Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури: Шкарлет заявив, що рішення ухвалила Гриневич, а Міносвіти лише імплементує цю норму
В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що норма про можливість вибору складати тестування з української мови чи української мови та літератури під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) ухвалена ще в 2019 році колишньою міністеркою Лілією Гриневич, і на цей момент міністерство лише імплементує її.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у соцмережі.
"Деякі зубаті політики знову і знову продовжують розхитувати інформаційний простір маніпуляцією про скасування обов'язкового комплексного ЗНО з української мови та літератури. Хочу нагадати, рішення про можливість обирати, яке саме ЗНО складати - з української мови та літератури або тільки з української мови - було ухвалено ще в 2019 році міністеркою Л.Гриневич. Тому зараз Міносвіти лише імплементувало цю норму в умови прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік", - повідомив Шкарлет.
Він наголосив, що вступники зможуть зробити усвідомлений вибір: або складати обов'язкове ЗНО з української мови та літератури (ті, хто вступатиме на гуманітарні спеціальності), або обов'язкове ЗНО з української мови (для технічних спеціальностей).
"Прошу політиків, які кажуть, що хтось ніби хоче викреслити з навчальних планів українську літературу і таким чином "поховати" любов до всього українського, припинити політизувати ситуацію і заробляти "політичні бали" на спекуляції інтересами дітей", - додав Шкарлет.
Як повідомлялося, Український центр оцінювання якості освіти заявив, що в 2021 році під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускник зможуть обрати - складати тестування з української мови чи української мови та літератури. На думку УЦОЯО, можливість вибору тестування з української мови чи української мови та літератури не зменшує значущість вивчення української літератури.
Після цього, уповноважений із захисту державної мови попросив скасувати або змінити норму про можливість вибору тестування з української мови чи української мови та літератури на ЗНО і попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зберегти комплексне тестування з української мови та літератури.
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лядского цирка95 квартала!
Мб проблема в том, что вы слышите не то, что говорят люди, а какие-то голоса в своей голове?
А технарів ніхто не звільняв від здачі ВНО з мови, яка має відношення саме до гуманітарних наук - тобто парітет є.
Якщо гуманітарії здають математику, то хай технарі здають літературу - все просто
Маячня. Література - це взагалі не наука, не те, що базова. Не будьте невігласом.
"мені не пригодилися в житті похідні і інтеграли"
А де в житті хоч комусь коли-небудь згодилося те, що він прочитав "Кайдашеву сім'ю"?
"Якщо гуманітарії здають математику, то хай технарі здають літературу - все просто"
Ви маєте ментально вирости з підліткової логіки "то хай".
До того ж - я вже написав - технарі здають МОВУ, а гуманітарії - математику. Парітет вже є.
и при соискании гражданства сдача укр литературы должна быть на первом месте.а деньги считать на базаре,продавая петрушку с кинзой и шаурму соискатели и так научатся,пару раз прогорев
Та ну?
А хіба та ж "Кайдашева сім'я" чимось краща за сюжет сватів? Такий самий треш.
"и при соискании гражданства сдача укр литературы должна быть на первом месте"
Ее вообще там не должно быть. Мова - обязательно, а литературу каждый себе выбирает на СВОЙ вкус, а не на вкус какого-то чувачка, составляющего список обязательных произведений.
Мова розкривається через літературу і тому мова та література йдуть в комплексі!
Але література - це взагалі не те, що хтось має вивчати, окрім вузькопрофільних спеціалістів. Всі інші літературу мають просто читати, а не вивчати. І, звісно, це не про екзамени.
А математика - ну мені в повсякденному житті вистачає калькулятора та конвертера величин (працюю з імперською системою величин)...
І так, мова обов'язкова ДЛЯ ВСІХ, це не є паритет, це аксіома, що мову має добре знати кожен громадянин!
Це королева всіх наук і вивчення її формує інтелект людини.
Українська література ж - це обов'язковий для вивчення предмет у школах, як і історія, фізика, географія і таке інше, але це не є базовий предмет для ВНО - нащо кому пам'ятати сюжети ци творів, деякі з яких взагалі не мають жодної цінності?
Як на мене для ВНО, якщо вас цікавить паритет, можна навіть перекосити у бік гуманітаріїв:
українська мова, математика, історія (України або навіть загальна) + англійська мова.
Це є базовий набір знаннь. А література - то справа смаку.
І я, як історик не виступаю за те, щоб історію здавали всі (але я за те, щоб її знали всі).
Моя позиція: всі здають мову і літературу та англійську. Гуманітарії здають історію, технарі - математику. Решта предметів - вибір, в залежності від того, куди поступати.
Власне, до недавнього часу так і було. Навіщо руйнувати те, що і так нормально працює???
