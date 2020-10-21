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Новини Коронавірус і карантин
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"Ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", - Рубан

Начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що українцям необхідно навчитися жити в умовах епідемії коронавірусу в найближчі півтора-два роки. Збудник вірусу залишиться назавжди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на  "РБК-Україна",про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24".

За словами голови столичної Держпродспоживслужби, необхідно змінити риторику щодо того, хто повинен нести відповідальність за порушення карантину - суб'єкти господарювання або громадяни.

"Дійсно збудник з нами назавжди і ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", - сказав Рубан.

При цьому Рубан зазначив, що сьогодні є законна база щодо перевірки суб'єктів господарювання і накладення штрафів за порушення карантинних вимог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ розповіли про протиепідемічні заходи під час проведення місцевих виборів: санітайзер, дистанція, роздільні вхід і вихід

Автор: 

карантин (18172) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Если не будет майдана то примерно 3.5года.
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21.10.2020 10:21
+6
Человек не может впасть в анабиоз и тупо проспать всю эпидемию, ему нужно что то жрать, пить и к тому же комунальные платежи никто не отменял.
Как ты предлагаешь доехать утром на работу НЕВОТАК?
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21.10.2020 10:25
+6
І про яку епідемію патякає це тупе одоробло на прізвище Рубан? Великий "начальник Госпродпотребслужбы Киева" вирішив внести свій посильний вклад в роздмухування безпідставної істерії? Вакцинувати в першу чергу!
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21.10.2020 10:33
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Если не будет майдана то примерно 3.5года.
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21.10.2020 10:21 Відповісти
Должны?? Как мы так сумели задолжать Олежке?? Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан - это кто? Ведущий вирусолог Земли????

Почему мы должны слушать этот его бред???
-
Лично мне интересно, как Олежка Рубан успевает жить одновременно в 3-х квартирах, частном доме и на 5-ти земельных ділянках - согласно его Декларации! Ему там не тесно?
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ec0c7e17-c144-4c84-9607-44ffe1e0094c

Олежка, вместо того чтобы киздеть про вирусы, расскажи как ты умудрился всю жизнь работая на госдолжностях, за госзарплату все это нажить???
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21.10.2020 11:42 Відповісти
Потому что большинство в 73% так решило!
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21.10.2020 11:44 Відповісти
Что решило? Чтоб Олежка бабло косил с 1997 года на госслужбе?
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21.10.2020 11:46 Відповісти
Что сцикун их президент!
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21.10.2020 11:48 Відповісти
Ну судя по всему ЗЕ ровно такой же, как и все предыдущие за 20 лет - сами воруют и другим не мешают.
Умельцы по карманам шарить у украинцев и таких же воров на должности устраивают!
Эх, почему ворам руки не отрубают, Верховна Рада бы всем составом давила бы на кнопки на своих сессиях тем, чем Зеленский на пианино играл.
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21.10.2020 12:53 Відповісти
Фото называецца "вот так мы вирус и разносим"
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21.10.2020 10:22 Відповісти
это ерунда...... утром скотовозы-маршрутки как и прежде битком набиты.....
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21.10.2020 10:24 Відповісти
Человек не может впасть в анабиоз и тупо проспать всю эпидемию, ему нужно что то жрать, пить и к тому же комунальные платежи никто не отменял.
Как ты предлагаешь доехать утром на работу НЕВОТАК?
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21.10.2020 10:25 Відповісти
Нужно как минимум отменить налоги и НДС для начала
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21.10.2020 10:27 Відповісти


