Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, одного українського воїна травмовано, - штаб
Минулої доби, 20 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська і Майорська, де провокували українських захисників зі стрілецької зброї, і тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці також зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.
Окрім того, на Приазов’ї, у районі населеного пункту Павлопіль, усупереч досягнутим домовленостям зафіксовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.
Від початку поточної доби, 21 жовтня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
У штабі наголосили, що українські воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
"Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В штабе подчеркнули, что украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС- то есть одного ранили пардон травма но это ничего так царапина удовлетворительно-почему в ответ не разнесли орков какой же это контроль?сколько еще должно пройти времени чтоб эти унижения воинов ушли?
https://censor.net/ru/news/3225018/na_donbasse_pogib_ukrainskiyi_voennyyi_ruslan_panchenko_gorsovet_smely
ответ: еще 9 раз огонь окрівала другая сторона
Уже начинает закипать внутри от этого дебильно-подросткового местечкового цинизма...
Боже, Украина дотрахалась до зеленых жаб...
"...На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми "
Это так ныне называется тяжелая контузия с осколочными ранениями от взрыва мины 82-мм.
Каждый Божий день слышим наглое вранье о ситуации на Донбассе !
раненный...травмированный военнослужащий не сможет сбить главнокакбыкомандующего со счета перемирно-ненарушаемых дней...
гордость за нашефсё переполняет цензурнодопустимые границы выражений...
07:44 https://censor.net/ru/news/3225988/vrag_za_sutki_shest_raz_narushil_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_odin_ukrainskiyi_voin_poluchil,- https://censor.net/ru/news/3225988/vrag_za_sutki_shest_raz_narushil_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_odin_ukrainskiyi_voin_poluchil
Тут, головне не переплутать сліпе ОБСЄ зі "зрячим" штабом зеленського.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1318782043044614144 3 ч
Чего только не напишут "пресститутки" в офицерских погонах сидя в тихих кабинетах ... "...На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми " Это так ныне называется тяжелая контузия с осколочными ранениями от взрыва мины 82-мм.
"О-о, раніше були пайки, - згадує боєць - На сніданок печеня в пакеті, який сам розігрівається, на обід картопля, суп або квасоля.
Тепер у нас на сніданок - банка рису, в якому одноразова ложка ламається, і галети.
На обід - баночка тушонки і галети.
На вечір така ж баночка перловки".,- скаржиться він.