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Митрополит Епіфаній щодо забороненої книги про Стуса: тиранії СРСР не місце в нашій державі

Митрополит Епіфаній щодо забороненої книги про Стуса: тиранії СРСР не місце в нашій державі

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній підтримав протест українців проти заборони книги історика Вахтанга Кіпіані про суд над поетом Василем Стусом за позовом голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Свою позицію Епіфаній озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У ці дні кожен, хто боронить правдиву українську історію та пам’ять про Василя Стуса, відгукується на заклик великого поета та дисидента: "Усі, хто проти диктатури, – встаньте!". Реакцією на вчорашнє рішення суду український народ доводить: тиранія радянського союзу більше ніколи не матиме місця у нашій демократичній незалежній державі, як би цього не хотіли і не домогались совєцькі адепти", - написав Епіфаній.

За словами предстоятеля УПЦ, і історію української церкви, і історію України в цілому неодноразово замовчували і намагалися спотворити.

Також дивіться: Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Та правда завжди перемагає, вона є тим світлом, що долає будь-яку темряву. Ба більше, що ретельніше її намагаються приховати, то більш яскравою та очевидною вона стає. Саме тому світла пам’ять про Стуса завжди житиме в українському серці, незважаючи на будь-які заборони. Адже Стус справді був завжди вільним, навіть під час свого ув’язнення в радянській камері", - наголосив Епіфаній.

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

Митрополит Епіфаній щодо забороненої книги про Стуса: тиранії СРСР не місце в нашій державі 01
Митрополит Епіфаній щодо забороненої книги про Стуса: тиранії СРСР не місце в нашій державі 02

Автор: 

література (96) Стус Василь (73) Епіфаній (349)


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Топ коментарі
+14
Актори, режисери Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра читають рядки книжки, які заборонили через суд.
Сьогодні за свободу слова потрібно боротися.
Ми не могли триматися осторонь вчорашнього судилища над книжкою Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", тому що наш театр в усі часи цінував свободу.
А чи можна взагалі заборонити пам'ять?
Відео:

https://www.facebook.com/leftbanktheater/posts/4995051233839105
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21.10.2020 00:29
+11
Вот и чудненько
Обьявите анафему мертвечуку и разопните это сатаниста
Как вариант - сожгите на костре
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21.10.2020 00:27
+11
А что скажет офицер фсб Онуфрий?
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21.10.2020 06:55
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Вот и чудненько
Обьявите анафему мертвечуку и разопните это сатаниста
Как вариант - сожгите на костре
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21.10.2020 00:27 Відповісти
Ти диви, як смішно, толстоєвскій! Які ідіоти лайки поставили? Хіба не видно, що це чмо стібеться?
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21.10.2020 09:01 Відповісти
таких як ти треба спалювати..
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21.10.2020 09:30 Відповісти
Смешно читать, когда матушанская рогуль строит из себя "гуманиста".
Залесь в окоп и расскажи о гуманизме наступающим, лицемерный самец курицы
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21.10.2020 10:25 Відповісти
чмо ти болотяне, спалення на вогнищі - то не є гуманність, навіть щодо таких сракорозумних, як ти.
до чого тут окоп і якісь "наступающіє"? - на граблі?
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21.10.2020 15:28 Відповісти
Не розімуєш, матуш?
Це тому, що ти кімнатний de Bill
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21.10.2020 16:52 Відповісти
Актори, режисери Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра читають рядки книжки, які заборонили через суд.
Сьогодні за свободу слова потрібно боротися.
Ми не могли триматися осторонь вчорашнього судилища над книжкою Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", тому що наш театр в усі часи цінував свободу.
А чи можна взагалі заборонити пам'ять?
Відео:

https://www.facebook.com/leftbanktheater/posts/4995051233839105
показати весь коментар
21.10.2020 00:29 Відповісти
Слова ето хорошо. А слова человека в руке которого кольт, настраивают на то чтобы к ним прислушались.
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21.10.2020 00:35 Відповісти
Митрополит Епифаний о запрещенной книге про Стуса: тирании СССР не место в нашем государстве - Цензор.НЕТ 9024..
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21.10.2020 01:07 Відповісти
Московия всё украла у Киевской Руси и назвала её Малороссией.
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21.10.2020 01:19 Відповісти
и как этого медведчука в минскую переговорную группу включил Порошенко?
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21.10.2020 01:48 Відповісти
Переговорная група четырехсторонняя (Нормандский формат) - Оланд, Меркель, Порошенко, ху@ло!
Трёхсторонняя контактная групп - Кравчук, Сайдик, грызлов!

