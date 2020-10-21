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Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв
Станом на ранок 21 жовтня у світі зареєстрували 381 716 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6145 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 41 042 579 випадків інфікування, з них 381 716 лише за минулу добу.
Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 129 591 особа, з них 6145 за минулу добу.
Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 30,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна піднялася на 24-те місце світового рейтингу і залишилася на 7-му в Європі.
Топ коментарі
+4 Lalo Land
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Тот случай, когда деньги из ковидного фонда пилят на ремонте дорог. Зебилы молодцы.
У нас есть куда расти.
Впереди нас Германия, Италия, Великая Британия, США, Испания, Франция...
Хотя, в этом деле лучше на Белорусь ровняться.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/obshhestvo/pandemiya-koronavirusa-skolko-testov-sdelali-ukraine-i-drugix-stranax-mira
В Украине сразу два рекорда: по смертям - за сутки от COVID-19 умер 141 человек, по новым случаям заражения - 6 719
Это потому, что во всех своих бедах винишь других.
че, Франция вроде 350млрд. выложила на вирус, а у нач чет 3 млрд., да и то мусорам и на дороги
че ты лепишь тут туфту то?
Не показатель?
Кстати, у нас тоже в плане людей не всё в порядке.
Такие страны как Беларусь, Иран, Туркмения, Корея и др. вплоть до огромного Китай скрывают свои реальные цифры по Ковиду, поэтому можно их присовокупить к неисследованному Африканскому пулу, в итоге и получим цифру для Украины примерно в районе 40 го место, что отвечает населению страны.
не надо излишнюю панику заголовками нагонять ее и так предостаточно!
Это был юмор.
Горький, но юмор.
Я такой - (Какого Путина!!!!???) всрали экономику из-за того шо старперы погибли??
я чуть не обосрался, прочитав это.
Или снова - "Лес рубят - щепки летят"?
я там типо уважал кого-то там, но иони тупо "щеппки" именнно. и да, летели в руках т.н. судьбы, вот и все. как итот же Нполеон был