Моя позіція - це те, що література - це взагалі не про екзамени. Це важливо для саморозвитку, але це не є наукою і там немає що вивчати - літературу ЧИТАЮТЬ, а не ВИВЧАЮТЬ.
А от історію мають дійсно знати всі - бо це важливо для світогляду. Так, це не точна наука, а більше припущення, але це дуже важливо для ідеології. І історію саме можна вивчати, на відміну від литератури.
І я, як ITшник виступаю за те, щоб всі здавали мову, математику, історію та англійську. Технарі - ще фізику, гуманітарії - ще щось.
А літературу потрібно читати, а не вивчати.
Дозволяєтсья робити вибір - чи здавати ВНО тільки з мови, чи з мови та літератури разом.
" І мова з літературою жодним чином не пов"язані ?"
Фізика з математикою теж пов'язана, як і хімія і багато інших наук - і що з того?
Чим це закінчилося ми бачимо зараз.
Але ж адептам зевіслюка "какая разніца".
Он по Києву вже відкрито пропогандон з раша-1 гуляють, а рішення по книзі про Стуса суддя ДНР виносить 😡
"Вєдь КАКАЯ рАзніца", а по українськи "нам нас...рати" правда?
Не плутайте - украънська мова - обов'язковий предмет на ВНО - це не обговорюється.
А от література там абсолютно зайва. Це не наука, у ній немає жодного практичного сенсу і кожна людина має читати те, що їй особисто до смаку, а не те, що вибрав якийсь-там чувачок у міністерстві.
Насправді сценаристи цієї гри сидять за межами України.
Якщо є необхідність внести гуманітарного до ВНО - це має бути ІСТОРІЯ, а не література. Бо знання історії насправді формують особистіть людини, як вивчення математика формує інтелект людини.
А література - це справа смаку, а геть не наука - це я вам заявляю, як літературний маньяк, що прочитав сотні та тисячі книжок.
В українській мові є слово МАНІЯК, а маньякі то у кацапів.
Як би ти читало книжки на українській мові та хоча б спромоглося засвоїти шкільну програму з літератури то ти б не ЗАЯВЛЯЛО.
А так бачу недолугого кацапа, який розмірковує по мокшанськи, але в силу свого куцого словникового запасу, бо вважає зайвим читати українського класика, навіть не здатний висловити своєї думки по українськи. Суржик. Хоча "какая разніца" 😎
Ти явно з тих псевдонауковців, що паплюжать українську мову задля своїх нікчемних антинаукових дисертацій з абсолютно нікчемних дисциплін.
Ще раз для тупих повторюю - література для загалу не є окремою науковою дисципліною і не має екзамінуватися взагалі, бо літературні обороти на тестування не винесеш, а літературно-філологічні визначення, як і якісь сюжетні повороти чи імена, чи назви у літературних сюжетах не мають жодної інтелектуальної цінності і ніхто не має вчити той непотріб, окрім дуже вузьких псевдонауковців (бо порявняно з реальними науковцями, літературознавці - просто нікчеми).
Історія України-Русі - от що має бути на ЗНО, а не література.
Ти "велич інтелекту" з наглухо відбитою логікою, критичним мисленням та причинно-наслідковими зв'язками.
Тебе вже вграли, а ти ще не зрозуміло, але не переймайся так "технарь" ти не один вас 73%.
Більше тобі "лаптєногому" відповідати не буду, "западало" 😎 зрозуміло.
І так, на відміну від тебе, ідіота, у мене дуже добре розвинута логіка - бо це мій хліб, як і критичне мислення.
Тим більше, практичний сенс є у математиці класу до 8, а у ЗНО - переважно завдання рівня 10-11 класів!
Математика - це головна наука людства.
"практичний сенс є у математиці класу до 8"
Так, у цьому я погоджуюсь. І як на мене - мають бути варіанти при здачі ВНО з математики - "математика для гуманітаріїв" і "вища математика" - для технарів.
PS Доречі - це дуже показово, що вся запорошенківська місцева братія виявилась гуманітаріями. Про яку "інтелектуальну еліту" ви взагалі кажете, якщо ви - лишень гуманітарії?
Чистий гуманітарій ніколи не набере високих балів на оцінюванні коефіцієнту інтелекту.
Рузвельт, Черчіль, Бісмарк, Кеннеді, Клінтон, Тетчер, Обама, Чорновіл - чисті гуманітарії!
Із 100% технарів серед світових лідерів згадується хіба лише Ататюрк, який був чудовим математиком, але вибрав військову кар'єру...
Наприклад - Черчиль - він віськовий. Біль того - значну частину своєї кар'єри він мав відношення до Адміралтейства. Військовий офіцер, а ще й морський, не може бути "чистим гуманітарієм" по дефолту, скоріше він більше технар, а не гуманітарій.
