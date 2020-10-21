Жодна область України як і раніше не відповідає вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 21 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Всього по Україні завантаження ліжок становить 66,2%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Так, вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.
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