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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 713, Одещина - 614 і Полтавщина - 580

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 713, Одещина - 614 і Полтавщина - 580

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській (713), Одеській (614) та Полтавській (580) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 21 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 713 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 30 272 особи.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 462 особи, за останню добу - 10. Від початку епідемії одужали 5862 пацієнти, за минулу добу - 145.

Станом на 21 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 23 948 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Полтавська області.

Так, на Одещині добовий приріст хворих на коронавірус становить 614 осіб. Загальна кількість хворих - 19 957. Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 300 осіб, за добу - 5. Від початку епідемії одужали 3242 пацієнти. Кількість активних хворих на Одещині - 16 415.

На Полтавщині на коронавірус захворіли 580 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 6880 осіб. Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 132 людини, за минулу добу - 21. Від початку епідемії одужали 2260 пацієнтів. Кількість активних хворих на Полтавщині становить 4488 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Одеська область (3174) статистика (2247) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Полтавська область (1099)


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А, что на это скажет Говнобородько?
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21.10.2020 09:25 Відповісти
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 713, Одесчина - 614 и Полтавщина - 580 - Цензор.НЕТ 2450
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21.10.2020 09:30 Відповісти
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 713, Одесчина - 614 и Полтавщина - 580 - Цензор.НЕТ 4229
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21.10.2020 09:31 Відповісти
Так он вчера в своей сказочной речи в ВР уже всё сказал ,у нас всё хорошо ,
а мы до вчерашнего дня об этом ,наивные ,и не подозревали.
Теперь вот в курсе.
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21.10.2020 09:38 Відповісти
Только что в метро заходят люди без масок, менты уткнули морды в телефоны, похеру, ноль реакции, какая нафиг красная зона😁😁
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21.10.2020 09:38 Відповісти
Все хроники умрут от COVID-19, а все остальные будут жить.
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21.10.2020 09:43 Відповісти
А прасажирів на потяги не брати з Тернополя, Хмельницького і Франківська.
Вся відповідальність на такій кількості хворих на владі. Це вони не змогли зупинити розповсюдження інфекціїї, замість виробництва захисних костюмів і масок, їх продавали, замість використання грошей за призначенням - закупка ШВЛ, обладнання нових лікарень і підготовка медперсоналу тратили велику кількість грошей на зариття їх в асфальт.
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21.10.2020 10:16 Відповісти
А почему не спросят с труханова и кернеса ,за день города в Одессе и Харькове ,где тысячи не совсем умных веселились на площадях? Ведь у каждого есть обязанности ,начиная от меров ,сбушников и ментов.Ведь есть преступная причина такой вспышки в этих городах.Или зедебилам ,какая разница сколько умрет Украинцев?
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21.10.2020 11:57 Відповісти
 
 