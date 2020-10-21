Глава Пентагону Еспер оголосив про запровадження двох ініціатив, які допоможуть стримувати Китай і Росію
Міністр оборони США Марк Еспер оголосив про запровадження Пентагоном двох ініціатив, які дозволять підтримувати встановлений світовий порядок, протидіяти Китаю і Росії, а також просувати продаж продукції американського ВПК.
Про це він заявив під час онлайн-конференції, організованої у вівторок аналітичним центром "Атлантична рада", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні я хотів би поділитися з вами про недавно запроваджені дві ініціативи, які допомагатимуть нам: перша – це введення абсолютно нового Керівництва щодо розвитку альянсів та партнерських відносин (GDAP), а друга має назву Модернізація торгівлі у сфері оборони", - зауважив глава Пентагону.
За його словами, просування цих ініціатив сприятиме підтриманню порядку у світі та розвитку продажів американської продукції оборонного призначення. Крім того, це допоможе "посилити потенціал та можливості країн-однодумців, а також сприяти сумісності дружніх військ".
У цьому зв'язку Еспер згадав про Китай та Росію, підкресливши, що вони також об'єднують навколо себе альянси, яким теж треба протистояти гуртом.
"Сьогодні наша глобальна плеяда союзників та партнерів залишається міцною силою, з якою наші противники та вороги просто не можуть зрівнятися. Насправді в Китаї та Росії, мабуть, менше десяти союзників разом узятих", - зауважив міністр оборони США.
Водночас, за його словами, це не означає, що не потрібно підтримувати свою перевагу. Крім того, він підкреслив необхідність конкурувати з Китаєм і РФ, які прискорюють модернізацію своїх сил та озброєнь, у тому числі оборонного виробництва на експорт.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок глава Пентагону заявив, що Вашингтон продовжує вважати Китай та Росію головними противниками – відповідно до Стратегії національної оборони США. У цьому зв'язку він наголосив, що Пекін і Москва намагаються розхитати згуртованість країн та інституцій, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО.
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покупець мріє купити дешевий лісапєд, він ніколи не піде в спортивний магазин де продаються якісні, але при цьому досить дорогі байки, всі хтять подешевше.
а потім роблять круглі очі дивлячись на алюмінєві кульки в підшипниках.
якби ми як покупці не купували китайське лайно а купували лише якісний товар з Китаю, то не один постачальник не возив би до України те лайно, він вилетів би в трубу з таким бізнесом.
але ми як барани знову і знову ідем купляти те лайно, продавці весело потирають руки, і везут нову партію лайна. це називаеться кругообіг лайна в природі.
покупець китайских товарів з високою якісттю та достатньо високою ціною ніколи не нарікає на якість та страну походження товару, він з лайном не стикаеться від слова "ніколи"
"CATL разработала аккумуляторы для электромобилей без кобальта и никеля"
https://hightech.plus/2020/08/19/catl-razrabotala-akkumulyatori-dlya-elektromobilei-bez-kobalta-i-nikelya
Комплектующие китайские, батарейный блок от китайской CATL без кобальта и никеля, все налоги и зарплата рабочим уплачены в Китае, ВВП так же Китайский. Бренд американский.
я купил стилус для айпада, 250 баксов, не прослужил даже гарантированный год, оригинальный эпловский стилус, не дослужил даже до конца гарантийного срока.
а китайский смартфон служит мне уже 3й год без нареканий и сбоев, ну разве что аккумулятор немного подсел, так 3 года же.
сегодня Китай выпускает РАЗЛИЧНЫЕ по качеству и стоимости товары.
или в пику сему можно назвать качественные украинские товары, которые превосходят китайские? навоз и депутатов всех мастей мы хорошо производим. и имеем наглость обкладывать херами 2-ю!!! экономику мира.
И почему я не удивлена?
Оставила комментарий чутку ниже о моем опыте "общения" с продукцией этой компании.
Никогда в моем доме продукции Apple не будет, спасибочки, мне хватило одного раза.
Когда то давно, год примерно появления в продаже, купила я iPod (shuffle).
Именно iPod.
К нему прилагалась программка iTunes (под Windows).
"Музыку свою с компа быстренько перекачаю", - хищно обрадовалсь я.
ЩАЗ.
После того, как я потратила пару часов безрезультатно, я покупать продукцию Apple зареклась.
Казалось бы - такое простое дело, бери да копируй файлы с десктопа на этот девайс (как я поступаю Киндл), а вот фиг.
Я даже инструкцию себе написалa, как пользоваться (и храню на память, труд то потрачен);
"При трансфере файлов Windows XP может не распознать iPod. Воткнуть iPod в верхний USB Port, удалить play list / library, всунуть диск, import с диска mp3 файлы и autofile их из library в iPod, так как просто из library не получается).
И никакие рассуждения о том, что то было дело "раньшего времени", ныне не Windows XP на дворе, - не помогут.
С меня хватило, спасибочки и мнение мое неизменно: есть просто г*вно, а есть г*вно прикинутое, дорогое. Продукция Apple относится ко второй категории.
P.S. Программирую на C, C++ больше 30 лет и под Wndows, и под Unix. Потому убедительно прошу не давать мне советов, как использовать продукцию Apple.
Но я вообще не имею смартфона, с меня хватает десктопа, я программировала по 12-14 часов в день, и потому у меня кнопочная звонилка.
