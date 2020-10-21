Митрополит Епіфаній щодо забороненої книги про Стуса: тиранії СРСР не місце в нашій державі

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній підтримав протест українців проти заборони книги історика Вахтанга Кіпіані про суд над поетом Василем Стусом за позовом голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Свою позицію Епіфаній озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У ці дні кожен, хто боронить правдиву українську історію та пам’ять про Василя Стуса, відгукується на заклик великого поета та дисидента: "Усі, хто проти диктатури, – встаньте!". Реакцією на вчорашнє рішення суду український народ доводить: тиранія радянського союзу більше ніколи не матиме місця у нашій демократичній незалежній державі, як би цього не хотіли і не домогались совєцькі адепти", - написав Епіфаній.

За словами предстоятеля УПЦ, і історію української церкви, і історію України в цілому неодноразово замовчували і намагалися спотворити.

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"Та правда завжди перемагає, вона є тим світлом, що долає будь-яку темряву. Ба більше, що ретельніше її намагаються приховати, то більш яскравою та очевидною вона стає. Саме тому світла пам’ять про Стуса завжди житиме в українському серці, незважаючи на будь-які заборони. Адже Стус справді був завжди вільним, навіть під час свого ув’язнення в радянській камері", - наголосив Епіфаній.

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".



