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Новини Агресія Росії проти України
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Глава Пентагону Еспер оголосив про запровадження двох ініціатив, які допоможуть стримувати Китай і Росію

Глава Пентагону Еспер оголосив про запровадження двох ініціатив, які допоможуть стримувати Китай і Росію

Міністр оборони США Марк Еспер оголосив про запровадження Пентагоном двох ініціатив, які дозволять підтримувати встановлений світовий порядок, протидіяти Китаю і Росії, а також просувати продаж продукції американського ВПК.

Про це він заявив під час онлайн-конференції, організованої у вівторок аналітичним центром "Атлантична рада", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні я хотів би поділитися з вами про недавно запроваджені дві ініціативи, які допомагатимуть нам: перша – це введення абсолютно нового Керівництва щодо розвитку альянсів та партнерських відносин (GDAP), а друга має назву Модернізація торгівлі у сфері оборони", - зауважив глава Пентагону.

За його словами, просування цих ініціатив сприятиме підтриманню порядку у світі та розвитку продажів американської продукції оборонного призначення. Крім того, це допоможе "посилити потенціал та можливості країн-однодумців, а також сприяти сумісності дружніх військ".

У цьому зв'язку Еспер згадав про Китай та Росію, підкресливши, що вони також об'єднують навколо себе альянси, яким теж треба протистояти гуртом.

Також читайте: США змушені посилювати військову присутність у Східній Європі через загрози Росії, - Пентагон

"Сьогодні наша глобальна плеяда союзників та партнерів залишається міцною силою, з якою наші противники та вороги просто не можуть зрівнятися. Насправді в Китаї та Росії, мабуть, менше десяти союзників разом узятих", - зауважив міністр оборони США.

Водночас, за його словами, це не означає, що не потрібно підтримувати свою перевагу. Крім того, він підкреслив необхідність конкурувати з Китаєм і РФ, які прискорюють модернізацію своїх сил та озброєнь, у тому числі оборонного виробництва на експорт.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок глава Пентагону заявив, що Вашингтон продовжує вважати Китай та Росію головними противниками – відповідно до Стратегії національної оборони США. У цьому зв'язку він наголосив, що Пекін і Москва намагаються розхитати згуртованість країн та інституцій, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО.

Автор: 

Китай (4560) Пентагон (1417) росія (65035) Еспер Марк (33)


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Топ коментарі
+6
не стоит думать что весь мир выпускает качественные товары а Китай только одноразовое дерьмо.
я купил стилус для айпада, 250 баксов, не прослужил даже гарантированный год, оригинальный эпловский стилус, не дослужил даже до конца гарантийного срока.
а китайский смартфон служит мне уже 3й год без нареканий и сбоев, ну разве что аккумулятор немного подсел, так 3 года же.
сегодня Китай выпускает РАЗЛИЧНЫЕ по качеству и стоимости товары.
или в пику сему можно назвать качественные украинские товары, которые превосходят китайские? навоз и депутатов всех мастей мы хорошо производим. и имеем наглость обкладывать херами 2-ю!!! экономику мира.
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21.10.2020 07:59
+5
І лісапети. Де в підшипниках коліс люмініві кульки замість стальних.
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21.10.2020 07:48
+5
з лісапєдами все дуже просто.
покупець мріє купити дешевий лісапєд, він ніколи не піде в спортивний магазин де продаються якісні, але при цьому досить дорогі байки, всі хтять подешевше.
а потім роблять круглі очі дивлячись на алюмінєві кульки в підшипниках.
якби ми як покупці не купували китайське лайно а купували лише якісний товар з Китаю, то не один постачальник не возив би до України те лайно, він вилетів би в трубу з таким бізнесом.

але ми як барани знову і знову ідем купляти те лайно, продавці весело потирають руки, і везут нову партію лайна. це називаеться кругообіг лайна в природі.

