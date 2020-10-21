Лукашенко не має легітимності, "бізнес, як зазвичай" з його режимом вже неможливий, - Боррель

Ситуація в Білорусі не поліпшується, тривають безпрецедентні репресії проти громадян, журналістів та членів Координаційної ради, і Євросоюз готує нові санкції проти офіційних осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ви добре знаєте, що Європейський Союз відкинув фальсифіковані результати президентських виборів", - сказав високий представник ЄС із закордонних справ, звертаючись у вівторок до євродепутатів на пленарній сесії Європейського парламенту в Брюсселі.

"Ми чітко заявили, що Лукашенко не має жодної демократичної легітимності. (...) Ми не визнаємо його як законного президента Білорусі", - продовжив Боррель.

За його словами, з цим режимом більше не можна вести "бізнес, як зазвичай". Він нагадав, що ЄС ухвалив додаткові санкції проти 40 білоруських офіційних осіб за фальсифікацію виборів і застосування насильства щодо громадян. Але відтоді, зазначив Боррель, ситуація в Мінську не припиняла погіршуватися, і, схоже, не спостерігається дожних перспектив діалогу.

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"Рада (ЄС із закордонних справ 12 жовтня. - Ред.) політично дала своє "зелене світло" для обговорення наступного пакету санкцій, і цього разу вони поширяться на самого Олександра Лукашенка. Технічна робота почалася відразу після ради та скоро завершиться. У жодної держави-члена не виникло заперечень з цього приводу", - повідомив глава європейської дипломатії.

Боррель вважає, що принципи відносин ЄС з Білоруссю мають бути переглянуті, але Євросоюз солідарний з білоруським громадянським суспільством. Триває робота над глобальним пакетом економічної допомоги, яку європейські інститути готові надати "новій демократичній Білорусі".

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Він погодився з рекомендаціями Європарламенту щодо нових відносин ЄС з Білоруссю, в яких вказується на те, що "тільки національний інклюзивний діалог за участю Координаційної ради може привести до надійного мирного вирішення". ЄС наполягатиме на посередницькій місії ОБСЄ для сприяння такому діалогу. При цьому Боррель визнав, що білоруська влада не схильна до діалогу, і всі зусилля ЄС у цьому питанні досі не дали результату.

Він запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримувати білоруський народ у його боротьбі за свої демократичні права, за право обрати президента на вільних виборах і під наглядом ОБСЄ. Євросоюз готовий підтримувати білорусів, громадянське суспільство, незалежні ЗМІ "всіма наявними інструментами - фінансовими і політичними".

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"Ми спробуємо ізолювати уряд Лукашенка, надаючи фінансову допомогу громадянам і уникаючи того, щоб ці гроші потрапили в кишеню уряду", - пообіцяв глава дипломатії ЄС, підтвердивши думку Брюсселя, що єдиним виходом із ситуації є проведення нових, вільних і справедливих президентських виборів.

Боррель також запевнив, що ЄС не має наміру перетворювати білоруську ситуацію на геополітичну проблему і ставити білорусів перед вибором того чи іншого табору. "Те, чого хочуть громадяни, це такого політичного режиму, за якого поважаються права людини. Вони хочуть демократичної системи, що поважає волю народу", - пояснив високий представник ЄС із закордонних справ.

У Білорусі вже більш як два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено чинного главу держави Лукашенка, який обіймає цей пост із 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою підсумки виборів, вважають їх сфальсифікованими.