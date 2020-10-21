"Ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", - Рубан

Начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що українцям необхідно навчитися жити в умовах епідемії коронавірусу в найближчі півтора-два роки. Збудник вірусу залишиться назавжди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна",про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24".

За словами голови столичної Держпродспоживслужби, необхідно змінити риторику щодо того, хто повинен нести відповідальність за порушення карантину - суб'єкти господарювання або громадяни.

"Дійсно збудник з нами назавжди і ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", - сказав Рубан.

При цьому Рубан зазначив, що сьогодні є законна база щодо перевірки суб'єктів господарювання і накладення штрафів за порушення карантинних вимог.

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