покупець китайских товарів з високою якісттю та достатньо високою ціною ніколи не нарікає на якість та страну походження товару, він з лайном не стикаеться від слова "ніколи"
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21.10.2020 08:08
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Китайские одноразовые товары покупают только болваны...
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21.10.2020 07:34 Відповісти
А особенно те, кто покупает китайские авто.
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21.10.2020 07:42 Відповісти
І лісапети. Де в підшипниках коліс люмініві кульки замість стальних.
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21.10.2020 07:48 Відповісти
з лісапєдами все дуже просто.
покупець мріє купити дешевий лісапєд, він ніколи не піде в спортивний магазин де продаються якісні, але при цьому досить дорогі байки, всі хтять подешевше.
а потім роблять круглі очі дивлячись на алюмінєві кульки в підшипниках.
якби ми як покупці не купували китайське лайно а купували лише якісний товар з Китаю, то не один постачальник не возив би до України те лайно, він вилетів би в трубу з таким бізнесом.

але ми як барани знову і знову ідем купляти те лайно, продавці весело потирають руки, і везут нову партію лайна. це називаеться кругообіг лайна в природі.

покупець китайских товарів з високою якісттю та достатньо високою ціною ніколи не нарікає на якість та страну походження товару, він з лайном не стикаеться від слова "ніколи"
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21.10.2020 08:08 Відповісти
А Маск это знает?Tesla начала поставлять в Европу седаны Model 3, собранные в Китаеhttps://itc.ua/news/tesla-nachala-postavlyat-v-evropu-sedany-model-3-sobrannye-v-kitae/
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21.10.2020 09:34 Відповісти
Ты ещё айфоны вспомни, производителя контролирует владелец бренда, если не понятно и я вынужден объяснять.
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21.10.2020 09:52 Відповісти
Можно вспомнить китайский ввп второй в мире по величине после США.Там столько мировых брендов.И все лайно. Ну Volvo например.
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21.10.2020 10:03 Відповісти
Я вспомню аккумуляторы от китайской фирмы CATL , которые стоят в Тесле Маска.Что скажешь "умник" https://censor.net/ru/user/476854?
"CATL разработала аккумуляторы для электромобилей без кобальта и никеля"
https://hightech.plus/2020/08/19/catl-razrabotala-akkumulyatori-dlya-elektromobilei-bez-kobalta-i-nikelya
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21.10.2020 10:30 Відповісти
Tesla начинает экспортировать в Европу автомобили Model 3, и пополнять китайский ВВП.

Комплектующие китайские, батарейный блок от китайской CATL без кобальта и никеля, все налоги и зарплата рабочим уплачены в Китае, ВВП так же Китайский. Бренд американский.
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21.10.2020 10:38 Відповісти
не стоит думать что весь мир выпускает качественные товары а Китай только одноразовое дерьмо.
я купил стилус для айпада, 250 баксов, не прослужил даже гарантированный год, оригинальный эпловский стилус, не дослужил даже до конца гарантийного срока.
а китайский смартфон служит мне уже 3й год без нареканий и сбоев, ну разве что аккумулятор немного подсел, так 3 года же.
сегодня Китай выпускает РАЗЛИЧНЫЕ по качеству и стоимости товары.
или в пику сему можно назвать качественные украинские товары, которые превосходят китайские? навоз и депутатов всех мастей мы хорошо производим. и имеем наглость обкладывать херами 2-ю!!! экономику мира.
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21.10.2020 07:59 Відповісти
Смартфон роблять роботи від А до Я відомих світових фірм, заводи яких розташовані там. Китайози лише їх упаковують.
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21.10.2020 08:03 Відповісти
" оригинальный эпловский стилус, не дослужил даже до конца гарантийного срока."

И почему я не удивлена?
Оставила комментарий чутку ниже о моем опыте "общения" с продукцией этой компании.
Никогда в моем доме продукции Apple не будет, спасибочки, мне хватило одного раза.
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21.10.2020 09:58 Відповісти
Айфон давно покупал?
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21.10.2020 09:32 Відповісти
Продукции Apple в моем доме никогда не будет.
Когда то давно, год примерно появления в продаже, купила я iPod (shuffle).
Именно iPod.
К нему прилагалась программка iTunes (под Windows).
"Музыку свою с компа быстренько перекачаю", - хищно обрадовалсь я.
ЩАЗ.
После того, как я потратила пару часов безрезультатно, я покупать продукцию Apple зареклась.
Казалось бы - такое простое дело, бери да копируй файлы с десктопа на этот девайс (как я поступаю Киндл), а вот фиг.
Я даже инструкцию себе написалa, как пользоваться (и храню на память, труд то потрачен);
"При трансфере файлов Windows XP может не распознать iPod. Воткнуть iPod в верхний USB Port, удалить play list / library, всунуть диск, import с диска mp3 файлы и autofile их из library в iPod, так как просто из library не получается).

