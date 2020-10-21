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Новини Коронавірус і карантин
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Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв

Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв

Станом на ранок 21 жовтня у світі зареєстрували 381 716 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6145 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 41 042 579 випадків інфікування, з них 381 716 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 129 591 особа, з них 6145 за минулу добу.

Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв 01

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 30,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна піднялася на 24-те місце світового рейтингу і залишилася на 7-му в Європі.

Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Именно)))
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21.10.2020 08:31
+4
В політичному сенсі- так, Африка з диктатором.
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21.10.2020 08:34
+4
Беларусь -Африка это все таки ваши фантазии))
Такие страны как Беларусь, Иран, Туркмения, Корея и др. вплоть до огромного Китай скрывают свои реальные цифры по Ковиду, поэтому можно их присовокупить к неисследованному Африканскому пулу, в итоге и получим цифру для Украины примерно в районе 40 го место, что отвечает населению страны.
не надо излишнюю панику заголовками нагонять ее и так предостаточно!
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21.10.2020 08:34
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Це ЗЕперемога?
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21.10.2020 08:11 Відповісти
Це ніпрощо. США підтвердить.
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21.10.2020 08:22 Відповісти
Чемпионы по игре членом на рояле...

Тот случай, когда деньги из ковидного фонда пилят на ремонте дорог. Зебилы молодцы.
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21.10.2020 08:23 Відповісти
Мастера спорта по борьбе с короновирусом - они такие. Спасибо зе за столь высокий результат!
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21.10.2020 08:15 Відповісти
Все просто. Зеленский - бедоносец
Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 5644
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21.10.2020 08:21 Відповісти
Ну почему так мрачно?
У нас есть куда расти.
Впереди нас Германия, Италия, Великая Британия, США, Испания, Франция...
Хотя, в этом деле лучше на Белорусь ровняться.
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21.10.2020 08:26 Відповісти
нет повода для оптимизма. Весь вопрос в диагностике
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/obshhestvo/pandemiya-koronavirusa-skolko-testov-sdelali-ukraine-i-drugix-stranax-mira
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21.10.2020 08:40 Відповісти
дай норм ссылку, а?
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21.10.2020 09:02 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/obshhestvo/pandemiya-koronavirusa-skolko-testov-sdelali-ukraine-i-drugix-stranax-mira А он не умеет.
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21.10.2020 09:12 Відповісти
Есть повод для оптимизма?
В Украине сразу два рекорда: по смертям - за сутки от COVID-19 умер 141 человек, по новым случаям заражения - 6 719
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21.10.2020 09:01 Відповісти
Ты даже не понял смысл моего поста.
Это потому, что во всех своих бедах винишь других.
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21.10.2020 09:11 Відповісти
В 1830 году в Севастополе началась типа эпидемия неизвестной болезни от которой начался мор.Чумной бунт принял масштаб восстания против карантина введенного комендантом Севастополя генерал-лейтенантом Турчаниновым.
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21.10.2020 08:21 Відповісти
Он уже генерал-лейтенант?
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21.10.2020 08:27 Відповісти
Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 7873генерал-лейтанат Турчанинов....комендант Севастополя в 1830 году
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21.10.2020 08:31 Відповісти
в умовах пандемії економіка України просіла ледве не найменше з усіх країн Європи, що свідчить про ефективність дій влади
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21.10.2020 08:25 Відповісти
ахаха, так если экономика - говно, то и проседать некуда.
че, Франция вроде 350млрд. выложила на вирус, а у нач чет 3 млрд., да и то мусорам и на дороги
че ты лепишь тут туфту то?
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21.10.2020 09:04 Відповісти
Твои слова можно интерпретировать так: "в ЕС крышу снесло, а у нас пару кирпичей с фундамента", поэтому наша власть "суперэффективна"
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21.10.2020 13:08 Відповісти
24-е место из скольки стран? Всего в мире мене 200 стран, Украина 38-я по численности населения на планете. Похоже Африку Ковид игнорирует, или скорей африканцы его игнорируют, кроме ЮАР ничего не слышно было про Африку, наверное в десятках стран африканских просто нет нормальной статистики, а если бы была, то Украина была бы не на 24-м месте, а гораздо ниже.
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21.10.2020 08:26 Відповісти
Если следовать твоей логике, Белорусь тоже Африка....
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21.10.2020 08:29 Відповісти
Именно)))
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21.10.2020 08:31 Відповісти
В політичному сенсі- так, Африка з диктатором.
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21.10.2020 08:34 Відповісти
А люди, бродящие без масок толпами?
Не показатель?
Кстати, у нас тоже в плане людей не всё в порядке.
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21.10.2020 08:48 Відповісти
Беларусь -Африка это все таки ваши фантазии))
Такие страны как Беларусь, Иран, Туркмения, Корея и др. вплоть до огромного Китай скрывают свои реальные цифры по Ковиду, поэтому можно их присовокупить к неисследованному Африканскому пулу, в итоге и получим цифру для Украины примерно в районе 40 го место, что отвечает населению страны.
не надо излишнюю панику заголовками нагонять ее и так предостаточно!
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21.10.2020 08:34 Відповісти
Согласен.
Это был юмор.
Горький, но юмор.
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21.10.2020 08:50 Відповісти
Тут Вся надежда на организм каждого.Маски опасны после 30 минут ношения....
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21.10.2020 08:29 Відповісти
Раша на 4 месте, что радует. Всё Америку хотят перегнать ))))
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21.10.2020 08:33 Відповісти
"Нас не догонят, нас не догонят!" (с)
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21.10.2020 08:51 Відповісти
Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 5710
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21.10.2020 08:39 Відповісти
В скором будущем в метро пассажиров поубавится, как впрочем, и везде.
Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 8778
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21.10.2020 08:56 Відповісти
да. вчера тут новость была - высрали шо 96% погибших = старички 60-90 лет
Я такой - (Какого Путина!!!!???) всрали экономику из-за того шо старперы погибли??
я чуть не обосрался, прочитав это.
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21.10.2020 09:23 Відповісти
Нельзя так о людях...
Или снова - "Лес рубят - щепки летят"?
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21.10.2020 09:28 Відповісти
а вы почитай про кое-кого.
я там типо уважал кого-то там, но иони тупо "щеппки" именнно. и да, летели в руках т.н. судьбы, вот и все. как итот же Нполеон был
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21.10.2020 10:12 Відповісти
Ну и век пришел - видеокамеры буквально у каждого, а толком понять масштабы происходящего абсолютно невозможно. У нас в повседневной жизни, вроде, и не видно ничего особенного в свете всего происходящего ужаса, но стоит написать кому-нибудь, что у нас типа африка, как сам начинаешь думать, что видишь весь ужас. типа "суслика", которого нет, но он есть. жесть какая-то, а не время.
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21.10.2020 11:56 Відповісти
Цікавє видання WORLDOMETER. Надає статистичні дані, які наведені тут на ЦЕНЗОР.НЕТ по ковід-19 в усьому світі. Бажаючі можуть слідкувати щоденно https://www.worldometers.info/coronavirus/
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21.10.2020 12:18 Відповісти
 
 