США заарештували 8 співробітників "Аерофлоту" і позбавили віз ще 113 через масову контрабанду краденої техніки Apple

У США заарештовано вісім осіб, які причетні до організації контрабанди техніки Apple в Росію на 50 млн доларів. За версією американської влади, в схемі брали участь колишні і чинні співробітники "Аерофлоту". Через цей скандал відкликано візи у 113 співробітників авіакомпанії. В "Аерофлоті" заперечують, що згадані американською прокуратурою люди працювали або працюють в авіакомпанії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Бі-бі-сі".

Колишні і чинні співробітники "Аерофлоту" брали участь у нелегальному перевезенні айфонів, айпадів та годинників Apple Watch, повідомляється на сайті прокуратури східного округу штату Нью-Йорк. Значна частина цих пристроїв була краденою.

8 осіб заарештовано, ще двоє фігурантів кримінальної справи переховуються від правоохоронних органів.

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Схема, за даними американської влади, діяла щонайменше з 2019 року - за цей час її учасники переправили до Росії пристроїв на 50 млн доларів.

Згідно з ордерами на обшук, під час арешту обвинувачених було виявлено понад 600 тисяч доларів готівкою, а також велику кількість електронних пристроїв.

"Якщо вам здається, що допустимо використовувати робочі місця в іноземній авіакомпанії для контрабанди на мільйони доларів у Росію, відповідь - Nyet", - заявив помічник директора ФБР Вільям Суїні.

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Держдепартамент США в результаті розслідування відкликав приблизно 113 віз співробітників "Аерофлоту" через їхню участь у схемі, йдеться в повідомленні прокуратури.

Прессекретар генконсульства Росії в Нью-Йорку Олексій Топольський заявив, що інформація перевіряється.

В "Аерофлоті" заперечують, що згадані американською прокуратурою люди працювали або працюють в авіакомпанії.