И никакие рассуждения о том, что то было дело "раньшего времени", ныне не Windows XP на дворе, - не помогут.
С меня хватило, спасибочки и мнение мое неизменно: есть просто г*вно, а есть г*вно прикинутое, дорогое. Продукция Apple относится ко второй категории.

P.S. Программирую на C, C++ больше 30 лет и под Wndows, и под Unix. Потому убедительно прошу не давать мне советов, как использовать продукцию Apple.
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21.10.2020 09:55 Відповісти
Предпочитаете Samsung ?
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21.10.2020 09:58 Відповісти
Конечно.
Но я вообще не имею смартфона, с меня хватает десктопа, я программировала по 12-14 часов в день, и потому у меня кнопочная звонилка.
А читаю я на Kindle.
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21.10.2020 10:00 Відповісти
Это прекрасно.

Рейтинг производителей смартфонов 2020
https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#1_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Samsung_%E2%80%93_%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0,_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 1 место: Samsung - лидер рейтинга, крупнейший производитель смартфонов .https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Apple_%E2%80%93_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_iPhone_%D0%BA_2020 2 место: Apple - сила бренда и миллиарды проданных iPhone к 2020 .https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#3_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Huawei_(Honor)_%E2%80%93_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9 3 место: Huawei (Honor) - главная китайская фирма под натиском санкций .https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#4_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_BBK_%E2%80%93_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_Oppo,_Vivo,_OnePlus_%D0%B8_Realme 4 место: BBK - владелец марок Oppo, Vivo, OnePlus и Realme https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Xiaomi_%E2%80%93_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4 5 место: Xiaomi - китайский топ бренд https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#6_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Lenovo_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Motorola 6 место: Lenovo и подконтрольная им компания Motorola https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#7_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_LG_%E2%80%93_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C 7 место: LG - угасающий корейский производитель https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#Sony,_ASUS,_Nokia_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%E2%80%93_%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Sony, ASUS, Nokia и другие - топ остальных брендов
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21.10.2020 10:23 Відповісти
На 5 месте мировых производителей хороших смартфонов стоит VIVO.
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21.10.2020 18:29 Відповісти
Кстати , Самсунги собираются во Вьетнаме. Все свое производство корейцы с Китая вывели.
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21.10.2020 11:05 Відповісти
Молодцы южные корейцы - вот и все, что я могу сказать.
Они знают, что северная Корея - провинция Китая - войну начнет против Южной Кореи, как только в США начнется "заварушка" после выборов, если победит дедушка Байден.
То есть Китай попытается оттяпать хотя бы кусок Южной Кореи руками своих сателлитов - Северной Кореи.

К слову, Нокия была моим фаворитом (до того, как ее наш глав вакцинатор, Билл Гейтс купил, то есть купил Майкрософт и начала Нокия загнивать). У меня была Нокия цифровая еще в то время, когда телефоны мобильные были размером с кирпич и весили соответственно. Зверь был, а не телефон. Давно это было...
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21.10.2020 13:33 Відповісти
Дорогой Сенатор, китайцы производят несколько видов продукции. Нам попадает в основном копеечное дерьмо, а Америка, не знаю как сейчас при Трампе, но была завалена дешёвой КАЧЕСТВЕННОЙ продукцией...
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21.10.2020 09:43 Відповісти
Китайскими товарами РАЗНОГО качества все мы завалены, РАЗНОГО.
Например, шерсть для вязания, спряденная в Австралии, не идет ни в какое сравнение с шерстью для вязания производство Китай.
Поскольку все мы знаем о том, как "много" в Китае овец и как "много" производится в Китае шерсти, то делаем вывод: шерстяная пряжа для вязания произведена в Китае из шерссти австралийских и новозеландских овец, причем закупил Китай очески.
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21.10.2020 10:06 Відповісти
Не говори ерунды. Качественный китайский товар нам не посталяется.
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21.10.2020 13:46 Відповісти
Я же написала, что китайский товар бывает разный.
Многие компании, в том числе мировые, перенесли производство в Китай.
Если в Украине нет качественный китайских товаров, то это означает, что данные компании не поставляют в Украину своей продукции, вот и все.
Не весь Китай - это АлиЭкспресс с дешевым ширпотребом.
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21.10.2020 14:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/137888

