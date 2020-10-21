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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, одного українського воїна травмовано, - штаб

Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, одного українського воїна травмовано, - штаб

Минулої доби, 20 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська і Майорська, де провокували українських захисників зі стрілецької зброї, і тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці також зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Окрім того, на Приазов’ї, у районі населеного пункту Павлопіль, усупереч досягнутим домовленостям зафіксовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.

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Від початку поточної доби, 21 жовтня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У штабі наголосили, що українські воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

"Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, одного українського воїна травмовано, - штаб 01

Автор: 

обстріл (28357) травма (356) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+29
Акубаротравма это боевая контузия. Как же изворачивается и словоблудит эта зеленая плесень чтобы не называть войну войной, ранение ранением, гибель гибелью.
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21.10.2020 08:01
+15
На этом участке также зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия. К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.
В штабе подчеркнули, что украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС- то есть одного ранили пардон травма но это ничего так царапина удовлетворительно-почему в ответ не разнесли орков какой же это контроль?сколько еще должно пройти времени чтоб эти унижения воинов ушли?
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21.10.2020 07:55
+10
Все таки травму,не ранение.Доколе-подставляться будем?
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21.10.2020 07:53
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Все таки травму,не ранение.Доколе-подставляться будем?
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21.10.2020 07:53 Відповісти
Хомчак ворог, тому його й призначили.
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21.10.2020 08:53 Відповісти
Эта "трвма" - тяжелая контузия и осколочные от мины 82. Желая той журнашлюхе из МОУ, которая выдумала этот казуистический бред, получить такую же "травму" вместе с зеленой гнидой, запретившей давать оркам ответку.
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21.10.2020 09:37 Відповісти
Надеюсь по зеленой отаре будут точнее попадать.
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21.10.2020 14:05 Відповісти
На этом участке также зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия. К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.
В штабе подчеркнули, что украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС- то есть одного ранили пардон травма но это ничего так царапина удовлетворительно-почему в ответ не разнесли орков какой же это контроль?сколько еще должно пройти времени чтоб эти унижения воинов ушли?
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21.10.2020 07:55 Відповісти
Яка така "травма"? Кулаком, чи що?!
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21.10.2020 08:54 Відповісти
А вы попробуйте в этих лживых сводках найти этого погибшего. Его нет, был боец и испарился. Только домой в гробу привезли. Чтобы статистику разведуну не портить. Как и сегодняшнее ранение.

https://censor.net/ru/news/3225018/na_donbasse_pogib_ukrainskiyi_voennyyi_ruslan_panchenko_gorsovet_smely
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21.10.2020 09:45 Відповісти
Должна уйти вся зеленая пошесть, начиная с зеленого манкурта и его лакеев в погонах.
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21.10.2020 09:39 Відповісти
Их и поставить на передок.
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21.10.2020 14:09 Відповісти
ніхто, так і було
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21.10.2020 08:19 Відповісти
Если СЛЕПОЕ ОБСЕ зафиксировало 16 то их было не меньше 100! И второе получается наш генштаб слепее ОБСЕ!
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21.10.2020 08:30 Відповісти
если обсе зафиксировало 16, а генштаб 6 со стороні отморозков, то дальше задачка для второго класса:
ответ: еще 9 раз огонь окрівала другая сторона
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21.10.2020 08:48 Відповісти
Да нет. ВСУ огонь не открывала рассказывают что даже на автоматах на предохранителях пломбы наклеены и недай бог она сорвется! ВСУ бдит не за лаптеногими а за пломбами!
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21.10.2020 08:58 Відповісти
Акубаротравма это боевая контузия. Как же изворачивается и словоблудит эта зеленая плесень чтобы не называть войну войной, ранение ранением, гибель гибелью.
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21.10.2020 08:01 Відповісти
Зеленский ты звездун ,вчера рассказывал ,яка Тиша🤫🤔🙄🤦😡
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21.10.2020 08:33 Відповісти
Він народ за людей не вважає, і бреше, як хоче.
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21.10.2020 08:57 Відповісти
Доживем ли до того времени когда зленые облака развеются и солнце опять станет желтым, а выстрел таки будет считаться нарушением тишины.
Уже начинает закипать внутри от этого дебильно-подросткового местечкового цинизма...
Боже, Украина дотрахалась до зеленых жаб...
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21.10.2020 08:33 Відповісти
Всё зависит от нас - доживём или нет , так как или они нас , или мы их !
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21.10.2020 08:41 Відповісти
Палет нармальный...
Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, одного українського воїна травмовано, - штаб - Цензор.НЕТ 1737
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21.10.2020 08:35 Відповісти
Чего только не напишут "пресститутки" в офицерских погонах сидя в тихих кабинетах ...
"...На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми "

