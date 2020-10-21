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Новини Репресії в Білорусі
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Лукашенко не має легітимності, "бізнес, як зазвичай" з його режимом вже неможливий, - Боррель

Лукашенко не має легітимності,

Ситуація в Білорусі не поліпшується, тривають безпрецедентні репресії проти громадян, журналістів та членів Координаційної ради, і Євросоюз готує нові санкції проти офіційних осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ви добре знаєте, що Європейський Союз відкинув фальсифіковані результати президентських виборів", - сказав високий представник ЄС із закордонних справ, звертаючись у вівторок до євродепутатів на пленарній сесії Європейського парламенту в Брюсселі.

"Ми чітко заявили, що Лукашенко не має жодної демократичної легітимності. (...) Ми не визнаємо його як законного президента Білорусі", - продовжив Боррель.

За його словами, з цим режимом більше не можна вести "бізнес, як зазвичай". Він нагадав, що ЄС ухвалив додаткові санкції проти 40 білоруських офіційних осіб за фальсифікацію виборів і застосування насильства щодо громадян. Але відтоді, зазначив Боррель, ситуація в Мінську не припиняла погіршуватися, і, схоже, не спостерігається дожних перспектив діалогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко оголосив зміну тактики щодо учасників протестів: "Ми в спокійному режимі знайдемо кожного". ВIДЕО

"Рада (ЄС із закордонних справ 12 жовтня. - Ред.) політично дала своє "зелене світло" для обговорення наступного пакету санкцій, і цього разу вони поширяться на самого Олександра Лукашенка. Технічна робота почалася відразу після ради та скоро завершиться. У жодної держави-члена не виникло заперечень з цього приводу", - повідомив глава європейської дипломатії.

Боррель вважає, що принципи відносин ЄС з Білоруссю мають бути переглянуті, але Євросоюз солідарний з білоруським громадянським суспільством. Триває робота над глобальним пакетом економічної допомоги, яку європейські інститути готові надати "новій демократичній Білорусі".

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Він погодився з рекомендаціями Європарламенту щодо нових відносин ЄС з Білоруссю, в яких вказується на те, що "тільки національний інклюзивний діалог за участю Координаційної ради може привести до надійного мирного вирішення". ЄС наполягатиме на посередницькій місії ОБСЄ для сприяння такому діалогу. При цьому Боррель визнав, що білоруська влада не схильна до діалогу, і всі зусилля ЄС у цьому питанні досі не дали результату.

Він запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримувати білоруський народ у його боротьбі за свої демократичні права, за право обрати президента на вільних виборах і під наглядом ОБСЄ. Євросоюз готовий підтримувати білорусів, громадянське суспільство, незалежні ЗМІ "всіма наявними інструментами - фінансовими і політичними".

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"Ми спробуємо ізолювати уряд Лукашенка, надаючи фінансову допомогу громадянам і уникаючи того, щоб ці гроші потрапили в кишеню уряду", - пообіцяв глава дипломатії ЄС, підтвердивши думку Брюсселя, що єдиним виходом із ситуації є проведення нових, вільних і справедливих президентських виборів.

Боррель також запевнив, що ЄС не має наміру перетворювати білоруську ситуацію на геополітичну проблему і ставити білорусів перед вибором того чи іншого табору. "Те, чого хочуть громадяни, це такого політичного режиму, за якого поважаються права людини. Вони хочуть демократичної системи, що поважає волю народу", - пояснив високий представник ЄС із закордонних справ.

У Білорусі вже більш як два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено чинного главу держави Лукашенка, який обіймає цей пост із 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою підсумки виборів, вважають їх сфальсифікованими.

