Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури: Шкарлет заявив, що рішення ухвалила Гриневич, а Міносвіти лише імплементує цю норму

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що норма про можливість вибору складати тестування з української мови чи української мови та літератури під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) ухвалена ще в 2019 році колишньою міністеркою Лілією Гриневич, і на цей момент міністерство лише імплементує її.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у соцмережі.

"Деякі зубаті політики знову і знову продовжують розхитувати інформаційний простір маніпуляцією про скасування обов'язкового комплексного ЗНО з української мови та літератури. Хочу нагадати, рішення про можливість обирати, яке саме ЗНО складати - з української мови та літератури або тільки з української мови - було ухвалено ще в 2019 році міністеркою Л.Гриневич. Тому зараз Міносвіти лише імплементувало цю норму в умови прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік", - повідомив Шкарлет.

Він наголосив, що вступники зможуть зробити усвідомлений вибір: або складати обов'язкове ЗНО з української мови та літератури (ті, хто вступатиме на гуманітарні спеціальності), або обов'язкове ЗНО з української мови (для технічних спеціальностей).

"Прошу політиків, які кажуть, що хтось ніби хоче викреслити з навчальних планів українську літературу і таким чином "поховати" любов до всього українського, припинити політизувати ситуацію і заробляти "політичні бали" на спекуляції інтересами дітей", - додав Шкарлет.

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Як повідомлялося, Український центр оцінювання якості освіти заявив, що в 2021 році під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускник зможуть обрати - складати тестування з української мови чи української мови та літератури. На думку УЦОЯО, можливість вибору тестування з української мови чи української мови та літератури не зменшує значущість вивчення української літератури.

Після цього, уповноважений із захисту державної мови попросив скасувати або змінити норму про можливість вибору тестування з української мови чи української мови та літератури на ЗНО і попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зберегти комплексне тестування з української мови та літератури.