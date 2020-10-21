У МОЗ розповіли про протиепідемічні заходи під час проведення місцевих виборів: санітайзер, дистанція, роздільні вхід і вихід

Біля входу в приміщення для голосування наноситься розмітка, яка вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менш 1-1,5 метра. За можливості необхідно забезпечити окремий вхід і вихід з приміщення для голосування.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Перед початком роботи голова окружної виборчої комісії повинен визначити відповідальну людину, яка буде перед входом в приміщення проводити опитування виборців про наявність симптомів ГРЗ. Це стосується всіх, хто приходить для голосування", - зазначив міністр.

За словами Степанова, що стосується членів окружної чи дільничної виборчої комісії, їх також обов'язково опитають про стан здоров'я, а також ті, у кого буде температура вище 37,2 будуть змушені покинути приміщення і звернутися до лікаря.

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"Під час проведення підготовки до місцевих виборів обмежується проведення масових заходів у закритих приміщеннях. Мається на увазі відвідування установ освіти, на території яких розташовані виборчі комісії", - додав глава МОЗ.

Крім того, Степанов зазначив, що на вході до виборчої комісії обов'язково повинні бути розташовані дезінфекційні засоби.

"Також розміщуються інформаційні матеріали про протиепідемічні заходи. Біля входу в приміщення для голосування наноситься розмітка, яка вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менш 1-1,5 метра. За можливості необхідно забезпечити окремий вхід і вихід з приміщення для голосування. Кількість людей на виборчій дільниці має бути обмежена - не більше 3-х біля столу видачі бюлетенів", - підкреслив міністр.

Також, за словами Степанова, всі столи і стільці на виборчій дільниці повинні мати можливість дезінфекції поверхонь, тобто без тканини.