В Україні відразу два рекорди COVID-19: помер 141 пацієнт, 6719 нових випадків захворювання

В Україні станом на ранок середи, 21 жовтня, зафіксовано 6719 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 315 826 осіб.

За добу одужали 2686 пацієнтів, всього від початку пандемії - 132 219 осіб. Протягом минулої доби помер 141 раніше захворілий. Це рекордний показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії. Загалом від початку пандемії померли 5927 осіб. Всього в Україні станом на ранок 21 жовтня на COVID-19 хворіють 180 366 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (713), Одеській (614), Полтавській (580) областях та Києві (559).

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