Щодо інших не знаю, не вивчав.
Зрозумійте. я проти технарів не маю нічого, але не можна гуманітаріїв з брудом змішувати... Бо серед них також купа видатних людей...
Це геть не пов'язані між собою поняття.
Так, чесати язиком (тобто - займатися політикою) - це має більше відношення до гуманітарної сфери, і навпаки - наука, іновації, прогрес - це більше сфера технарів.
І так, нинішня Рада інтелектом похвалитися не може - порівняйте з Радою 90-х, де засідали інтелектуали-гуманітарії типу Чорновола і інтелектуали-технарі типу Юхновського!
Жодного разу не використовував засоби вищої математики.
от шоб такі не росли-треба вивчати українську літературу.
А література - це взагалі не про "вивчати", це про "читати". Бо це не наука взагалі, тому й екзаменувати з цього предмету не корректно - бо там не має чого вчити, там немає того що всі маєть знати, це не є конкретним предметом, це не є наукою.
Треба так: додавати-віднімати навчилися? Достатньо. А тим, хто бажає та має хист до математики -- більше годин та уваги. Вони зможуть все. (Інженер T.L.)
У такому випадку - такий предмет як хімія - взагалі мають скасувати, бо там такої всім необхідної бази як "додавання-віднімання" немає взагалі. Так само - про географію, історію і 99% предметів.
Залишити українську мову (у базі 1-3 класів) і математику у базі 1-3 класів.
Все інше - тим хто бажає і має хист, так?
Щодо української. Більшість випускників гуманітарних ВиШів з базовими філологічними дисциплінами не можуть грамотно відмінювати іменники та цвенькають поганенькою українською, не знаючи, скажімо, про кличний відмінок . То на біса витрачати час на їх освіту?
Там можуть бути колегіальні рішення, які реалізуються зараз.
Мова йде тільки про ВНО з літератури.
І, якщо грамотно писати - це важливо, то знати сюжет якоїсь "кайдашевої сім'ї" - взагалі немає жодного практичного чи естетичного сенсу.
І як би я не любив читати (мабуть тисячі книжок прочитав), але у обов'язковій програмі з літератури багато відвертого трешу, який не має геть ніякої цінности.
Вчепилося дурне до "Кайдашевої сім'ї" і все, так вбоге й неосягнуло цього твору 😎
Є твори, які дійсно можуть сформувати світогляд людини - такі як Тарас Бульба, Каменярі, Захар Беркут, Time doesn't wait, Война и мир і так далі. І більшість таких творів, звісно, належить до світової литератури, а не не української, що дуже мала порівняно з світовою. То що - будемо здавати світову?
Мова йде про ВНО, на який маєть виноситись реальні науки, до яких література не має відношення.
А література - це взагалі не наука - її потрібно читати, а не вивчати. Вивчення літератури навіть для більшості гуманітаріїв не є профільним - тільки для філологів та лінгвістів.
Але так, я погоджуюсь, що, можливо, потрібно розділяти математику на 2 різних тестування: математика для всіх і окремо - вища математика для технарів.
" непрофільний предмет"
Математика не може бути непрофільним предметом. Це - базова наукова дисципліна.
Непрофільним предметом може бути фізика чи хімія.
(притча)
Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?"....
Тут Апеллес прервал нетерпеливо;
"Суди, дружок, не свыше сапога!"
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чорт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
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намек ясен?
Су.и плісняві брехливі.
Ось вам і атака на мову. Не змогли протягти кацапську, як другу державну, протягли скасування ЗНО. Тепер відміна викладання українською в вишах. Проводять окацаплення дітей.
А все це "кадри" на яких ОСОБИСТО наполягав та призначав фсбшний зЕзідент. Його мАлАдая команда.
Плісняві нищать все, що ідентифікує і захищає Україну, в турборежимі. Вже й виправдання "придумали". Тому ... Які вигадки? Самі факти.
https://nv.ua/ukraine/events/dengi-i-nichego-lichnogo-pochemu-komitet-vru-hochet-razreshit-obuchenie-na-russkom-yazyke-50112797.html почему комитет ВРУ хочет разрешить обучение на русском ...
Литература - другое дело, она лишняя для технарей однозначно.
https://twitter.com/Wh0Know5/status/1306930354696134657 Екзорцизм по-українськи. Як діє на бавовну вірш Кобзаря?
Спеціалізація вже зі школи. По здібностях, нахилах та інтересах.
Навіть початки вищої математики не має сенсу викладати у школі. Краще б дресирували таблицю множення і засоби арифметики і початкової геометрії. Банально - початкова геометрія дійсно може згодитися у реальному житті.