній зоні", організувала "трансфер", щоб городяни могли сісти на поїзд до Києва

Оскільки Івано-Франківськ перебуває в "червоній" зоні карантину, потяги не беруть там пасажирів. Охочі потрапити в столицю змушені їхати через розташований за 20 км від облцентру Галич.

Про запуск "трансферу" заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"О 22 годині у нас є потяг. Відповідно, щодня з 21-ї години на вокзалі люди мають можливість сісти на трансфер і доїхати до Галича", - сказав він.

За словами Марцінківа, в Івано-Франківську, як і раніше курсує громадський транспорт і міжміські автобуси, додаткових обмежень не запроваджували.

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