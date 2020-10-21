Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв

Станом на ранок 21 жовтня у світі зареєстрували 381 716 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6145 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 41 042 579 випадків інфікування, з них 381 716 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 129 591 особа, з них 6145 за минулу добу.

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 30,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна піднялася на 24-те місце світового рейтингу і залишилася на 7-му в Європі.