УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11135 відвідувачів онлайн
Новини
3 827 33

Ми маємо затвердити нові правила європейської міграційної політики, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Ми маємо затвердити нові правила європейської міграційної політики, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вважають, що Європейському союзу потрібна нова міграційна політика, а також взаємодія з партнерами в Африці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це було заявлено у вівторок в спільному комюніке за підсумками відеоконференції.

"Європі потрібна передбачувана, справедлива і стійка система управління міграцією, з правильним балансом між поділом відповідальності і солідарністю і повним захистом європейських цінностей і основних прав, включно з правом на притулок", - заявили вони.

Вони взяли на себе зобов'язання працювати разом у вирішенні гострої не тільки для Італії, а й для всього союзу міграційної проблеми на основі пропозицій Брюсселя щодо Нового пакту про міграцію та притулок.

Фон дер Ляєн і Конте наголосили на необхідності узгодження між країнами ЄС сталого підходу до пошуку і рятування нелегальних мігрантів, які переправляються з Африки до Італії через Середземне море. При цьому підкреслили важливість взаємодії з країнами-партнерами, особливо в Африці, в рішенні питань мобільності і всіх аспектів міграції.

Читайте також: Через пандемію коронавірусу темп міграції в розвинені країни в першому півріччі скоротився на 46%, - звіт Організації економічного співробітництва

Проблема нелегальної міграції з Африки була однією з тем розмови між главою виконавчої колегії ЄС і лідером Італії.

Обговорення було зосереджено на тому, як Італія і весь ЄС можуть оговтатися від кризи пандемії COVID-19. Італія – ​​одна з країн Європи, які найбільше постраждали від першої хвилі пандемії навесні цього року.

Італія - ​​один із найбільших бенефіціарів дорогого плану NextGenerationEU ("Наступне покоління ЄС"), зокрема Фонду відновлення і стійкості, який спрямований на підтримку реформ та інвестицій у спільні пріоритети ЄС.

Фон дер Ляєн і Конте вітали тісну співпрацю між Італією і Єврокомісією в підготовці італійського плану відновлення. Вони погодилися, що цей план повинен відображати "сміливу програму реформ та інвестицій, націлену на більш екологічне, більш цифрове та інклюзивне зростання на благо італійського народу, особливо молодого покоління".

Автор: 

мігранти (1109) міграція (371) Євросоюз (13374) Конте Джузеппе (23) фон дер Ляєн Урсула (765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Когда ты сам создаёшь все условия, чтобы к тебе ломились со всего мира и замечательно жили на пособие, ничего не делая и даже не уча язык, ставя на уши все устои и традиции твоего общества, то любые реформы, планы , концепции, дорожные карты обречены. Вот что-то не понравилось 18-летнему чеченцу в карикатурах, он просто взял и отрезал голову французскому учителю, он так видит мир, мультикультурализм такой
показати весь коментар
21.10.2020 00:06
+6
Піздно всрались.
показати весь коментар
21.10.2020 00:12
+6
.... Единственная стана в Мире которая законодательно ввела запрет на ВЬЕЗД в свою страну мусульман-беженцев-куеженцев-исламистов (короче любых ) - это Япония !!! И их там НЕТ !!
показати весь коментар
21.10.2020 00:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда ты сам создаёшь все условия, чтобы к тебе ломились со всего мира и замечательно жили на пособие, ничего не делая и даже не уча язык, ставя на уши все устои и традиции твоего общества, то любые реформы, планы , концепции, дорожные карты обречены. Вот что-то не понравилось 18-летнему чеченцу в карикатурах, он просто взял и отрезал голову французскому учителю, он так видит мир, мультикультурализм такой
показати весь коментар
21.10.2020 00:06 Відповісти
Ты шо такой нетолерантный?😁 Ты шо, не европеец?😊
показати весь коментар
21.10.2020 00:13 Відповісти
Толерантность заканчивается ровно там где встает вопрос безопасности и благополучия граждан страны.
показати весь коментар
21.10.2020 00:37 Відповісти
Толерантность Европы тоже имеет пределы.

