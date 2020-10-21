Кабмін сьогодні розгляне питання забезпечення шкіл дезінфекторами, захист інформації і прожитковий мінімум
Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне питання виділення коштів на забезпечення дезінфекційними засобами захисту учасників навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить порядок денний уряду.
Ініціатором розгляду цього питання є в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна ініціювала внесення змін до Порядку проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, а глава Мін'юсту Денис Малюська - внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.
Також на засіданні Кабміну переглянуть грифи секретності деяких актів Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР.
Крім того, на засіданні розглянуть проєкт розпорядження про друковані засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2021 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого і інформація про процесуальні документи.
Глава Мінцифри Михайло Федоров ініціював розгляд затвердження Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформації.
Очікується розгляд низки інших питань.
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