Дорогой Сенатор, китайцы производят несколько видов продукции. Нам попадает в основном копеечное дерьмо, а Америка, не знаю как сейчас при Трампе, но была завалена дешёвой КАЧЕСТВЕННОЙ продукцией...
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21.10.2020 15:08 Відповісти
Вот, например, бензопилы (вещь страшно полезная в хозяйстве, и вакцинаторов от ковида можно достойно встретить, надо бы и мне закупить, в запас, так сказать), в каких странах производят их производители:
https://chainsawlarry.com/where-are-chainsaws-made-by-each-manufacturer/

Везде практически присутствует Китай.
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21.10.2020 14:07 Відповісти
у китайцев 32 сорта
1,2 по качеству и цене хай япононемецкошвейцарский

но Китай, не комильфо, мало кто знает, владеет
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21.10.2020 09:57 Відповісти
с китайцами е-меил переписка в режиме чата в течении часа
евроамероканада, письмо, ответ в течении недели, уточнение еще неделя и тд.
у китайцев стоит поучится
за доставку молчу Германия Украина - 40 евро Китай - Украина -0 или около(не габарит, вес)
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21.10.2020 10:06 Відповісти
Ииии????
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21.10.2020 07:36 Відповісти
Ему быть на должности меньше месяца, так что может все что хочет говорить.
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21.10.2020 07:39 Відповісти
Типа весь мир вы разрушим до основанья... а заттем полетим в космос искать дырку с утечкой воздуха... Рогозин приказал найти и закрыть скотчем...
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21.10.2020 07:40 Відповісти
Бро, что там на даче?
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21.10.2020 07:41 Відповісти
После смерти отца,вы все продали с братом.
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21.10.2020 07:43 Відповісти
Дядя Сэм все видит)). Переизберут девелопера русской мафии и начнуться интерсные малозаметные публике процессы, какие именно узнаем, но то что время путина подходит к концу очевидно.
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21.10.2020 08:06 Відповісти
Ничего очевидного нет. Вове 68 лет, он здоров как бык, сейчас себе трамплин для следующего, президентского, срока сделал... Больше на кабздец, похожи США. Моя сестра очень давно живет в Америке, эмигрировала еще из УССР. Для их семьи, выборы - святое дело, но, НО, в этом году они выбирать преза не будут, говорят, что стыдно за кандидатов, и стыдно за США. И с ними солидарны очень многие соседи.
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21.10.2020 08:47 Відповісти
...противодействовать Китаю и России, а также продвигать продажу продукции американского ВПК.

