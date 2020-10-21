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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ розповіли про протиепідемічні заходи під час проведення місцевих виборів: санітайзер, дистанція, роздільні вхід і вихід

У МОЗ розповіли про протиепідемічні заходи під час проведення місцевих виборів: санітайзер, дистанція, роздільні вхід і вихід

Біля входу в приміщення для голосування наноситься розмітка, яка вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менш 1-1,5 метра. За можливості необхідно забезпечити окремий вхід і вихід з приміщення для голосування.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Перед початком роботи голова окружної виборчої комісії повинен визначити відповідальну людину, яка буде перед входом в приміщення проводити опитування виборців про наявність симптомів ГРЗ. Це стосується всіх, хто приходить для голосування", - зазначив міністр.

За словами Степанова, що стосується членів окружної чи дільничної виборчої комісії, їх також обов'язково опитають про стан здоров'я, а також ті, у кого буде температура вище 37,2 будуть змушені покинути приміщення і звернутися до лікаря.

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"Під час проведення підготовки до місцевих виборів обмежується проведення масових заходів у закритих приміщеннях. Мається на увазі відвідування установ освіти, на території яких розташовані виборчі комісії", - додав глава МОЗ.

Крім того, Степанов зазначив, що на вході до виборчої комісії обов'язково повинні бути розташовані дезінфекційні засоби.

"Також розміщуються інформаційні матеріали про протиепідемічні заходи. Біля входу в приміщення для голосування наноситься розмітка, яка вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менш 1-1,5 метра. За можливості необхідно забезпечити окремий вхід і вихід з приміщення для голосування. Кількість людей на виборчій дільниці має бути обмежена - не більше 3-х біля столу видачі бюлетенів", - підкреслив міністр.

Також, за словами Степанова, всі столи і стільці на виборчій дільниці повинні мати можливість дезінфекції поверхонь, тобто без тканини.

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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+ чмошники в накидках "Опрос от презерватива".
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21.10.2020 09:39 Відповісти
Ідіть до біса зі своїм шоу.
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21.10.2020 09:41 Відповісти
На фото маска с эффективностью 0%
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21.10.2020 09:46 Відповісти
не задерживает капли слюны и соплей ?
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21.10.2020 10:02 Відповісти
Микрокапли, коих при разговоре и дыхании 95% - не задерживает. А сопли чо, маской вытирают? Не, засунет лапу внутрь, вытрет, а потом за поручень в метро.
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21.10.2020 10:04 Відповісти
мінздоровя тренується перед опитуванням
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21.10.2020 10:01 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1318837071642021889 1 ч

Ты ,кислородом ,больницы не можешь обеспечить, заботливый наш!
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21.10.2020 13:11 Відповісти
 
 