Включен был по инициативе Меркель! До этого уже занимал твердую переговорную позицию на стороне ордло! Далее занимался вопросом обмена пленными!

Это если сумбурно отвечать...
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21.10.2020 02:52 Відповісти
Меркель президент України?Як Меркель могла його призначити від України?
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21.10.2020 04:55 Відповісти
При Пороху було звільнено більш за 3к полонених. Але дебілам головне - чому там Медведчук.
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21.10.2020 06:58 Відповісти
В каждой из этих групп были чиновники, юристы, дипломаты, помощники разного рода, телохранители и куча еще непонятного народа, который "занимался" каждый своим вопросом...вот он и был таким себе "непонятным народом", который занимался своим вопросом!
А теперь предствавь себе - при Порохе запрещают книгу про Стуса!!! Представил??? А я -нет
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21.10.2020 11:00 Відповісти
Не відмазуйте сиволапого гетьмана, не вийде. Саме він, вірніше, воно, призначило суддю, яка прийняла рішення заборонити книгу.
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21.10.2020 09:03 Відповісти
Ну, ти і дебілятко
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21.10.2020 09:39 Відповісти
президент призначає суддів - така в нього робота. і навряд чи знає когось особисто
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21.10.2020 15:31 Відповісти
А почему ни одна другая из украинских конфессий не засудили этот привет из совка?
Может просто потому, что они не являются украинскими?
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21.10.2020 06:55 Відповісти
А что скажет офицер фсб Онуфрий?
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21.10.2020 06:55 Відповісти
Он скажет, что-то типа - церковь не имеет права вмешиваться в дела государства и дебилы ему поверят.
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21.10.2020 07:03 Відповісти
Запоребриковый скотоложец!...ты знаешь толк в извращениях с животными...Ступай на псарню ...ванятко!
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21.10.2020 08:58 Відповісти
по моему этот запрет имеет совсем обратную реакцию от планировавшейся. до вчерашнего дня многие в Украине не знали кто такой Стус, Литвин, Черновол. так, слышали краем уха, не более. а благодаря этому запрету взорвалась информационная бомба и то, что мертвячук хотел спрятать, разлетелось огромным тиражом по всему инету.
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21.10.2020 09:01 Відповісти
Молодец, давно пора давить мертвечатину
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21.10.2020 09:43 Відповісти
Український священик!
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21.10.2020 09:58 Відповісти
Справжній український Патріарх .
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21.10.2020 10:21 Відповісти
Филаретовский выпердыш хитрожопый Ботвинник Епифаний мог бы и поделиться секретом - накрапать бестселлер о весьма шустрой богослужебной карьере:
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом свершал духовное подвижничество аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона вершил целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 7-ой годочек как митрополит.
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21.10.2020 10:34 Відповісти
заздрість - погана риса.
моліться, "просите и дано вам будет"
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21.10.2020 15:36 Відповісти
"Смішно козі, що срака в грязі"©
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21.10.2020 21:04 Відповісти
Митрополиту справжньої Православної Церкви України Епіфанію повага , вдячність і многая лета, а прислужникам педофільному сусіду Божа кара!
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21.10.2020 11:34 Відповісти
Богоугодное дело затеял Филаретовский выпердыш хитрожопый Ботвинник Епифаний - с легонца, как-бы невзначай, упыря-Медведчука подтролить.
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21.10.2020 21:11 Відповісти
правильно. дайош тиранию олигархов!
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22.10.2020 02:04 Відповісти
 
 