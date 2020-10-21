Кабмін сьогодні розгляне питання забезпечення шкіл дезінфекторами, захист інформації і прожитковий мінімум

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне питання виділення коштів на забезпечення дезінфекційними засобами захисту учасників навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить порядок денний уряду.

Ініціатором розгляду цього питання є в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна ініціювала внесення змін до Порядку проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, а глава Мін'юсту Денис Малюська - внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Також на засіданні Кабміну переглянуть грифи секретності деяких актів Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР.

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Крім того, на засіданні розглянуть проєкт розпорядження про друковані засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2021 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого і інформація про процесуальні документи.

Глава Мінцифри Михайло Федоров ініціював розгляд затвердження Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформації.

Очікується розгляд низки інших питань.