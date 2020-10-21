Ми маємо затвердити нові правила європейської міграційної політики, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вважають, що Європейському союзу потрібна нова міграційна політика, а також взаємодія з партнерами в Африці.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це було заявлено у вівторок в спільному комюніке за підсумками відеоконференції.
"Європі потрібна передбачувана, справедлива і стійка система управління міграцією, з правильним балансом між поділом відповідальності і солідарністю і повним захистом європейських цінностей і основних прав, включно з правом на притулок", - заявили вони.
Вони взяли на себе зобов'язання працювати разом у вирішенні гострої не тільки для Італії, а й для всього союзу міграційної проблеми на основі пропозицій Брюсселя щодо Нового пакту про міграцію та притулок.
Фон дер Ляєн і Конте наголосили на необхідності узгодження між країнами ЄС сталого підходу до пошуку і рятування нелегальних мігрантів, які переправляються з Африки до Італії через Середземне море. При цьому підкреслили важливість взаємодії з країнами-партнерами, особливо в Африці, в рішенні питань мобільності і всіх аспектів міграції.
Проблема нелегальної міграції з Африки була однією з тем розмови між главою виконавчої колегії ЄС і лідером Італії.
Обговорення було зосереджено на тому, як Італія і весь ЄС можуть оговтатися від кризи пандемії COVID-19. Італія – одна з країн Європи, які найбільше постраждали від першої хвилі пандемії навесні цього року.
Італія - один із найбільших бенефіціарів дорогого плану NextGenerationEU ("Наступне покоління ЄС"), зокрема Фонду відновлення і стійкості, який спрямований на підтримку реформ та інвестицій у спільні пріоритети ЄС.
Фон дер Ляєн і Конте вітали тісну співпрацю між Італією і Єврокомісією в підготовці італійського плану відновлення. Вони погодилися, що цей план повинен відображати "сміливу програму реформ та інвестицій, націлену на більш екологічне, більш цифрове та інклюзивне зростання на благо італійського народу, особливо молодого покоління".
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Мусульманину отказали в предоставлении гражданства Германии из-за того, что он не смог пожать женщине руку.
Речь о враче из Ливана, который живет и работает в Германии с 2002. В 2012 он подал на натурализацию, с блеском сдал экзамен, подписал бумажку о признании и уважении законов ФРГ и о том, что он против всех форм экстремизма.
Но когда ему в торжественной обстановке хотели вручить документы о гражданстве, он отказался обменяться рукопожатием с местной чиновницей, сославшись на религиозные убеждения и на данное жене обещание не прикасаться к другим женщинам.
После этого его предсказуемо послали на ..уй. Но он не сдается. Сначала апеллировал в Штутгарте, затем в суде земли Баден-Вюртемберг. Толку чуть.
Вы с чем боротся собираетесь?
С причиной или следствием?
Причем один и тот же тупорылый ушлепок из бана с новым ником возвращается.
Сходи хворосту на зиму набери, охуынец садодостаточный.
Хотите чтобы беженцы приживались - запретите прием сусульман. Каждый кто хочет остаться, должен съесть кусок свинины на камеру.
И все, проблемы не будет.