А читаю я на Kindle.
Рейтинг производителей смартфонов 2020
https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#1_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Samsung_%E2%80%93_%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0,_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 1 место: Samsung - лидер рейтинга, крупнейший производитель смартфонов .https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Apple_%E2%80%93_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_iPhone_%D0%BA_2020 2 место: Apple - сила бренда и миллиарды проданных iPhone к 2020 .https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#3_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Huawei_(Honor)_%E2%80%93_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9 3 место: Huawei (Honor) - главная китайская фирма под натиском санкций .https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#4_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_BBK_%E2%80%93_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_Oppo,_Vivo,_OnePlus_%D0%B8_Realme 4 место: BBK - владелец марок Oppo, Vivo, OnePlus и Realme https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Xiaomi_%E2%80%93_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4 5 место: Xiaomi - китайский топ бренд https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#6_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Lenovo_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Motorola 6 место: Lenovo и подконтрольная им компания Motorola https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#7_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_LG_%E2%80%93_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C 7 место: LG - угасающий корейский производитель https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#Sony,_ASUS,_Nokia_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%E2%80%93_%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Sony, ASUS, Nokia и другие - топ остальных брендов
Они знают, что северная Корея - провинция Китая - войну начнет против Южной Кореи, как только в США начнется "заварушка" после выборов, если победит дедушка Байден.
То есть Китай попытается оттяпать хотя бы кусок Южной Кореи руками своих сателлитов - Северной Кореи.
К слову, Нокия была моим фаворитом (до того, как ее наш глав вакцинатор, Билл Гейтс купил, то есть купил Майкрософт и начала Нокия загнивать). У меня была Нокия цифровая еще в то время, когда телефоны мобильные были размером с кирпич и весили соответственно. Зверь был, а не телефон. Давно это было...
Например, шерсть для вязания, спряденная в Австралии, не идет ни в какое сравнение с шерстью для вязания производство Китай.
Поскольку все мы знаем о том, как "много" в Китае овец и как "много" производится в Китае шерсти, то делаем вывод: шерстяная пряжа для вязания произведена в Китае из шерссти австралийских и новозеландских овец, причем закупил Китай очески.
Многие компании, в том числе мировые, перенесли производство в Китай.
Если в Украине нет качественный китайских товаров, то это означает, что данные компании не поставляют в Украину своей продукции, вот и все.
Не весь Китай - это АлиЭкспресс с дешевым ширпотребом.
Дорогой Сенатор, китайцы производят несколько видов продукции. Нам попадает в основном копеечное дерьмо, а Америка, не знаю как сейчас при Трампе, но была завалена дешёвой КАЧЕСТВЕННОЙ продукцией...
https://chainsawlarry.com/where-are-chainsaws-made-by-each-manufacturer/
Везде практически присутствует Китай.
1,2 по качеству и цене хай япононемецкошвейцарский
но Китай, не комильфо, мало кто знает, владеет
евроамероканада, письмо, ответ в течении недели, уточнение еще неделя и тд.
у китайцев стоит поучится
за доставку молчу Германия Украина - 40 евро Китай - Украина -0 или около(не габарит, вес)
Ничего личного, просто бизнес
Это про бронетехнику."До кінця року військові США отримають прототип легкого робота-танка для тестувань"https://defence-ua.com/news/do_kintsja_roku_vijskovi_ssha_otrimajut_prototip_legkogo_robota_tanka_dlja_testuvan-1838.html
Это про вмф."Проблемний есмінець Zumwalt успішно провів перші бойові випробування"https://defence-ua.com/weapon_and_tech/problemnij_esminets_zumwalt_uspishno_proviv_pershi_bojovi_viprobuvannja-1882.html
Нам бы так "отстать".
С ракетами то же могу вас немного огорчить."ВПС США провели аеродинамічні випробування перспективної гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW.У червні 2020 року стало відомо, що ВПС США планують придбати для льотних випробувань вісім дослідних зразків ракети ARRW (чотири для випробувань і чотири запасних), з проведенням льотних випробувань в 2021 і 2022 фінансових роках і початком надходження ракети на озброєння з початком 2023 фінансового року (тобто з 1 жовтня 2022 календарного року)."https://defence-ua.com/weapon_and_tech/v_ssha_proveli_chergovi_viprobuvannja_giperzvukovoji_raketi-1380.html
Через два года будут стоять на боевом дежурстве.5-6 лет пролетят даже заметить не успеете.
Ну и как то после Карабаха,Сирии,Ливии рекламировать кацапский непотреб я бы постеснялся.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/serbija_obrala_kitajske_zamist_rosijskogo_fk_3_peremig_s_300-1344.html
И как такое могло случиться?
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/artsnarjadom_po_rosijskij_krilatij_raketi_ssha_proveli_duzhe_tsikave_navchannja-1594.html
"https://censor.net/ru/resonance/3217212/tankovyyi_pozor_rossii_v_alabino_uroki_dlya_ukrainy
А последними на полигон вышли новейшие российские танки Т-80БВМ из состава 4-й гв. Кантемировской танковой дивизии и также отстрелялись "Рефлексами".
1 - промах
2 - промах
3 - промах
4 - танк не стрелял по неизвестным причинам, вероятно осечка, выход из строя СУО.
Управляемой ракетой по танку сначала попадать научитесь лапти, а уже потом других учить, как из пушки крылатые ракеты сбивать надо.