Автор: 

Білорусь (7921) Лукашенко (2653) репресії (1621) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+12
Никаких политических, экономических, спортивных контактов с лукашенковской ОПГ. Для этого есть избранный президент Тихановская и координационный совет. Для Луки - только сбор доказательств геноцида, для последующего осуждения на уголовном Трибунале.
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21.10.2020 09:51
+8
Нет. Чтобы удержать власть, нужны деньги. А у параши денег все меньше , не допросишься ))
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21.10.2020 09:55
+6
Правильно и сделала,Лукашенко не президент, это жалкий халдей Путина.
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21.10.2020 12:59
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А йому по барабану.
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21.10.2020 09:46 Відповісти
Нет. Чтобы удержать власть, нужны деньги. А у параши денег все меньше , не допросишься ))
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21.10.2020 09:55 Відповісти
Никаких политических, экономических, спортивных контактов с лукашенковской ОПГ. Для этого есть избранный президент Тихановская и координационный совет. Для Луки - только сбор доказательств геноцида, для последующего осуждения на уголовном Трибунале.
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21.10.2020 09:51 Відповісти
Da tak i jest vse deneznyje i drugyje dela budet idti cerez Tixanovskuju i kordinacioni sovet
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21.10.2020 09:54 Відповісти
Тіхановські разом з Бабариками влаштують вам справжній геноцид.
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21.10.2020 11:26 Відповісти
Ой, ті тисячі бульбашів, які приїздять до нас у Хмельницький на базар за абсолютно всім ширпотребом, жаліються на Луку і чомусь зовсім не хвалять Білорусь. Та, й, мінімалка в Україні перевищує бульбашську. І це при тому, що в Україні 50% економіки в тіні. Ви хоч в Україні живете?
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21.10.2020 15:09 Відповісти
геноцид влаштував Бульбашеску
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21.10.2020 15:51 Відповісти
Nazim po nemnozko uvelicivajet,deneg bolse ES ne dast samozvancu.
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21.10.2020 09:52 Відповісти
Успокойся, ЕС скоро не будет!
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21.10.2020 09:53 Відповісти
Ja kak zyvuci ES eto neslisal
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21.10.2020 09:56 Відповісти
)))))
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21.10.2020 09:56 Відповісти
бухни бояри, скоріше тебе не стане, х...ла і підараши
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21.10.2020 15:52 Відповісти
По ЕС ныть будешь?
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21.10.2020 16:52 Відповісти
Та чули ми ми вже про кузькіну мать ще 60 років тому і про те що Америці і доллару кірдик.... тепер методички поміняли що ЕС не буде?? ...🤣
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21.10.2020 16:00 Відповісти
И штатов тоже!
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21.10.2020 16:53 Відповісти
"Мы ясно заявили, что Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности. (...)", грязно выругался Боррель.
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21.10.2020 09:52 Відповісти
Deneg bolse nebudet,popadiot pod sankciji potom ekonomiceskije sankciji pojdut pod ego kompaniji kotoryje ego podarzyvajet.Togda mozno budet posmejatsia
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21.10.2020 10:01 Відповісти
)(уйло піджене бабла !!)))
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21.10.2020 10:09 Відповісти
Pust dajiot jesli imejet no ES nesobirajetsia bolse im davat,do togo davali im po raznim programam i nemalo,daze droni s nasix deneg pokupali
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21.10.2020 10:27 Відповісти
Слушай, а ты азбукой Морзе можешь писать? У меня уже голова от тебя болит.
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21.10.2020 10:54 Відповісти
Ja nevynovat sto ti angliski jazyk neznajes i tebe eto bukvi neponiatni.Ucitsia nado bylo kogda bylo vremia.Po ruski ja pisat neumeju i nesobirajus ucitsia.Ja ne ruski i s nimi neimeju nicego obcego
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21.10.2020 11:03 Відповісти
Все зрозуміло, чукча не письменник, чукча читач.
Togda, chto chukcha tut delajet?
