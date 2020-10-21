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Кабмін сьогодні розгляне питання забезпечення шкіл дезінфекторами, захист інформації і прожитковий мінімум

Кабмін сьогодні розгляне питання забезпечення шкіл дезінфекторами, захист інформації і прожитковий мінімум

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне питання виділення коштів на забезпечення дезінфекційними засобами захисту учасників навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить порядок денний уряду.

Ініціатором розгляду цього питання є в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна ініціювала внесення змін до Порядку проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, а глава Мін'юсту Денис Малюська - внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Також на засіданні Кабміну переглянуть грифи секретності деяких актів Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР.

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Крім того, на засіданні розглянуть проєкт розпорядження про друковані засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2021 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого і інформація про процесуальні документи.

Глава Мінцифри Михайло Федоров ініціював розгляд затвердження Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформації.

Очікується розгляд низки інших питань.

Автор: 

Кабмін (14053) освіта (1297) засідання уряду (127)


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Як все вчасно робиться, млять. Скоро може бути по 7 - 8 тис. випадків зараження коронавірусом, а вони розглядають тільки забезпечення шкіл дезінфекторами. Це 3,14...ць.
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21.10.2020 10:08 Відповісти
7-8 бвло месяц тому назад. 100% бвло. С учетом того, что мы на 102 месте в мире по тестированию, что то мне подсказывает, шо таки тысяч 15 уже имеем на сутки. А денежка из фонда уже на Кипре и в Омане.
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21.10.2020 10:18 Відповісти
Ой вэй какие молодцы! И штаб вчера сказали создадут и школам все таки сднлают. Не прошло и 9 месяцев, как разродилист. А денежки то из фонда тю тю. Того, спиз...онерели.
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21.10.2020 10:13 Відповісти
 
 