Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук. ФОТОрепортаж
Приблизно сотня народних депутатів із фракції партії "Слуга народу" вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме протягом двох днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
"Ми не будемо робити там засідання – це робоча поїздка депутатів. Участь у ній беруть приблизно сто членів фракції. Ми, коли приїдемо на місце, розділимося на менші групи по 10-12 людей, і цими групами поїдемо з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де й будемо ночувати. Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично по лінії фронту. Думаю, що охопимо й Донецьку, і Луганську області. Перебуватимемо на Донбасі два дні," – зазначила Кравчук.
За її словами, під час цієї поїздки парламентарі планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними в тих населених пунктах, біля яких дислокуються бригади. Результати ж роботи, проведеної на Донбасі, "Слуги народу" планують обговорити на засіданні фракції вже після повернення до Києва.
Водночас Кравчук пояснила, чому до цієї поїздки на Донбас фракція долучилася не повним складом.
"Це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів," – уточнила політик.
Як повідомлялося, наприкінці вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про намір фракції провести виїзне засідання на передовій.
Згодом, 2 жовтня, член фракції, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук повідомила, що депутати від "Слуги народу" відклали виїзне засідання на Донбасі через несприятливі погодні умови та захворюваність депутатів на COVID-19.
Пізніше заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що таке виїзне засідання відбудеться протягом тижня з 19 по 25 жовтня.
А напередодні Президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради підтвердив, що "завтра (21 жовтня. - Ред.) 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас".
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О свободной экономической зоне » Донбасс» (из цикла: Абсурдопедия)
Представьте, что Армения и Азербайджан после нескольких лет боев за Карабах заключили временное перемирие, что будет дальше непонятно, все стороны продолжают готовиться к еще более ожесточённой войне, но вдруг выходит Н. Пашинян, у которого валится рейтинг, и обращается к армянам с опросом:
«Армяне, вы за то, чтобы создать в той части Карабаха, которую мы контролируем, свободную экономическую зону. Ну чтобы туда радостно побежал частный капитал, привлекаемый налоговыми льготами?»
Такую ситуацию https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC8XbHHxMyFoZKl2CZz4jlOd7ergKdbCGUTSYH1EILeeUMzmjMgYOGTyKvwnMNK5OYaym9g0VBY4p26&hc_ref=ARQ-t_ExpeTk_GGzTmqMkk7y9-gzlfmihfYLkpS9FFUPH_0RtpH2J84mf7ShEl9eOB8&fref=nf предложил представить сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Что было бы с Пашиняном?
В лучшем случае парламент потребовал бы срочного медицинского освидетельствования его.
В худшем, его бы немедленно вынудили бы уйти в отставку, как сумасшедшего.
Или просто стали обнимать его и целовать в парламенте и нечаянно…. удавили от избытка чувств…
ЛДНР, как известно, уже выдвинули свои претензии на все территории Донецкой и Луганской областей, где по их мнению проходил референдум 2014г. и которые, поэтому, должны войти в состав ЛДНР целиком. То есть предъявили территориальные претензии к Украине!
Кто в здравом уме и твёрдой памяти будет инвестировать свои накопления, кровно заработанные, в свободную экономическую зону Донбасс? То есть в спорную территорию, на которую претендуют обе стороны и ради которой идет война?
Вопрос, разумеется, риторический.
Значительно интереснее другое. Ведь совершенно очевидно, особенно после вчерашнего выступления Зеленского в парламенте, что Президент находится в каком-то своем мире, который не имеет ничего общего с реальностью.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80.html Послание Зеленского - это отчет о виртуальном рае, в котором живет лично он
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html Позорное выступление Зеленского вызвало дружный смех среди экспертов
Вопрос: Почему ВР не настаивает на срочном медицинском освидетельствовании?
Оффшор не для вложение а для выемки
Люди на фронте - это единственная красная линия, спасающая страну от политического небытия. Подумайте, что вы сделали для них в реальности, чтобы солдаты сами подходили пожать вам руку?
Я очень рад, что завтра 120 Слуг народа вместе с президентом Зеленским поедут на Донбасс.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAq4MPKBsGM1zPFZvpcmn_tIU6tDOdogtcEVo01lVJlBzziLT41K1OJZXw5LMpvbzAAqIMLAP8OJ0ko&hc_ref=ARQ56bhpzU0hDT4-ycylrTwkR0uj2LGF5KUZ478ibVwSPtlB_DgU24Wi_UlWoLQSd5o&fref=nf написал сегодня ночью в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Мой совет - хотите выглядеть достойно - езжайте на Светлодарскую дугу в район Троицкого и Мироновского - там 19 октября в 6-6.40 противник обстрелял наши позиции из 120 мм минометов. Не приезжайте на тыловые базы для показушного обеда в аэропорту Мариуполя, такие фотосессии киевских гостей уважения не вызывают.
Езжайте, затем, под Горловку, пройдитесь по передовой, пройдитесь по траншее, ближайшей к водокачке в Шумах, куда хотела пройти российская инспекция. Езжайте туда, где на позициях солдаты и командиры, которые на войне с 14-го года, это стержень армии.
