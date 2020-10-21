Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, одного українського воїна травмовано, - штаб

Минулої доби, 20 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська і Майорська, де провокували українських захисників зі стрілецької зброї, і тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці також зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Окрім того, на Приазов’ї, у районі населеного пункту Павлопіль, усупереч досягнутим домовленостям зафіксовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.

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Від початку поточної доби, 21 жовтня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У штабі наголосили, що українські воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

"Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.