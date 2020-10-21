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Новини
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Харків'янку П'янову, яка відрізала голову дочки і ходила з нею містом, визнали психічно неврівноваженою

Харків'янку П'янову, яка відрізала голову дочки і ходила з нею містом, визнали психічно неврівноваженою

Тетяну П’янову, яка відрізала голову своїй дочці і носила її в пакеті, визнано такою, що "страждає на хронічне психічне захворювання, що позбавляло підозрювану можливості усвідомлювати свої дії". Тому суд ухвалив рішення примусово госпіталізувати жінку до психіатричного закладу із суворим режимом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Об'єктив", про це повідомив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Нині П’янова перебуває в СІЗО до закінчення терміну на апеляційне оскарження - 30 днів, після чого буде відправлена у психіатричну лікарню.

"За результатами попереднього розслідування даних про причетність інших осіб до цього злочину не встановлено", - повідомив Чубенко.

Нагадаємо, що Київський районний суд Харкова підтримав клопотання прокуратури про експертизу підозрюваної у вбивстві малолітньої дочки. Підозрювану направили на психіатричну експертизу в Дніпро.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вранці в Харкові посеред вулиці затримали оголену жінку, яка несла в пакеті відрізану голову, - поліція. ФОТО 18+

Як повідомлялося, ця моторошна подія сталася в Харкові 30 квітня. Жінка йшла оголена вулицею з головою її 13-річної дочки в поліетиленовому пакеті.

Через дві години в поліцію звернувся брат затриманої. Він повідомив, що в одній із кімнат він виявив обезголовлене тіло племінниці.

Автор: 

діти (5034) вбивство (3078) Харків (5542)


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Топ коментарі
+15
А нельзя как-нибудь так порешать, шоб она Кернеса усыновила.
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21.10.2020 10:54
+13
Взгялд как у зеленского у женщины на фото. Такой же переляканый и на измене
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21.10.2020 10:52
+12
Харкавчани настолько шибанутые что еще и выберут ее вместо Кернеса.
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21.10.2020 10:50
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Как же она теперь проголосует на выборах?
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21.10.2020 10:48 Відповісти
Харкавчани настолько шибанутые что еще и выберут ее вместо Кернеса.
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21.10.2020 10:50 Відповісти
Пригласите ее на заседание ВР...
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21.10.2020 10:49 Відповісти
Взгялд как у зеленского у женщины на фото. Такой же переляканый и на измене
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21.10.2020 10:52 Відповісти
Це результат знищення медицини. Чому її не лікували раніше? Чому психи ніким не контролюються?
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21.10.2020 10:52 Відповісти
Психи-электорат Зе.Они все под контролем.
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21.10.2020 11:05 Відповісти
Почему именно в медицине вы видите корень проблемы? А может быть в образовании? В насаждении культа христианства? Когда ей замирали мозги сказками об некоем праведнике Аврааме? Ну вот она и повторила его "подвиг",просто в этот раз "господь" не отвёл руку. И должны ли, по Вашему мнению, контролироваться врачами священнослужители?
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21.10.2020 11:12 Відповісти
не свисти. У хрестиян нема кровавої жертви. І попи брешуть, що ми пішли від авраама. У нас і без нього вистачає пращурів, у кожного - двоє батьків, четверо дідів, восьмеро прадідів. Уявляєш - скільки всього за тисячу років родичів назбирається?
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21.10.2020 13:10 Відповісти
Так вы, христиане, ветхий завет из библии уже удалили? А на каком соборе это произошло? Что-то я это упустил.
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21.10.2020 13:21 Відповісти
А нельзя как-нибудь так порешать, шоб она Кернеса усыновила.
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21.10.2020 10:54 Відповісти
Так она ж не успеет, её на ноль умножат.
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21.10.2020 11:34 Відповісти
капець !!!
Просто сценарій для фільму жахів..
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21.10.2020 10:54 Відповісти
Зря. Нужно признать святой, по примеру Авраама.
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21.10.2020 11:00 Відповісти
Интересно, кремлеботы с протухшей методичкой про "козни Супрун" понабегут или уже этот отдел распустили?
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21.10.2020 11:03 Відповісти
Что ни говори, а смертная казнь очень полезна в таких случаях.
Этот человек несёт угрозу обществу.
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21.10.2020 11:14 Відповісти
Кто его знает, кто там больше виноват и что довело женщину до такого поступка. В 13 лет и детки разные бывают, и в компании разные могут попасть. История темная, вопросов больше, чем ответов.
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21.10.2020 12:04 Відповісти
Мінус один зевиборець.
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21.10.2020 11:17 Відповісти
так она не харьковчанка?
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21.10.2020 11:35 Відповісти
Ну, добре. Світила-мозкоправи за півроку визнали очевидне. І що далі? Ту цьотку відправлять додому? Круто!
Тут висловлювали побажання, щоб вона гепу всиновила. Я б додав: і не лише гепу. Є ще добра половина ВР, кабмін у повному складі, митниця... а ще є президенти - колишні та чинний.
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21.10.2020 11:45 Відповісти
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА и ГОСУДАРСТВА состоит в том, что нет четко прописаных законом и конституцией процедур и правил по выявлению НЕДЕЕСПОСОБНЫХ и передачи их по ОПЕКУ /она не смогла бы убить, если не имела право на рождение ребенка без разрешения попечителей/!
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21.10.2020 11:50 Відповісти
От трохи зачекайте, є в Дніпрі така собі Українська психіатрична лікарня, єдиний в Україні медзаклад такого профілю, де за гратами лікують ман'яків та вбивць, що з'їхали з глузду, так от Супруниха збиралась її ліквідувати, а зелень цю ідейку не відкинула, теж хоче ліквідувати, от коли усіх цих небезпечних і непередбачуваних людей випустять на "амбулаторне лікування", ото начувайтесь.
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21.10.2020 11:53 Відповісти
кто из опекунского комитета сядет в тюрьму?
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21.10.2020 12:10 Відповісти
Биополярность полушарий мозга серьезная болезнь и человек невиновен в этом ,хоть с виду он здоровый и руки есть и ноги а вот в голове сквозняк Обычно МДП происходит спонтанно даже от стресса такие люди должны раз в месяц показываться у психиатра
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21.10.2020 12:11 Відповісти
Я еще тогда сказал что у нее пиковое состояние маниакально - депрессивного психоза на лицо и без всяких комиссий ..В этих людей лицо становится худым и черным они не спят вообще и мечутся из угла в угол ,я был свидетелем когда больная за день могла 40 раз переодеться и ее это не устраивало ,на другой день тема менялась больная искала какие-то книги , и такой бред каждый день пока не сделать инъекцию клопиксола ..После укола они стают заторможеными и менее активными только переступают с ноги на ногу но речь скована
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21.10.2020 12:19 Відповісти
как у этих двух?
Харків'янку П'янову, яка відрізала голову дочки і ходила з нею містом, визнали психічно неврівноваженою - Цензор.НЕТ 8875
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21.10.2020 12:53 Відповісти
Брати Наркомазови.
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21.10.2020 13:23 Відповісти
Харків'янку П'янову, яка відрізала голову дочки і ходила з нею містом, визнали психічно неврівноваженою - Цензор.НЕТ 4772
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21.10.2020 12:39 Відповісти
 
 