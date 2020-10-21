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Новини Коронавірус і карантин
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Очікувати появи української вакцини проти COVID-19 найближчі два роки не варто, - лікар Дубров

Очікувати появи української вакцини проти COVID-19 найближчі два роки не варто, - лікар Дубров

Очікувати появи української вакцини проти COVID-19 найближчі два роки, а саме стільки тривають три фази розробки препарату, не варто.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив Сергій Дубров, лікар-анестезіолог вищої категорії, експерт МОЗ, член робочої групи протоколу "Надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби".

За його словами, для того, щоб з’явився будь-який препарат на фармацевтичному ринку, в тому числі і вакцина, необхідно дотримуватися правил проведення клінічних досліджень. Вони містять три фази.

"Наскільки мені відомо, в Україні не зареєстровано наразі жодних клінічних досліджень із застосуванням вакцини проти коронавірусу. Дослідження має три фази і цей період довготривалий. Щонайменше – півтора-два роки. Не думаю, що ми можемо говорити про перспективу появи української вакцини найближчі два роки".

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Як приклад Дубров назвав РФ, де вже зареєстровано дві вакцини з порушенням усіх європейських і світових вимог щодо реєстрації лікарських засобів.

"Тобто, дослідження не включали третю, основну фазу клінічного дослідження, на якій до 50% препаратів потенційних не доходять до реєстрації".

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Вот так взял врач и обламал предвыборный пиар наивеличайшего с его фуфломициновой "вакциной" от стоматолога из москвы Фаворова.
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21.10.2020 09:14
+5
Откуда ей взяться?
Необходимого ресурса у Украины УЖЕ нет.
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21.10.2020 09:21
+4
Вот взял и разрушил очередной «концерт» КВАРТАЛА 😀😀😀
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21.10.2020 09:26
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Вот так взял врач и обламал предвыборный пиар наивеличайшего с его фуфломициновой "вакциной" от стоматолога из москвы Фаворова.
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21.10.2020 09:14 Відповісти
Отакої! А нахвалялись.
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21.10.2020 09:18 Відповісти
Та, морская пыль. США все равно "попросят" американскую покупать., а она патриотичная, хоть и дорогая
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21.10.2020 09:21 Відповісти
через Роттердам + купим. Нам не привыкать.
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21.10.2020 09:35 Відповісти
Колись, Вася, кацапской ветеринарной.
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21.10.2020 09:36 Відповісти
Откуда ей взяться?
Необходимого ресурса у Украины УЖЕ нет.
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21.10.2020 09:21 Відповісти
ну ничо...тут главное до конца года дотянуть - а там вайне канец - кто поверил маладец!
"бальшая стройка" на ковидные деньги, должна успакоить каждого... дожившего до этого светлаго дня зеленого торжества найвеличейшего преЗЕдента Галактики
(ошибки сделаны умышлено!)
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21.10.2020 09:24 Відповісти
Вот взял и разрушил очередной «концерт» КВАРТАЛА 😀😀😀
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21.10.2020 09:26 Відповісти
Дореформировались великие реформаторы. А ведь совсем недавно украинские лекарства были конкурентоспособными. Разрабатывали новые формулы вполне успешно.
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21.10.2020 09:38 Відповісти
через два года само рассосётся
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21.10.2020 09:38 Відповісти
Здесь уже ничего ожидать не стоит. Не получилось, бывает...
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21.10.2020 09:40 Відповісти
Бубочка не верит! Он вакцину сам будет изобретать. Создаст штаб и возмет под личный контроль. И за два месяца!
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21.10.2020 09:40 Відповісти
Нас готовят к российской вакцине - на шприце же не будет написано что там вкалывают.
Те ещё патриоты, заботятся о здоровье украинцев.
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21.10.2020 10:33 Відповісти
Маленька коректа: не " Ожидать появления украинской вакцины отCOVID-19 в ближайшие два года, не стоит" потрібно змінити на "Ожидать появления украинской вакцины отCOVID-19 не стоит"

Де вона візьметься якщо всю науку обнулили , як Путіна. Єдина надія на Загниваючий.
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21.10.2020 14:04 Відповісти
 
 