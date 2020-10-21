Невідомі лякають чернівецьких пенсіонерів листівками про коронавірус на виборах, - поліція. ФОТО
У місті розклеїли листівки, в яких людей від 50 років закликають після повернення з виборчих дільниць записатися до сімейного лікаря "на профілактичний огляд" і здати ПЛР-тест на COVID-19.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.
Про розклеювання підозрілих листівок у центрі міста до поліції повідомила місцева мешканка.
"Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили двох осіб, які розповсюджували зазначені листівки. Правоохоронці взяли в них пояснення та наразі продовжують з’ясовувати обставини події та встановлюють інших осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження таких матеріалів", - повідомили в поліції.
Слідчі вже з'ясували, що автори інформаційних матеріалів посилаються на неіснуючу волонтерську медичну організацію. А медпрацівники Чернівецької області не мають жодного стосунку до цих листівок.
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Поэтому надо, чтобы побольше голосовали ватные ублюдки на Востоке и поменьше украинцы на Западе.
Правильно - ОПЗЖ и СН. Вот они и мухлюют.
Они же типа подписались
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