Поговорите с бойцами, как они относятся к перемирию. Как они относятся к приказу №340, по которому солдатам платят премии за то, чтобы они не стреляли по оккупантам - это не имеет аналогов в странах НАТО (и я даже не знаю, в какой еще стране подобные приказы издавали в своей армии).
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%86-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82.html Это пи@@ц! Министр Таран велел штрафовать воинов ВСУ за ответный огонь по оккупантам. Документ
А на позициях, кстати, посмотрите на результаты своей депутатской работы - в каких условиях живут воины?
Только не задавайте перед строем глупых вопросов: «На что жалуетесь? Говорите, если есть проблемы, хорошо?»
Не спрашивайте, а посмотрите сами, как обустроен быт, зайдите на кухню, в туалет, есть ли где-то железобетонные укрытия или блиндажи в пять накатов на случай обстрела?
Комфортно? Есть ли пленка, ковролин, доски, скобы? Хватает ли кабеля?
Ездят ли воины на волонтерских машинах или на технике, которую благодаря вашей работе им дало государство?
Сколько у них на позициях тепловизионных биноклей, лазерных дальномеров, тепловизионных прицелов?
Сколько дронов закупило государство?
А сколько топлива получают батальоны и роты на передовой, не крадут ли его, не приходится ли его докупать постоянно за свои деньги?
Не приводит ли приказ 340 к сокрытию происшествий и к коррупции, чтобы не лишать командиров премии? Почему лишают премии командиров, в секторе которых была стрельба, справедливо и честно ли это?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B-%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B0.html «За что вы, твари, унижаете украинскую армию?»: Зеленский «раздвинул ноги» перед Путиным - ветеран
Посмотрите в глаза бойцам - это благодаря им, их сопротивлению, Украину уважают в мире, благодаря им наших лидеров принимают в мировых столицах, дают помощь и кредиты, это благодаря им, армия пользуется самым высоким доверием в обществе, и именно это тот фундамент, на котором стоит наше государство.
Люди на фронте - это единственная красная линия, спасающая страну от политического небытия. Подумайте, что вы сделали для них в реальности, чтобы солдаты сами подходили пожать вам руку?
Если РАБссия и Украина одинНарод....почему в Украине не было рюсских деревень и страдиционным рюсским назвнием...Вятичи,Меряне,Калмыки,буряты и прочие удмурто-чукчи-мордвины....
Скажи Льоха , як ти почуваєш себе в ролі ідіота .? І , навіщо ти продукуєш ці дурні коментарі ?
а что это шобло надо теперь оберегать-накормить-напоить--в туалет сводить-спать уложить...
это кого-то волнует???? кто эту экскурсию спонсирует????
и основное - НА ХЕРА ?????
А перед выборами поехали!
Надо предложить им еще добровольцами на 1 год записаться!
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Назар Приходько
@nazareye
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«Слуг народу» які відправились на фронт охоронятимуть близько 1000 військовослужбовців. Знайшли армії «правильне» застосування. Бл.дь...
Цензурного добавить нечего.
Сидеть в бане надоело)))
Всем плюсую!!!
Можна було і коротше подати інформацію:"...Участие в ней принимают около ста членов." І все.
Можна було і коротше подати інформацію:"...Участие в ней принимают около ста членов." І все.
Ольга Шарий хвастается, что Арахамия взял в зону ООС их хвойд.
https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122095385_3960653647297941_2613897105383117777_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Wvsx9fYCTx0AX_QxF1R&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&oh=9f2f6ea8845cd51742faa7094e87e532&oe=5FB49837
МАБУТЬ ПОЇХАЛИ БРАТАТИСЬ З СЄПАРАМИ.
Хай би там і залишались, клоунське отродьє.
Дуже дивно спостерігати, як у складі групи депутатів Слуги Народу, що вирушили у зону ООС, включено російських пропагандистів від Шарія.
Про це відкрито пише його дружина, додаючи фотографії. Чи не повинна держава протидіяти російській пропаганді? Цікаве питання для правлячої партії.
https://www.facebook.com/taras.berezovets?__cft__[0]=AZXwnS7b0Wyoo7kjFFaslL1KtlzOwGjhtnmQbI0ZV2aJznmxJl35GUbypkdDhvm0-RdjJvfFFV6fyfmZUhYZ8gHryeuvXNIWP1BhReVRAJI_Myk6YTDegdBrahxco7SFPLM&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Березовец
Вот она, новая стратегия по Донбассу. Арахамия и неожиданно ставший при Зеленском миллионер Герус уже даже не скрываются. Глава президентской фракции сотоварищи едут на Донбасс вместе с российскими пропагандистами. Интересно, может, ещё это поездка за счёт госбюджета Украины?
депутаты Верховной Рады одобрили законопроект, (28 февр. 2014 г. ) который лишил их ...
начиная с питания ЗСУ.
не выполнение оборонного заказа.
клоуны истерят.