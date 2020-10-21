Глава Пентагону Еспер оголосив про запровадження двох ініціатив, які допоможуть стримувати Китай і Росію

Міністр оборони США Марк Еспер оголосив про запровадження Пентагоном двох ініціатив, які дозволять підтримувати встановлений світовий порядок, протидіяти Китаю і Росії, а також просувати продаж продукції американського ВПК.

Про це він заявив під час онлайн-конференції, організованої у вівторок аналітичним центром "Атлантична рада", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні я хотів би поділитися з вами про недавно запроваджені дві ініціативи, які допомагатимуть нам: перша – це введення абсолютно нового Керівництва щодо розвитку альянсів та партнерських відносин (GDAP), а друга має назву Модернізація торгівлі у сфері оборони", - зауважив глава Пентагону.

За його словами, просування цих ініціатив сприятиме підтриманню порядку у світі та розвитку продажів американської продукції оборонного призначення. Крім того, це допоможе "посилити потенціал та можливості країн-однодумців, а також сприяти сумісності дружніх військ".

У цьому зв'язку Еспер згадав про Китай та Росію, підкресливши, що вони також об'єднують навколо себе альянси, яким теж треба протистояти гуртом.

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"Сьогодні наша глобальна плеяда союзників та партнерів залишається міцною силою, з якою наші противники та вороги просто не можуть зрівнятися. Насправді в Китаї та Росії, мабуть, менше десяти союзників разом узятих", - зауважив міністр оборони США.

Водночас, за його словами, це не означає, що не потрібно підтримувати свою перевагу. Крім того, він підкреслив необхідність конкурувати з Китаєм і РФ, які прискорюють модернізацію своїх сил та озброєнь, у тому числі оборонного виробництва на експорт.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок глава Пентагону заявив, що Вашингтон продовжує вважати Китай та Росію головними противниками – відповідно до Стратегії національної оборони США. У цьому зв'язку він наголосив, що Пекін і Москва намагаються розхитати згуртованість країн та інституцій, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО.