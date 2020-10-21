Повідомлення про моє затримання СБУ - це такий само фейк, як і повідомлення про підозру, - Верланов

Колишній глава ДПС Сергій Верланов заявляє, що повідомлення про його затримання СБУ не відповідає реальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

За словами Верланова, на цей момент він все ще не звільнений з ДПС і перебуває в офіційній відпустці як державний службовець Державної податкової служби поза штатом.

Верланов вважає, що справа проти нього пов'язана з політикою й особистою помстою.

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"Щодо першого, все зрозуміло: замість боротьби зі справжніми корупціонерами влада піариться, "доганяючи" реформаторів, і мій випадок тут не поодинокий… Але є і інший мотив. За час своєї каденції у мене з’явилось багато впливових ворогів, які, на жаль, повернулись до влади і не тільки відмотують реформи, але й переслідують тих, хто міняв систему. Конвертатори, спиртова мафія, чиновники та політики, чиїх людей я відмовлявся брати на посади, податківці минулих та позаминулих часів, яких я відсунув від корупційного корита", - зазначив він.

Верланов підкреслив, що доказом неспроможності звинувачень проти нього є сам факт "розслідування" справи Службою безпеки, а не НАБУ.

Ексглава ДПС також зазначив, що "немає доказів моєї зацікавленості у вирішенні справи на користь найбільшого інвестора".

"Я вже не кажу про те, що це не було остаточне рішення – навіть голова ДПС не може просто скасувати нарахування. Я вже писав, що мною була призначена повторна перевірка, яка мала встановити правомірність результатів аудиту, щодо чого і в представників компанії, і у спеціалістів з адміноскарження податкової були обґрунтовані сумніви та законні підстави", - написав Верланов.

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, 20 жовтня Офіс Генерального прокурора повідомив ексглаві ДФС Верланову про підозру у зловживанні владою і службовим становищем. За версією слідства, він незаконно скасував податкове повідомлення на суму 2 млрд 246 млн грн, виписане одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв з посиланням на власні джерела, що СБУ готує затримання ексглави податкової Сергія Верланова прямо перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника, який працював у Кабміні Шмигаля і Гончарука.