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21.10.2020 13:26 Відповісти
Toze samoje i pronemcev ili svedov pisite.Oni vet toze neumejet ruskogo.U nas skolax ruskogo neucat zrazumili
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21.10.2020 17:09 Відповісти
Vy ne vidpovily n a pytannja, scho vy tut robyte?
Daju inshiy variant:
Chto vy tut delajete?
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21.10.2020 17:38 Відповісти
a vi sto delajete?Toze i ja
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21.10.2020 17:40 Відповісти
Я тут живу і працюю, а ви?
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21.10.2020 17:45 Відповісти
A ja cytaju tut.A sto nemozno?Ja tut cytaju s 2014 goda s maidana poskolku tut bolse information cem dopustim u nas.Privyk uze
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21.10.2020 17:55 Відповісти
Ja pysav, scho chukcha chytach, chytaj dali. A tebe chytaty ne baghajut, tomu movchy
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21.10.2020 17:58 Відповісти
ponimajet neperezyvajte tut mnogyje menia i ne ja odin tut tak piset.Tak sto neperezyvajte za menia
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21.10.2020 18:02 Відповісти
Не sto, a chto, або shto (в залежності від рус або укр варіанта). Ви ж английску знаете добре, тому знаэте про транскрипцію, про написання звуків?
Хіба ні?
You understed me?
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21.10.2020 17:52 Відповісти
Сорі буквочка на пробилася
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21.10.2020 17:53 Відповісти
angliski da znaju,no tut vet ne ruski portal sto po ruski pisal,da probyval ja no bylo namnogo xuze
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21.10.2020 17:58 Відповісти
U nas vazno umet angliski jazyk,vot jesli ti xoroso umejes ego zarpplata dva 3 raza bolse,najti rabotu na 5 raz legce eto oficialnyje danyje agentur.Ja sam po angliski ponimaju xoroso mogu govorit svobodno no s osibkami toze budu pisat.Ja ucilsia angliji Londone tocnej stazirovku imel 1.5 goda tak po angliski govoriu neploxo,no pisat trudnej.PO polski toze poniamju pocti vsio,no vot pisat ne slova bi nemog.Pisat i govorit dva raznyje veci
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21.10.2020 19:48 Відповісти
Так ты еще и тупой. Ну, тогда всё понятно...
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21.10.2020 16:49 Відповісти
Nu da ja tak 5 jazykov ponimaju,a ti odin ruski tolko i naucilsia.Vsio poniatno s takimi u nas bomzi bolse jazykov znajet
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21.10.2020 16:57 Відповісти
Такие нищеброды, как ты, здесь уже всех задолбали. Купи клаву, чувырло недоделанное...
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21.10.2020 17:45 Відповісти
Daj bog takix nicix kak ja
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21.10.2020 18:04 Відповісти
Выпей яду, тупорылый!
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21.10.2020 18:09 Відповісти
golodranec pojdi doktoru mozet izlecit ecio tebia
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21.10.2020 18:12 Відповісти
останній лакомний кусень
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21.10.2020 10:00 Відповісти
"Русский мир",це Росія,Вірменія і Таджикістан!!! Суто слов"янє !!)))
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21.10.2020 10:08 Відповісти
Смішно. З "лукшенком" он які сміливі, а з "путіном", що вже президентстувє, незважаючи на "конституцію" росії, четвертий раз без жодних демократичних процедур -- не такі. Навіть санкції не заважають будівництву "північного_потоку", навіть союзник ЄС, США, не можуть вплинути на європейських лицемірів
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21.10.2020 10:41 Відповісти
А що хтось на расєї невдоволений?? Хтось виходив на мітинги проти сфальсіфікованих виборів?
Кого підтримувати на расєї?
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21.10.2020 10:46 Відповісти
Вони не мають зважати на те виходять чи не виходять. Адже білоруська "опозиція" також лише припускає поразку "лукашенка". В Китаї колись вийшли. Їх намотали на танкові траки. І нічого. Захід також не був таким "принциповим", як з "лукашенком".
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21.10.2020 11:35 Відповісти
Никто не может вмешиваться во внутренние дела другиз стран. Если только это не массовые убийства и репрессии.
А так рашн-быдлу нравится, их всё устраивает. Как Запад может что-то говорить? завтра же выйдет толпа скота в защиту своего хутинского режима
