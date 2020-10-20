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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Івано-Франківська, який перебуває в "червоній зоні", організувала "трансфер", щоб городяни могли сісти на поїзд до Києва

Влада Івано-Франківська, який перебуває в

Оскільки Івано-Франківськ перебуває в "червоній" зоні карантину, потяги не беруть там пасажирів. Охочі потрапити в столицю змушені їхати через розташований за 20 км від облцентру Галич.

Про запуск "трансферу" заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"О 22 годині у нас є потяг. Відповідно, щодня з 21-ї години на вокзалі люди мають можливість сісти на трансфер і доїхати до Галича", - сказав він.

За словами Марцінківа, в Івано-Франківську, як і раніше курсує громадський транспорт і міжміські автобуси, додаткових обмежень не запроваджували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків з Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького

Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) Укрзалізниця (6836) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Это все называется очень просто и понятно -- "коллапс центральной власти". На бубочку кладут ....
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20.10.2020 23:29
+5
правильно. возите в Киев заразу. А то недостаточно.
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20.10.2020 23:25
+5
Куча городов в красной зоне с востока. Почему там поезда не запрещают?
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21.10.2020 00:22
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правильно. возите в Киев заразу. А то недостаточно.
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20.10.2020 23:25 Відповісти
Тобто з Харкова,Полтави,Сум ,Чернігова,Лисічанська заразу везти можно,а з Західної України неможно !!)))
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20.10.2020 23:46 Відповісти
западная Украина в красной зоне. Навозили из Европы и теперь распространяете дальше
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21.10.2020 09:34 Відповісти
Так в Киеве и своей вроде хватает. Даже возить не надо.
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20.10.2020 23:53 Відповісти
будет еще больше
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21.10.2020 09:33 Відповісти
вся зараза по всей Украине , как раз из Киева и расписывается заразным министром
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21.10.2020 00:35 Відповісти
зараза - она зеленого цвета.
и центр заразы на Банковой...
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21.10.2020 08:32 Відповісти
Скоро у Київ поїдуть усі, зносити цих довбодятлів котрі засіли там у кабінетах.
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21.10.2020 09:34 Відповісти
А у них в крови куда-нибудь переться...
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21.10.2020 11:08 Відповісти
как цыгане
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21.10.2020 16:40 Відповісти
Мало того, что нарушают, еще и хвастаются этим.
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20.10.2020 23:28 Відповісти
Схід та Північ їхати зя,а західна нізззззя !!)))
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20.10.2020 23:42 Відповісти
Сейчас Степанов с Ляшко новую формулу придумают и обоснуют, почему так ))
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21.10.2020 00:20 Відповісти
Это все называется очень просто и понятно -- "коллапс центральной власти". На бубочку кладут ....
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20.10.2020 23:29 Відповісти
А ви би виконували накази піанінного членограя ? Мало того - вся влада біби тримається на Авакові, як тільки він втратить контроль над поліцією - то його на вулицях ще і п"здить почнуть ...
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21.10.2020 00:11 Відповісти
А з Харкова теж заборонено їхати ??))
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20.10.2020 23:31 Відповісти
Цікаво,чому заборона торкається лише західноукраїнських міст??? Мабуть тому що не бажают голосувати за СН та ОПЗЖ ???))))
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20.10.2020 23:40 Відповісти
Наприклад, Канів - західноукраїнське місто? Посидіть вдома там, облаштуйте полонини, що вас весь час кудись волоче?
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21.10.2020 11:12 Відповісти
Правильно! Надо разносить заразу, наср@ть на карантин, медицину, на все усилия врачей! Надо добиться коллапса медицинской системы, чтобы в день было по 50000 новых больных, чтобы больные помирали в полевых госпиталях. Даеш средневековье!
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20.10.2020 23:55 Відповісти
Чому заборона не торкається Сходу та Півночі України , а торкається лише Західної України???)))
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20.10.2020 23:59 Відповісти
Тому що, коли на Сході або Півночі України вводять заборони, там місцева влада не корчить із себе імператорів мурашника, а виконує закон.
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21.10.2020 00:08 Відповісти
Найбільш сумлінний виконавець Гепа ... Не звізди зебіл ...
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21.10.2020 00:10 Відповісти
Найбільш сумліні ті зебіли, які стараються, щоб в Україні вмерлих від короновіріруса людей стало стільки, що хоронили б в братських могилах.
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21.10.2020 00:17 Відповісти
Куча городов в красной зоне с востока. Почему там поезда не запрещают?
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21.10.2020 00:22 Відповісти
Вопрос не ко мне - спрашивайте у главзебила.
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21.10.2020 00:30 Відповісти
а выше вы отвечали, что это из-за того, что они такие примерные.
но если они такие примерные, то почему в красной зоне?
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21.10.2020 00:40 Відповісти
Надо разделять политику и реальные угрозы от эпидемии. Демонстративное несоблюдение правил карантина местными властями (совершенно неважно где - на Западе, Востоке, Севере, Юге или ещё где-то) подзуживает людей плевать на меры безопасности. На сегодня единственным способом хоть как-то бороться с короновирусом - это дистанция между людьми и маски. Неужели трудно это понять???
Но зебилам хочется в дополнение ко всему дерьму, что мы имеем в стране, получить десятки тысяч заражений и смертей от короновируса.
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21.10.2020 08:44 Відповісти
столько текста, но ответа на вопрос так и нет.

