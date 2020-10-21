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Новини Коронавірус і карантин
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Невідомі лякають чернівецьких пенсіонерів листівками про коронавірус на виборах, - поліція. ФОТО

Невідомі лякають чернівецьких пенсіонерів листівками про коронавірус на виборах, - поліція. ФОТО

У місті розклеїли листівки, в яких людей від 50 років закликають після повернення з виборчих дільниць записатися до сімейного лікаря "на профілактичний огляд" і здати ПЛР-тест на COVID-19.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Про розклеювання підозрілих листівок у центрі міста до поліції повідомила місцева мешканка.

"Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили двох осіб, які розповсюджували зазначені листівки. Правоохоронці взяли в них пояснення та наразі продовжують з’ясовувати обставини події та встановлюють інших осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження таких матеріалів", - повідомили в поліції.

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Слідчі вже з'ясували, що автори інформаційних матеріалів посилаються на неіснуючу волонтерську медичну організацію. А медпрацівники Чернівецької області не мають жодного стосунку до цих листівок.

Невідомі лякають чернівецьких пенсіонерів листівками про коронавірус на виборах, - поліція 01

Автор: 

карантин (18172) листівки (44) місцеві вибори (1366) Нацполіція (15147) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А що лякати? Зрозуміло, що вибори - це подія підвищеного ризику зараження ковідом, це факт
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21.10.2020 00:47
+1
Ну почему сразу пугают то? Может они выполняют указание "президента", который рассказывает что главное жизни и здоровье граждан Украины...
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21.10.2020 00:47
+1
А разве не факт что власть признала пик епидемии через пару недель именно после выборов?
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21.10.2020 00:57
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Ну почему сразу пугают то? Может они выполняют указание "президента", который рассказывает что главное жизни и здоровье граждан Украины...
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21.10.2020 00:47 Відповісти
А що лякати? Зрозуміло, що вибори - це подія підвищеного ризику зараження ковідом, це факт
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21.10.2020 00:47 Відповісти
Ну да.
Поэтому надо, чтобы побольше голосовали ватные ублюдки на Востоке и поменьше украинцы на Западе.
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21.10.2020 01:06 Відповісти
А що це дасть, це ж місцеві вибори і голоси сходу не зможуть вплинути на результати заходу і навпаки.
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21.10.2020 08:03 Відповісти
А разве не факт что власть признала пик епидемии через пару недель именно после выборов?
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21.10.2020 00:57 Відповісти
Кто у нас односзначно пролетает на западе Украины?

Правильно - ОПЗЖ и СН. Вот они и мухлюют.
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21.10.2020 01:05 Відповісти
А че неизвестные?
Они же типа подписались
Возьмите проверьте...
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21.10.2020 01:06 Відповісти
Понятно. Люди возрастом 50+ наиболее критически настроены к зелёной власти, и их надо припугнуть..
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21.10.2020 01:07 Відповісти
Да ладно... после 50 это в основном лохторат опзж тоскующий за совком
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21.10.2020 07:51 Відповісти
В Чернівцях?
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21.10.2020 08:04 Відповісти
да они и без этой страшилки не придут...
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21.10.2020 05:04 Відповісти
Медики-волонтери - це як гінекологи-любителі?
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21.10.2020 06:04 Відповісти
Выборы состоятся даже если придет 1 % избирателей....
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21.10.2020 07:24 Відповісти
Правоохранители отобрали у них объяснения..... Может всё-таки взяли у них объяснения?
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21.10.2020 07:45 Відповісти
Українською правильно "відібрали", російською ближче "взяли".
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21.10.2020 08:05 Відповісти
незабаром вибори-а вибирати нікого
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21.10.2020 12:07 Відповісти
 
 