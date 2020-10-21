УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11298 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
471 2

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень на Донбасі за добу, від початку перемир'я - 1735

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень на Донбасі за добу, від початку перемир'я - 1735

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму тиші на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 20 жовтня.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 19 порушень режиму припинення вогню (зокрема 10 вибухів невизначеного походження), більшість із яких, за оцінкою, відбулися в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька). Здійснюючи моніторинг приблизно за 500 м на північний схід від н. п. Кам'янка (підконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька), спостерігачі зафіксували 3 черги з великокаліберного кулемета. За оцінкою, це були навчання з бойовою стрільбою Збройних сил України, що відбувалися в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, згідно з яким навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонені. За попередню добу Місія зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню (черги зі стрілецької зброї).

У Луганській області СММ констатувала відсутність порушень режиму припинення вогню. За попередню добу Місія також не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Востаннє СММ фіксувала порушення режиму припинення вогню в цій області 15 жовтня (див. Щоденний звіт СММ від 17 жовтня 2020 року).

Читайте також: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала за вихідні 22 порушення тиші на Донбасі

Після того, як на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в період з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 1735 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (у тому числі 464 вибухи, 20 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 15 спалахів дулового полум'я, 22 освітлювальні ракети, а також 1214 черг і пострілів).

Автор: 

ОБСЄ (3503) Донбас (22354) мінські угоди (2231)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не врите, ********** сказал что не стреляют!
Вы что, проплаченные порохоботы?!
показати весь коментар
21.10.2020 08:16 Відповісти
Порозоботи кляті! Хочуть посварити нашого найвеличнішого кривоРагульного потерпілого з грошодавцем пукіним!
показати весь коментар
21.10.2020 09:09 Відповісти
 
 