Ничего личного, просто бизнес
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21.10.2020 08:33 Відповісти
Что характерно, будучи в США, зазырил в магазине производителей одежды. 70% - Китай
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21.10.2020 08:50 Відповісти
А остальные 30% Вьетнам,Бангладеш,Индия.
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21.10.2020 09:37 Відповісти
Есть и американские бренды, но сделаны... в Китае.
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21.10.2020 10:05 Відповісти
Все, что сделано в Китае, входит в ВВП Китая. Ну как то так.
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21.10.2020 10:20 Відповісти
В Китае работают очень многие известные компании. Причин много - дешевая, дисциплинированная рабсила, аренда, налоги...., а деньги за проданный товар, идут владельцу бренда, и налоги с продаж, они платят в своей стране.. Я думаю так.
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21.10.2020 10:36 Відповісти
Я думаю Вы думаете правильно. Но есть еще китайские комплектующие и тысячи китайских смежников, которые работают на эти бренды и поставляют им свои комплектующие. Это так же надо помнить. Кстатb очень многие мировые бренды уже куплены китайскими компаниями, и по факту уже пренадлежат Китаю. Volvo , Hummer, SAAB, как думаете, кому теперь принадлежат эти бренды?
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21.10.2020 10:46 Відповісти
А вообще, в США, крутые самолеты, "джавелины", а ЗРК, ракеты, бронетехника, существенно отстали. Их только силком втюхивать можно.
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21.10.2020 08:56 Відповісти
Это вам про зрк."З'явилося відео з випробувань американської системи ППО IM-SHORAD"https://defence-ua.com/news/zjavilosja_video_z_viprobuvan_amerikanskoji_sistemi_ppo_im_shorad-1876.html
Это про бронетехнику."До кінця року військові США отримають прототип легкого робота-танка для тестувань"https://defence-ua.com/news/do_kintsja_roku_vijskovi_ssha_otrimajut_prototip_legkogo_robota_tanka_dlja_testuvan-1838.html
Это про вмф."Проблемний есмінець Zumwalt успішно провів перші бойові випробування"https://defence-ua.com/weapon_and_tech/problemnij_esminets_zumwalt_uspishno_proviv_pershi_bojovi_viprobuvannja-1882.html
Нам бы так "отстать".
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21.10.2020 09:44 Відповісти
Эсмінець Zumwalt, стоимостью, без учета ремонтов, 4,5 млрд долларов, пытался выйти из порта 3 или 4 раза, но все неудачно. Может сейчас повезет. Но и это фигня. У РФ и Китая есть гипперзвуковые ракеты, которые, в настоящее время невозможно перехватить. Они уже стоят на вооружении. США, планируют, создать, и начать испытания, через 5-6 лет.
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21.10.2020 10:02 Відповісти
Старая информация. Новую я вам скинул.Там все чики-пики.Это не валянок Кузя
С ракетами то же могу вас немного огорчить."ВПС США провели аеродинамічні випробування перспективної гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW.У червні 2020 року стало відомо, що ВПС США планують придбати для льотних випробувань вісім дослідних зразків ракети ARRW (чотири для випробувань і чотири запасних), з проведенням льотних випробувань в 2021 і 2022 фінансових роках і початком надходження ракети на озброєння з початком 2023 фінансового року (тобто з 1 жовтня 2022 календарного року)."https://defence-ua.com/weapon_and_tech/v_ssha_proveli_chergovi_viprobuvannja_giperzvukovoji_raketi-1380.html
Через два года будут стоять на боевом дежурстве.5-6 лет пролетят даже заметить не успеете.
Ну и как то после Карабаха,Сирии,Ливии рекламировать кацапский непотреб я бы постеснялся.
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21.10.2020 10:18 Відповісти
США в Сирии "боролись" с ИГИЛ, с марта 2011 года. ВКС пришли в Сирию летом 2015. В 2018, боевые действия в Сирии, практически прекратились. Где сейчас ИГИЛ?. А в Карабахе, и Ливии, регулярных войск Раши, нет. В Ливии есть ЧВК, охраняющая Хафтара.
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21.10.2020 10:45 Відповісти
Не буду вас переубеждать, но останусь при своем мнении. Единственное с вами соглашусь, ракетное вооружение у России достаточно сильное, ну и плюс ядерное оружие, дают им возможность чувствовать себя безнаказанно.
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21.10.2020 10:55 Відповісти
Имеете претензии к качеству американских стратегических ракет?
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21.10.2020 10:02 Відповісти
Он просто шутник.
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21.10.2020 10:25 Відповісти
Их можно сбить, а гипперракеты, в настоящее время, неуязвимы. Ракета "Авангард", на испытаниях, под наблюдением США, разогналась до 27 МАХов, т. е 32 200 км в час. Т. е. от Владивостока, до Нью Йорка (10 000 км), она будет лететь 9 минут.
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21.10.2020 10:28 Відповісти
Разогнаться это пол дела, главное точно попасть. А вот с этим напряженка."Сербія обрала китайське замість російського: FK-3 переміг С-300"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/serbija_obrala_kitajske_zamist_rosijskogo_fk_3_peremig_s_300-1344.html
И как такое могло случиться?
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21.10.2020 11:11 Відповісти
А вот так валянки могут? "Артснарядом по російській крилатій ракеті: США показали, як це у них виходить"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/artsnarjadom_po_rosijskij_krilatij_raketi_ssha_proveli_duzhe_tsikave_navchannja-1594.html
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21.10.2020 11:14 Відповісти
Если честно, я не совсем понял твоего восторга. При чем здесь русские крылатые ракеты? BQM-167 Skeeter, это американский дозвуковой, и доисторический имитатор крылатой ракеты. Стреляли по нему снарядом, который в комплекте не имеет взрывчатого вещества (видимо для дальности полета). Поражение простым ударом, без взрыва. Я не спец, но крайне сомневаюсь, что данный комплекс может сбить современную крылатую ракету
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21.10.2020 11:46 Відповісти
Да панятна , вот чем нада вастаргацца "Танковый позор России в Алабино"
"https://censor.net/ru/resonance/3217212/tankovyyi_pozor_rossii_v_alabino_uroki_dlya_ukrainy

