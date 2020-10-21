Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень на Донбасі за добу, від початку перемир'я - 1735

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму тиші на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 20 жовтня.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 19 порушень режиму припинення вогню (зокрема 10 вибухів невизначеного походження), більшість із яких, за оцінкою, відбулися в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька). Здійснюючи моніторинг приблизно за 500 м на північний схід від н. п. Кам'янка (підконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька), спостерігачі зафіксували 3 черги з великокаліберного кулемета. За оцінкою, це були навчання з бойовою стрільбою Збройних сил України, що відбувалися в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, згідно з яким навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонені. За попередню добу Місія зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню (черги зі стрілецької зброї).

У Луганській області СММ констатувала відсутність порушень режиму припинення вогню. За попередню добу Місія також не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Востаннє СММ фіксувала порушення режиму припинення вогню в цій області 15 жовтня (див. Щоденний звіт СММ від 17 жовтня 2020 року).

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Після того, як на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в період з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 1735 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (у тому числі 464 вибухи, 20 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 15 спалахів дулового полум'я, 22 освітлювальні ракети, а також 1214 черг і пострілів).