Это так ныне называется тяжелая контузия с осколочными ранениями от взрыва мины 82-мм.
Каждый Божий день слышим наглое вранье о ситуации на Донбассе !
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21.10.2020 08:38 Відповісти
твари ,уже контузии от взрыва начали правильно называть, для маскировки рашистских обстрелов
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21.10.2020 08:48 Відповісти
даже раненный...травмированный военнослужащий не сможет сбить главнокакбыкомандующего со счета перемирно-ненарушаемых дней...
гордость за нашефсё переполняет цензурнодопустимые границы выражений...
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21.10.2020 08:52 Відповісти
К сожалению, вледствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму.
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21.10.2020 08:56 Відповісти
Нормальною, дохомчаківською мовою, бойове поранення.
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21.10.2020 09:31 Відповісти
Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, одного українського воїна травмовано, - штаб - Цензор.НЕТ 4163
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21.10.2020 09:01 Відповісти
Это все происки клятих порохоботов! Величайший потерпевший **********-писюнист врать не будет!
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21.10.2020 09:17 Відповісти
"Воин получил травму." Споткнулся?
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21.10.2020 09:46 Відповісти
07:14 https://censor.net/ru/news/3225986/spetsmissiya_obse_zafiksirovala_19_narusheniyi_na_donbasse_za_sutki_s_nachala_peremiriya_1735
07:44 https://censor.net/ru/news/3225988/vrag_za_sutki_shest_raz_narushil_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_odin_ukrainskiyi_voin_poluchil,- https://censor.net/ru/news/3225988/vrag_za_sutki_shest_raz_narushil_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_odin_ukrainskiyi_voin_poluchil

Тут, головне не переплутать сліпе ОБСЄ зі "зрячим" штабом зеленського.
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21.10.2020 09:57 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1318782043044614144 3 ч

Чего только не напишут "пресститутки" в офицерских погонах сидя в тихих кабинетах ... "...На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми " Это так ныне называется тяжелая контузия с осколочными ранениями от взрыва мины 82-мм.
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21.10.2020 11:14 Відповісти
Украінські військові скаржаться на погане харчування в 2020 році !
"О-о, раніше були пайки, - згадує боєць - На сніданок печеня в пакеті, який сам розігрівається, на обід картопля, суп або квасоля.
Тепер у нас на сніданок - банка рису, в якому одноразова ложка ламається, і галети.
На обід - баночка тушонки і галети.
На вечір така ж баночка перловки".,- скаржиться він.
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21.10.2020 11:49 Відповісти
Травму... не поранення бойове, а травму... плядські зелені виродки!
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21.10.2020 12:13 Відповісти
т.е. теперь боевые ранения - травмы, а смерти наверное несчастные случаи на производстве (если с 9-18 часов) и бытовуха (во все остальные часы и выходные)?
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21.10.2020 12:45 Відповісти
Травму????
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21.10.2020 12:50 Відповісти
Код такого ураження 1130 в медичній класифікації відносять до Бойового Ураження!!
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21.10.2020 13:49 Відповісти
то шо молодой пацан глухим на всю жизнь останется то для клоуна не страшно, главное чтоб мокшанский царь не нервничал,иуда **...й
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21.10.2020 14:53 Відповісти
 
 