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21.10.2020 11:39 Відповісти
Як кажуть, нічого особистого - бізнес.
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21.10.2020 10:49 Відповісти
Боррель помиляється, а вже немолодий. Лукашенко для білорусів створив соціальну економіку, ******* розвинену країну. Народ неголодний, медицина і освіта безоплатна, корупції нема, аморальності і злочинності майже немає. Останнім часом Білорусь відмовилась від російської нафти і стала купувати американську. Це і була причина, щоб підрядити проросійських Тіхановських та Бабарику провокувати перед виборами народ і організували протести та "революцію" Як Лукашенко міг віддати в руки ворогам країну на руйнацію всього, що він роками створював для свого народу? Яких прав їм не вистачає? Просто набрид Президент, хочуть якусь дурнувату домохазяйку. Вона свою місію виконала -- повернула президента до Москви. А тепер плани провокаторів Тіхановських "дожимать" протести до воєнних дій, щоб Росія анексувала Білорусь, а затим і Україну. ЄС помиляється, що не підтримує Лукашенка. Дуже помиляється.
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21.10.2020 11:03 Відповісти
По ТБ "Бєлсату" білоруські опозиціонери самі заявили, що більшість опозиції -- За Росію. Ось якої "демократії" вони хочуть, бо білоруський вектор став повертатися на Захід, і стала повертатися білоруська мова. Якщо ЄС не підтримає Лукашенка, то на порозі в Білорусі громадянська війна.
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21.10.2020 11:15 Відповісти
Адкажыце, Оксана, толькi сумленна - вы, напэу'на, за Пецю Парашэнка галасавалi? Я без нiякiх дрэнных думак - мне проста цiкава.
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21.10.2020 11:26 Відповісти
Виктор,увы-на Цензоре основной язык русский.Нравится вам это или нет)Мову украинцы не совсем понимают)
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21.10.2020 12:25 Відповісти
шо ви несете пане. Украiнець бiлоруса завжди розумiв, як i всих слов`ян, без винятку. Звiсно, якщо ви не кокцап...
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21.10.2020 13:23 Відповісти
ЗЫ ... нормальным умом лаптеунта не понять.
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21.10.2020 13:24 Відповісти
Я прекрасно понимаю украинский язык.
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21.10.2020 13:33 Відповісти
ХМЫ... а помыслы у вас - местами ягелеядные.
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21.10.2020 13:41 Відповісти
от білоруску то якраз і розуміють, а от з вашим угрофінським піджином проблема
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21.10.2020 15:57 Відповісти
Що, жартуєте? Ті, хто голосували за Пороха - проти Луки. Хоча, і Ціханоуская нам абсолютно не подобається - прокацапська.
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21.10.2020 14:57 Відповісти
Тiханоу'ская "пракацапская"?
У вас галавы зусiм нiма! Вы толькi здольны пау'тараць за дурнямi розную хлусню. Яна сустракаецца з усiмi заходнiмi палiтыкамi (а не з расейскiмi). Паглядзiце якiя людзi каля яе збiраюцца - усе празаходнiя, нацыянальна арэентаваныя.
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21.10.2020 15:31 Відповісти
Збыраются? Это ей не мешает звать Вову Пу на разборки. Шоб он Лукашенка с Колей наказал.
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22.10.2020 08:23 Відповісти
Спасибо,Оксана.Лукашенко может и мудак,пересидел явно,но он пробелорусский мудак-остальные пытаются разорвать страну на запад или восток.
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21.10.2020 12:10 Відповісти
Дело в том,что Лукашенко всегда поддерживал Украину-поставками топлива,вооружениями,даже присутствием на инаагурации Порошенко.Украина смачно плюнула ему в харю.Теперь господа,не обижайтесь)
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21.10.2020 12:02 Відповісти
Правильно и сделала,Лукашенко не президент, это жалкий халдей Путина.
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21.10.2020 12:59 Відповісти
Це чмо бульбашське на всьому робило гроші. Якби бульбашія перестала продавати нафтопродукти в Україну, вашому бюджету прийшов би гаплик. І, соляру продавав, а кацапські бази в себе розміщав. "Союзничок" хрінів... та, й, на всіх бульбашів надії ніякої. Білорусів там кілька відсотків, а решта - кацапи і бульбаші.
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21.10.2020 15:00 Відповісти