карантинные ограничения для всех одинаковы в стране или нет?
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21.10.2020 10:44 Відповісти
да
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21.10.2020 17:58 Відповісти
Швеція, Білорусія, Ісландія -неможуть знайти заразу до цих пір , а в Україні зараза?
Такі да ,зелена срань!
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21.10.2020 09:37 Відповісти
Куча цивилизованных стран усиливают карантин во время второй волны эпидемии - Британия, Израиль, Чехия, Швейцария и другие, некоторые вводят комендантский час. И только зебилы в упор не видят очевидного. Даже когда их понесут в помирать от короновируса в полевой госпиталь они будут кричать, что это придумал Порошенко.
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21.10.2020 18:06 Відповісти
"Куча цивилизованных стран" Тут поділ на зебілів і прохатих не пасує! Тут скоріше як про сусліка- ти його бачиш ,а на справді його нема.
Мені цікаво чи можеш ти порахувати на пальцях однієї руки ті випадки коли влада тебе не обманула? Що не скажуть -обов'язково збрешуть. Ти думаєш в інших країнах якось інакше?
За період з березня по жовтень в Україні померло на 12,5 к осіб менше ніж у 2019 році.
Такий армагєдєц економіці і народу ,а померлих менше? Аж дивно чому вони мінстат не нагнули ще?
Кількість ніби заражених подають як кількість хворих,заповненість ліжок тільки у % ,а не в штуках.
Одним словом для людей котрі мінімально здатні на критичне мислення це виглядає як слова знаменитого піаніста з кварталу- піzдят і піzдят,слово одне ,просто наголос інший!
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22.10.2020 08:53 Відповісти
Вот примеры только с ЦЕНЗОРа и только за последние несколько дней:

https://censor.net/ru/news/3226255/vo_frantsii_zaregistrirovali_bolee_26_tys_novyh_sluchaev_covid19_za_sutki
Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина
https://censor.net/ru/news/3226112/**********************************************************************************************************
https://censor.net/ru/news/3225721/irlandiya_vvodit_samye_jestkie_ogranicheniya_v_evrope_izza_covid19_chastichnoe_zakrytie_roznichnoyi
https://censor.net/ru/news/3225714/my_na_grani_kollapsa_a_esche_daje_ne_voshli_v_samyyi_tyajelyyi_sezon_s_noyabrya_po_yanvar_budut_takie
https://censor.net/ru/news/3225448/*****************************************************************************************

https://censor.net/ru/news/3225707/vlasti_varshavy_otmenili_prazdnovanie_novogo_goda_izza_covid19_zdorove_jiteleyi_samoe_glavnoe
https://censor.net/ru/news/3225563/polsha_otkroet_dlya_bolnyh_covid19_polevoyi_gospital_na_stadione_v_varshave
https://censor.net/ru/news/3225550/v_harkove_sluchilos_to_chto_my_videli_v_italii_perepolnennye_bolnitsy_nehvatka_vracheyi_i_koek_glava
https://censor.net/ru/news/3224826/covid19_v_parijskom_regione_i_esche_vosmi_gorodah_frantsii_minimum_na_chetyre_nedeli_vvoditsya_komendantskiyi
https://censor.net/ru/news/3224597/strany_es_prodoljayut_ujestochat_karantin_izza_koronavirusa_zakryvayutsya_shkoly_i_restorany
https://censor.net/ru/news/3224297/italiya_izza_rosta_bolnyh_koronavirusom_snova_usilivaet_karantin
Но зебилов это, конечно, не убедит - для них короновирус был придуман Порошенком, сионистами и рептилоидами.
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22.10.2020 14:22 Відповісти
Я з дитинства не довіряю засобам масової інформації. А особливо коли з фактами повна нескладуха. Пам'ятаю початок коронабєсія, а тут з Америки у Європу на навчання перекидають 40к військових! Дивна фігня смертельна зараза,всіх закрили ,а їм як соловю?
Потім з Берґамо, знайомий брата там за 5 км від Берґамо проживає. пише що нічого подібного там немає, постанови у штатах з мобільними моргами, постанови з військовими вантажівками з трунами 3-х річної давності!
Маленька брехня породжує велику недовіру, особливо якщо вона повторюється щодень.
Але зебілам -какая разнітца, а порохатим теж ,бо їм думати нема чим.
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22.10.2020 15:10 Відповісти
В психиатрической больнице, остался только "дон кихот", а остальные койки примут - коронавирусных больных..(с) "от мендельсона до шопена - жизнь пролетает словно миг."
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21.10.2020 00:13 Відповісти
Харків також в червоній зоні, там також трансфер організовується? ні? Потяги курсують нормально? Витягніть вже колоду з ока, набридло!
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21.10.2020 00:31 Відповісти
В Харкові ГЕПА! - Він сам кому хочеш що хочеш зупинить - піаністу страшно ...
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21.10.2020 00:59 Відповісти
Треба подати петицію про перейменування Харкова у Гепатітіньск. Влада Івано-Франківська, який перебуває в "червоній зоні", організувала "трансфер", щоб городяни могли сісти на поїзд до Києва - Цензор.НЕТ 7740
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21.10.2020 07:42 Відповісти
 
 