А последними на полигон вышли новейшие российские танки Т-80БВМ из состава 4-й гв. Кантемировской танковой дивизии и также отстрелялись "Рефлексами".
1 - промах
2 - промах
3 - промах
4 - танк не стрелял по неизвестным причинам, вероятно осечка, выход из строя СУО.
Управляемой ракетой по танку сначала попадать научитесь лапти, а уже потом других учить, как из пушки крылатые ракеты сбивать надо.
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21.10.2020 14:20 Відповісти
Рашка, крылатые ракеты сбивает РЭБ.
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22.10.2020 06:49 Відповісти
Та да, неуязвимы, особенно когда существуют только в мультфильмах.
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21.10.2020 22:57 Відповісти
Смени ник на "глупый антиватник". Об испытаниях подобного типа, ставятся в известность, потенциальные противники. В РФ, Китае, США, есть системы раннего оповещения о пусках, и взрывах. Запускать ракету бесконтрольно, нельзя, т. к. это может быть истолковано, как нападение. Замеры скорости "Авангарда" и "Циркона" на испытаниях, проводили США. Гипперракеты «Кинжал», демонстрировались на конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр - 2019,, они применялись в Сирии, и несут дежурство над Каспием и Черным морем
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22.10.2020 07:05 Відповісти
Да, кацапа, все именно так и было, и ты был первым в Пентагоне, кому предоставили отчет о всех этих страстях. А теперь проспись, стрельни у жены мелочи на сиги и вернись на бутылку.
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22.10.2020 16:22 Відповісти
Идиот....
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22.10.2020 16:41 Відповісти
А ты продолжаешь: "папа, а где море"... Там все серьезно.
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22.10.2020 07:06 Відповісти
Не имею, т.к. для начала я не знаком с ними. Просто нравится политика "здоровой конкуренции" у США. Также хотелось бы. Наложил санкции на конкурентов и процветаю
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21.10.2020 11:50 Відповісти
Да "наложить" то многие могут. а работает только у США.
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21.10.2020 13:28 Відповісти
Бюджет только МО США $738 млрд, весь бюджет Украины - $48,2 млрд.
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21.10.2020 09:54 Відповісти
ДИВЕРСИИ !!! ВОТ ЧТО БУДЕТ ИХ СДЕРЖИВАТЬ !!!
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21.10.2020 10:00 Відповісти
Новые виды вооружения, включение Украины в НАТО, модернизация вооруженных сил Украины, размещение войск НАТО и ракет на территории Украины, новые санкции, эмбарго на торговлю, национализация всех активов на территории других стран (бизнеса, банков, вкладов, недвижимости и т.д.) только они помогут сдерживать Китай и Россию
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21.10.2020 10:24 Відповісти
Суть обоих инициатив Эспера состоит в том, что во всех помещениях здания Пентагона развешены портреты Путина В.В. и Си Цзиньпина, одновременно каждому сотруднику Пентагона вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону вышеупомянутых портретов, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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21.10.2020 11:25 Відповісти
 
 