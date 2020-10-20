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Влада Івано-Франківська, який перебуває в "червоній зоні", організувала "трансфер", щоб городяни могли сісти на поїзд до Києва
Оскільки Івано-Франківськ перебуває в "червоній" зоні карантину, потяги не беруть там пасажирів. Охочі потрапити в столицю змушені їхати через розташований за 20 км від облцентру Галич.
Про запуск "трансферу" заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
"О 22 годині у нас є потяг. Відповідно, щодня з 21-ї години на вокзалі люди мають можливість сісти на трансфер і доїхати до Галича", - сказав він.
За словами Марцінківа, в Івано-Франківську, як і раніше курсує громадський транспорт і міжміські автобуси, додаткових обмежень не запроваджували.
Топ коментарі
+10 18c49ed2
показати весь коментар20.10.2020 23:29
+5 Скромный Кролик
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+5 GM Harvester
показати весь коментар21.10.2020 00:22
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и центр заразы на Банковой...
но если они такие примерные, то почему в красной зоне?
Но зебилам хочется в дополнение ко всему дерьму, что мы имеем в стране, получить десятки тысяч заражений и смертей от короновируса.
карантинные ограничения для всех одинаковы в стране или нет?
Такі да ,зелена срань!
Мені цікаво чи можеш ти порахувати на пальцях однієї руки ті випадки коли влада тебе не обманула? Що не скажуть -обов'язково збрешуть. Ти думаєш в інших країнах якось інакше?
За період з березня по жовтень в Україні померло на 12,5 к осіб менше ніж у 2019 році.
Такий армагєдєц економіці і народу ,а померлих менше? Аж дивно чому вони мінстат не нагнули ще?
Кількість ніби заражених подають як кількість хворих,заповненість ліжок тільки у % ,а не в штуках.
Одним словом для людей котрі мінімально здатні на критичне мислення це виглядає як слова знаменитого піаніста з кварталу- піzдят і піzдят,слово одне ,просто наголос інший!
https://censor.net/ru/news/3226255/vo_frantsii_zaregistrirovali_bolee_26_tys_novyh_sluchaev_covid19_za_sutki
Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина
https://censor.net/ru/news/3226112/**********************************************************************************************************
https://censor.net/ru/news/3225721/irlandiya_vvodit_samye_jestkie_ogranicheniya_v_evrope_izza_covid19_chastichnoe_zakrytie_roznichnoyi
https://censor.net/ru/news/3225714/my_na_grani_kollapsa_a_esche_daje_ne_voshli_v_samyyi_tyajelyyi_sezon_s_noyabrya_po_yanvar_budut_takie
https://censor.net/ru/news/3225448/*****************************************************************************************
https://censor.net/ru/news/3225707/vlasti_varshavy_otmenili_prazdnovanie_novogo_goda_izza_covid19_zdorove_jiteleyi_samoe_glavnoe
https://censor.net/ru/news/3225563/polsha_otkroet_dlya_bolnyh_covid19_polevoyi_gospital_na_stadione_v_varshave
https://censor.net/ru/news/3225550/v_harkove_sluchilos_to_chto_my_videli_v_italii_perepolnennye_bolnitsy_nehvatka_vracheyi_i_koek_glava
https://censor.net/ru/news/3224826/covid19_v_parijskom_regione_i_esche_vosmi_gorodah_frantsii_minimum_na_chetyre_nedeli_vvoditsya_komendantskiyi
https://censor.net/ru/news/3224597/strany_es_prodoljayut_ujestochat_karantin_izza_koronavirusa_zakryvayutsya_shkoly_i_restorany
https://censor.net/ru/news/3224297/italiya_izza_rosta_bolnyh_koronavirusom_snova_usilivaet_karantin
Но зебилов это, конечно, не убедит - для них короновирус был придуман Порошенком, сионистами и рептилоидами.
Потім з Берґамо, знайомий брата там за 5 км від Берґамо проживає. пише що нічого подібного там немає, постанови у штатах з мобільними моргами, постанови з військовими вантажівками з трунами 3-х річної давності!
Маленька брехня породжує велику недовіру, особливо якщо вона повторюється щодень.
Але зебілам -какая разнітца, а порохатим теж ,бо їм думати нема чим.