Росія, як і раніше, є одним із головних противників США, - глава Пентагону Еспер

Офіційний Вашингтон продовжує вважати Росію, а також Китай головними стратегічними противниками, які створюють загрозу для національної безпеки США, порушують суверенітет інших країн і намагаються підірвати єдність західного світу.

Про це заявив у вівторок міністр оборони США Марк Еспер під час онлайн-включення, організованого аналітичним центром "Атлантична рада" (Вашингтон), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З моменту мого призначення на посаду міністра оборони понад рік тому моїм найголовнішим пріоритетом була реалізація Стратегії національної оборони, яка наголошує, що ми перебуваємо у глобальному протистоянні з нашими найголовнішими противниками – Китаєм і Росією", - підкреслив глава Пентагону.

Він зазначив, що виклики національній безпеці США надходять і з інших напрямів, у тому числі Північної Кореї та Ірану, а також екстремістських організацій. Однак у Вашингтоні продовжують розглядати Москву і Пекін як головні загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США змушені посилювати військову присутність у Східній Європі через загрози Росії, - Пентагон

"З одного боку, наші головні противники – Китай та Росія – швидко модернізують свої збройні сили та використовують зростаючу потужність для того, щоби ігнорувати міжнародне право, порушувати суверенітет менших країн та змінювати баланс сили на власну користь", - підкреслив Еспер.

З іншого боку, Москва і Пекін використовують економічні важелі на інші країни, додав міністр оборони США.

"Мілітаризація Китаєм побережних зон Південнокитайського моря, а також спроби анексії Криму Російською Федерацією та її вторгнення на сході України демонструють нахабні прагнення утиску суверенітету інших держав, а також розхитування супротиву й згуртованості країн та інституцій, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО", - заявив глава Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують озброїтися новою гарматою для наддалекої стрільби, що здатна дістати до Москви

Нагадаємо, Стратегія національної оборони США, затверджена в 2018 році, має на меті відновлення глобальної переваги Сполучених Штатів у сфері безпеки. Крім того, документ передбачає збереження міжнародного порядку від зазіхань, у тому числі з боку Росії і Китаю.