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Новини Коронавірус і карантин
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Жодна область України як і раніше не відповідає вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Жодна область України як і раніше не відповідає вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 21 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Всього по Україні завантаження ліжок становить 66,2%.

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Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

Жодна область України як і раніше не відповідає вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Зе и слуги уродов просрали страну
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21.10.2020 10:18 Відповісти
Я вам ничего не обещал.(ZE)
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21.10.2020 10:34 Відповісти
Это если все время увеличивать требования и тестирование?
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21.10.2020 10:18 Відповісти
Зелень трубить про велику перемогу.
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21.10.2020 10:32 Відповісти
Та вы шо!?
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21.10.2020 10:33 Відповісти
 
 