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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві рекордна смертність від COVID-19 за добу - 23 особи, одужали - 199, виявлено 559 нових випадків

Станом на ранок 21 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 559 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 31 869 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 627 осіб, за добу - 23, що є рекордним показником за добу від початку пандемії. Від початку епідемії одужали 11 115 пацієнтів, за добу - 199

Станом на 21 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 20 127 осіб.

Також читайте: В Україні відразу два рекорди COVID-19: помер 141 пацієнт, 6719 нових випадків захворювання

У Києві рекордна смертність від COVID-19 за добу - 23 особи, одужали - 199, виявлено 559 нових випадків 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Как в анекдоте *.... передавайте дальше...* Продолжайте в том же духе без масок ходить. Главное чтобы рыгаловки и кинотеатры с ночными клубами не закрывались. Ато видители скучно жить...
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21.10.2020 10:29 Відповісти
Цензор не підміняйте поняття і не розгоняйте паніку. Йде "друга хвиля"та що була прогнозована, і так зараженнь буде більше. Кількість смертей треба дивитись комплексно - хронічні захворювання, вік. Можливо б звичайний грип вбив би цих людей. Слідуючи вашій логіці рекорд буде кожного дня. Не ставайте "жовтими сторінками"
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21.10.2020 11:33 Відповісти
Цензор не підміняйте поняття і не розгоняйте паніку. Йде "друга хвиля"та що була прогнозована, і так зараженнь буде більше. Кількість смертей треба дивитись комплексно - хронічні захворювання, вік. Можливо б звичайний грип вбив би цих людей. Слідуючи вашій логіці рекорд буде кожного дня. Не ставайте "жовтими сторінками"
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21.10.2020 11:40 Відповісти
 
 