Лукашенко обвинил Украину в потере Крыма: "Почему вы отдали его без единого выстрела?"https://www.mk.ru/politics/2014/10/17/lukashenko-obvinil-ukrainu-v-potere-kryma-pochemu-vy-otdali-ego-bez-edinogo-vystrela.html
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21.10.2020 12:13 Відповісти
то он шобы не молчать, а в это же время обложил Украину базами врага(со своей территории), изподтишка торгует с лугандонией, непризнанным недоразумением под эгидой хутинских ихтамнетов... ЗЫ... бацька - фарисей... подстрекает , получается стрелять в ихтамнетов, а сам, грит шо не допустит у себя такого. Пусть ихтамнеты захватывают всю Беларусь без единого выстрела?
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21.10.2020 13:30 Відповісти
Ну,как тебе сказать..Никакими базами Лука Украину не обложил.Все это ложьНо,вы **************-возможно и будет.
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21.10.2020 13:36 Відповісти
Спасибки за откровенность... Вот потому к вам и ответка приблизилась,НАТО, чтобы, согласно будапештского меморандума, защитить Украину( кста там и подпись нарапсеи стоит)... А вы же знаете , из опыта Нюрнбергского процесса, какова судьба жалких приспешников коммуно-фашистов.
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21.10.2020 13:40 Відповісти
Скажем так-когда твоя страна превратится в вызженую пустыню из за ударов россиских ракет,ты изменишь свое мнение.Но будет поздно.
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21.10.2020 13:43 Відповісти
Тю, вы дальше своего носа не видите, ну слава богу хоть это вам дошло. Вы не заметили , что мордор пытается создать вокруг себя буфер выжженной земли - из Чечни, Грузии, Украины, Молдовы, Беларуси , Балтии. Таким счином кремлядь надеется предохранить свои симбирские ресурсы, думает, шо во время ядерной зимы в бункере протянет более 90 лет. Вот так как кремлквские коммуно-фашисты , гитлеровцы делали и в Беларуси. Вдоль фронта , глубиной в 40-60 км, - буфер из выжженой заемли. А кацапы еще в 1812 -ом году намутили в Европе с голландцами против Франции, а потом даже у себя сделали выжженую землю (Мацквабад), бо в Западной Европе тогда у них не срослось сделать лунный пейзаж... Да че ч вам рассказываю. Езжайте по нарабсеи, в Арзамасы там всякие, с забайкальем , где от гексила рождаются желтые дети, там вы увидите выжженую землю... Не партесь , у кацапов в руках даже лайно ржавеет... Главное от них - подальше.
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21.10.2020 13:55 Відповісти
С одной стороны умилительно ваше дилетанство, с другой - настораживает... К примеру, началась ядерная дуэль между кремлем и притомним свiтом, неужели ядреные дела, из-за мордорских баз на вашей территории ,обойдут стороной Беларусь... Я вас хочу понять, но пока шо, я не вижу логики в вашей философии.
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21.10.2020 14:10 Відповісти
Никакими базами Лука Украину не обложил... - вот не врите самому себе... А кто по-вашему проедоставил нарапсейской недокосмической авиации свои аэродромы на постоянной основе? ЛУКАвите, батюшка.
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21.10.2020 13:44 Відповісти
Двуликость Евросоюза налицо: На Лукашенко санкции готовят, почему же тогда на Путина за Крым,Донбасм,МН 17, не ввели? Или Беларусь маленькая и слабая,на нее можно, а Россия большая и дурная , то сцыкотно?
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21.10.2020 12:57 Відповісти
почему нет сакций на ПАШИНЯНА и АЛИЕВА за войну на кавказе
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21.10.2020 13:14 Відповісти
Говорят муйлуша совсем плох стал... не ровен час... Танец маленьких лебедей по всему секель-ТV нарапсеи.
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21.10.2020 13:34 Відповісти
так шо бацьке полюбос трындец, бо нарапсея ввергнется в коллапс цветных революций от Курил и до Кенинсберга.
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21.10.2020 13:36 Відповісти
Що, довбанувся? Алієв повертає свої території, які визнає за ним ООН, ЄС, НАТО і т.д. Це внутрішня справа Азербайджану. А Пашинян... Карабах - це не Вірменія, при чому тут хачики?))))
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21.10.2020 15:04 Відповісти
вы считаете , что пыня все еще жив? ХМЫ...
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21.10.2020 14:05 Відповісти
Да .странно а грузовиков с белорусскими номерами в европе полным полно
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21.10.2020 18:06 Відповісти
 
 