И увеличить возврать НДСа до 40%
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21.10.2020 10:28 Відповісти
І зробить зарплати по 4000долларів всім, а не тільки педагогам!
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21.10.2020 10:28 Відповісти
Так зарплату платят за работу, если не будет работы то откуда зарплата?
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21.10.2020 10:29 Відповісти
Если речь идет о бюджетниках, то ЗП им платят за работу с наших с вами налогов. Так что думаю можно сократить зарплату учителся с 4000 $ до хотябы 2000 $
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21.10.2020 10:32 Відповісти
Я бы им вообще ничего не платил. "Хай мочу пьють"!
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21.10.2020 10:34 Відповісти
Ви што, порохобот? 😁
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21.10.2020 11:23 Відповісти
еще какой!
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21.10.2020 22:31 Відповісти
С первой зарплаты можно уже какуюто бляху купить и ездить самому не жалея бензину
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21.10.2020 10:36 Відповісти
Учителем работаешь ????
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21.10.2020 10:39 Відповісти
К сожалению нет Потому денег на бензин не хватает - хожу пешком
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21.10.2020 10:41 Відповісти
Я пешком хожу Но на фото происходит именно то, что происходит.
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21.10.2020 10:34 Відповісти
а я на авто еду, ну ведь так не все могут, не так ли?
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21.10.2020 10:36 Відповісти
По этому жилье всегда лучше иметь поближе до работы, а не возле метро
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21.10.2020 10:38 Відповісти
Первое второго не отменяет. У меня до метро ближе, чем до работы
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21.10.2020 10:40 Відповісти
У меня на работу ездит мужик с Виноградаря в Ирпень, ездит уже 10лет. Жена работает в Киеве на Виноградаре. Ему что разводиться и квартиру делить?
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21.10.2020 10:40 Відповісти
У меня знакомые развелись, шоб субсидию получать (2 квартиры)
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21.10.2020 10:42 Відповісти
зебилы?
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21.10.2020 10:43 Відповісти
там 50 / 50
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21.10.2020 10:45 Відповісти
Не могут. Поэтому и растёт количество заболевших.
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21.10.2020 10:39 Відповісти
Ничего у вас не выйдет.
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21.10.2020 10:22 Відповісти
А 9 месяцев на учебу не хватило? Аааа, ну да, не в Трускавце же 9 месяцев учили. Гниды ЗЕленые.
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21.10.2020 10:22 Відповісти
Нада вводить тотальный карантин и комендантский час Дети должны жить в специализированных школах интернатах, дабы не заражать родителей и бабушек с дедушками. Бабушкам и дедушкам пенсия и так придет на карту ощадбанка, так что пусть сидят дома, а пожрать заказывают через специально созданную систему доставки продуктов. Ну а трудоспособным просто придерживаться правил карантина!!!
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21.10.2020 10:31 Відповісти
В твоей утопии бабушки и дедушки лишние, они пользу не приносят.
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21.10.2020 10:38 Відповісти
Програма минимум от зели .Раз с эпохой бедности не получиьось.
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21.10.2020 10:31 Відповісти
С "эпохой бедности" как раз все получилось. Можно даже сказать, - план перевыполнен!
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21.10.2020 10:37 Відповісти
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21.10.2020 13:37 Відповісти
Тобто про вакцини - це лише байка для самозаспокоєння.
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21.10.2020 10:32 Відповісти
Вакцину можуть і не винайти. Від СНІДу же так і не винайшли, а вчені писали, що у ковіда є елементи ВІЧа в геномі, тому висновки робіть самі
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21.10.2020 10:37 Відповісти
давно це писалось.
щось зараз всі мовчать
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21.10.2020 10:41 Відповісти
Проте від ВІЛ винайшли ліки, які ефективно стримують розмноження вірусу
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21.10.2020 11:24 Відповісти
І про яку епідемію патякає це тупе одоробло на прізвище Рубан? Великий "начальник Госпродпотребслужбы Киева" вирішив внести свій посильний вклад в роздмухування безпідставної істерії? Вакцинувати в першу чергу!
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21.10.2020 10:33 Відповісти
А дальше что? Привыкнем так всегда жить?
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21.10.2020 10:37 Відповісти
Да. Маска - символ солидарности. (С) Фу, слово какое мерзкое из прошлого.
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21.10.2020 10:46 Відповісти
Вы больше слушайте Олежку-барыгу )) Он Вам расскажет про жизнь на Марсе!
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21.10.2020 11:44 Відповісти
Никто в вашем ковидношизоидном депрессивном дурдоме жить не будет Рубан.
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21.10.2020 10:43 Відповісти
Казнить нельзя помиловать! (с).
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21.10.2020 11:26 Відповісти
Ну, раз сказал дважды проФФессор вирусологии, трижды академик, защитивший больше сотни научных трудов по вирусам - Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, тогда надо верить. И ждать.
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21.10.2020 12:40 Відповісти
Це скільки ж Зеленський зустрів масок з Китаю?
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21.10.2020 12:55 Відповісти
Беларусь и Швеция-самые адекватные страны.
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21.10.2020 13:22 Відповісти
Минимум до конца 2022 начала 2023 года ( об этом и предупреждали ученые вирусологи), три года на появление коллективного иммунитета и появлении действенной вакцины и начала вакцинации. И это при самых благоприятных условиях. И к этому нужно быть морально быть готовыми.
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21.10.2020 13:23 Відповісти
а давайте ка научимся жить под водой? и рыбы там хватит , и они не переносят корону
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21.10.2020 13:34 Відповісти
в світі, в Україні, пандемія а не епідемія, лише за таке потрібно гнати в шию
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21.10.2020 13:37 Відповісти
Стесняюсь спросить: почемиу, когда я задала вопрос Гуглу "Госпродпотребслужба Украина Вики", то Гугл мне ответил "https://latifundist.com/dosye/lapa-vladimir-ivanovich Лапа Владимир - Latifundist.com".
Помилуйте, это, наверное, ошибка какая, и Гугль помешался?
Ну не может же чиновник, то есть госслужащий, быть латифундистом?
Ведь верно?
Ведь правильно?

Сколька там "Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан" (источник: https://censor.net/ru/n3226017) берет "на лапу" чтобы подтвердить, что "пищевой продукт безопасен"?
Ведь в "пандемией" ковида расценки Госпродпотребслужба повысила, верно?
Сколько они там берут за сертификат, что продукт и товат "безопасен от ковида"?
Зубы золотые лошадям своим уже вставили или еще нет?
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21.10.2020 13:44 Відповісти
Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года"

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Брехня! Це не епідемія а хвороба, яка вже дійсно буде з нами завжди а не 2-3 роки. Коли 80% населенняі планети перехворіє, то можливо наступить стабілізація. А до того кількість захворювань кожень день буде зростати. півроку тому 500 захворювань в день розглядалось як катастрофа. Тепер до 5000 відносяться спокійно. Станемо робити більше тестів і буде 20 000. Приклад Чехії показав, що всі ці локдауни напевно були потрібні, оскільки тоді не було досвіду, потрібно було сповільнити темпи поширення і Чехія била в барабани, що вірус поканала одна з перших. А зараз вона в лідерах але з іншої сторони. Хвороба візьме своє!! Локдануй не локдануй.
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21.10.2020 13:58 Відповісти
 
 