Мусульманину отказали в предоставлении гражданства Германии из-за того, что он не смог пожать женщине руку.
Речь о враче из Ливана, который живет и работает в Германии с 2002. В 2012 он подал на натурализацию, с блеском сдал экзамен, подписал бумажку о признании и уважении законов ФРГ и о том, что он против всех форм экстремизма.
Но когда ему в торжественной обстановке хотели вручить документы о гражданстве, он отказался обменяться рукопожатием с местной чиновницей, сославшись на религиозные убеждения и на данное жене обещание не прикасаться к другим женщинам.
После этого его предсказуемо послали на ..уй. Но он не сдается. Сначала апеллировал в Штутгарте, затем в суде земли Баден-Вюртемберг. Толку чуть.
показати весь коментар
21.10.2020 00:44 Відповісти
Піздно всрались.
показати весь коментар
21.10.2020 00:12 Відповісти
Меркель для начала не пенсию отправьте
показати весь коментар
21.10.2020 00:18 Відповісти
.... Единственная стана в Мире которая законодательно ввела запрет на ВЬЕЗД в свою страну мусульман-беженцев-куеженцев-исламистов (короче любых ) - это Япония !!! И их там НЕТ !!
показати весь коментар
21.10.2020 00:18 Відповісти
Хехехе Иногда мне тяжело понять слабоумие и отвагу вот таких деятелей. Потоки беженцев создает кто? Эрефия.
Вы с чем боротся собираетесь?
С причиной или следствием?
показати весь коментар
21.10.2020 00:25 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2020 00:39 Відповісти
Зря ты так о свинках. Свиней хотя бы есть можно, в отличии от вас, кацапов.
показати весь коментар
21.10.2020 00:40 Відповісти
Це дамбасюра.
показати весь коментар
21.10.2020 00:43 Відповісти
Я знаю.
Причем один и тот же тупорылый ушлепок из бана с новым ником возвращается.
показати весь коментар
21.10.2020 00:45 Відповісти
вы заметили, как истошно кацапы пытаются отмазаться от бренда, которым их наградили немцы: "русские свиньи"! прям из кожи вон лезут называя всех вокруг свниьями, но все то знают, что свиньи на этой планете только одни - русские
показати весь коментар
21.10.2020 00:44 Відповісти
Ми маємо затвердити нові правила європейської міграційної політики, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7030
показати весь коментар
21.10.2020 00:46 Відповісти
Та что русских можно смело называть на языке их предков охуынцами.
показати весь коментар
21.10.2020 00:47 Відповісти
То ли дело Донбабве. Тли дело Охуын (бывшая Роися).

Сходи хворосту на зиму набери, охуынец садодостаточный.
показати весь коментар
21.10.2020 00:50 Відповісти
Кому интересно, что считает недочеловек из Охуына?
показати весь коментар
21.10.2020 00:52 Відповісти
Ми маємо затвердити нові правила європейської міграційної політики, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1264
показати весь коментар
21.10.2020 00:56 Відповісти
Ми маємо затвердити нові правила європейської міграційної політики, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 682
показати весь коментар
21.10.2020 00:56 Відповісти
без "видимо" - да, русские свиньи - первопричина, почему арабы и негры ломанулись в европу
показати весь коментар
21.10.2020 00:43 Відповісти
з часом вам буде кизда всім цим макаронникам,швабах,хранцузам,ще років 10 і ..... причому не надумана а реальна. потоки біженців будуть тривати і збільшуватись і ті що є в ЄС будуть обростати радикалізмом і будуть борзіти похлєще нинішнього і .......
показати весь коментар
21.10.2020 00:35 Відповісти
Через 10-29 років в Європі буде ще більше мігрантів приїжджати.А ті що приїхали,народжують також нове покоління.Крім того молодь ультра ліва.В Німеччині на кожному кроці висять наклейки з комуністичними лозунгами.Це все до добра не доведе.Якби кинути молодь в совєтський союз,вони би і дня там не витримали.
показати весь коментар
21.10.2020 01:03 Відповісти
Такими темпами они очень быстро будут жить в этаком "саюзе" со всеми прелестями - воровством, коррупцией, взятками и цензурой
показати весь коментар
21.10.2020 02:13 Відповісти
Какя там новая политика миграции? Если ты приехал в чужую страну, нарушаешь при этом ихзакон и пытаешся навязать свой образ жизни, то вали обратно на историческую родину. И не будет проблем в Европе.
показати весь коментар
21.10.2020 03:59 Відповісти
должно быть ОДНО ПРАВИЛО - если гражданин России то нафиг
показати весь коментар
21.10.2020 05:02 Відповісти
Чтобы научиться думать головой, обязательно ли нужно остаться без головы?
показати весь коментар
21.10.2020 08:31 Відповісти
Куча слов ниочем.
Хотите чтобы беженцы приживались - запретите прием сусульман. Каждый кто хочет остаться, должен съесть кусок свинины на камеру.
И все, проблемы не будет.
показати весь коментар
21.10.2020 09:54 Відповісти
 
 