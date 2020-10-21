США заарештували 8 співробітників "Аерофлоту" і позбавили віз ще 113 через масову контрабанду краденої техніки Apple
У США заарештовано вісім осіб, які причетні до організації контрабанди техніки Apple в Росію на 50 млн доларів. За версією американської влади, в схемі брали участь колишні і чинні співробітники "Аерофлоту". Через цей скандал відкликано візи у 113 співробітників авіакомпанії. В "Аерофлоті" заперечують, що згадані американською прокуратурою люди працювали або працюють в авіакомпанії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Бі-бі-сі".
Колишні і чинні співробітники "Аерофлоту" брали участь у нелегальному перевезенні айфонів, айпадів та годинників Apple Watch, повідомляється на сайті прокуратури східного округу штату Нью-Йорк. Значна частина цих пристроїв була краденою.
8 осіб заарештовано, ще двоє фігурантів кримінальної справи переховуються від правоохоронних органів.
Схема, за даними американської влади, діяла щонайменше з 2019 року - за цей час її учасники переправили до Росії пристроїв на 50 млн доларів.
Згідно з ордерами на обшук, під час арешту обвинувачених було виявлено понад 600 тисяч доларів готівкою, а також велику кількість електронних пристроїв.
"Якщо вам здається, що допустимо використовувати робочі місця в іноземній авіакомпанії для контрабанди на мільйони доларів у Росію, відповідь - Nyet", - заявив помічник директора ФБР Вільям Суїні.
Держдепартамент США в результаті розслідування відкликав приблизно 113 віз співробітників "Аерофлоту" через їхню участь у схемі, йдеться в повідомленні прокуратури.
Прессекретар генконсульства Росії в Нью-Йорку Олексій Топольський заявив, що інформація перевіряється.
В "Аерофлоті" заперечують, що згадані американською прокуратурою люди працювали або працюють в авіакомпанії.
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Ну, хоть не краденной ))
То, что она - не краденая, и за неё уплачены таможенный сбор, не противоречит факту неофициальных продаж.
Хотят люди- пусть покупают без сервиса
А взагалі класика - росіяни скуповують крадені
унітазиречі, везуть на Росію, їх ловлять на гарячому, після чого офіційні обличчя стверджують "А Вы докажите - НасТамНет!"
Аж навіть смішно від залізобетонної незмінності цього сценарія!
Блін, а росіяни там меншість ?
Американские власти предъявили группе в составе 10 человек обвинения в контрабанде из Соединенных Штатов в Россию электронной аппаратуры на сумму $50 млн в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В частности в материалах дела проходит Василий Авилов (курирует сеть представительств по всему миру), Игорь Чалик (лётный директор) и Владимир Джао (является гендиректором компании Аэромар - дочернее предприятие Аэрофлота, поставляющее питание и занимающееся продажами товаров Duty Free на борту самолёта), а также ряд несколько связанных с деятельностью службы бортпроводников авиакомпании.
Контрабандные IPhone и IPad попадали на борт самолета через представителей компании в США и передавались пилотам и бортпроводникам.
От руководства лётного комплекса требовалось спланировать под партию нужный экипаж. Аэромар отвечал за встречу техники в Шереметьево и ее вывоз в обход таможни.
Русским не нужны разные "электронные устройства"
У них есть Крымский мост
В Америке создают высокие технологии, а всё на что способны кацапы - это украсть и нелегально вывезти. И это не уголовники, а работники самой известной парашинской авиакомпании )))
СверхСмехдержава!
Трахнули их скорее всего именно за ворованное. В 19-ом же они тоже возили и их не трогали. Просто в 19-ом "протестанты" еще ничего на продажу не предлагали из магазинов в которых они устраивали "дни открытых дверей".
Скрепоносные вывозили контрабандные айфоны из США.
Нафига айфоны лаптеногим? Йотафон, *****, йотафон!!!