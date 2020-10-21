Харків'янку П'янову, яка відрізала голову дочки і ходила з нею містом, визнали психічно неврівноваженою

Тетяну П’янову, яка відрізала голову своїй дочці і носила її в пакеті, визнано такою, що "страждає на хронічне психічне захворювання, що позбавляло підозрювану можливості усвідомлювати свої дії". Тому суд ухвалив рішення примусово госпіталізувати жінку до психіатричного закладу із суворим режимом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Об'єктив", про це повідомив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Нині П’янова перебуває в СІЗО до закінчення терміну на апеляційне оскарження - 30 днів, після чого буде відправлена у психіатричну лікарню.

"За результатами попереднього розслідування даних про причетність інших осіб до цього злочину не встановлено", - повідомив Чубенко.

Нагадаємо, що Київський районний суд Харкова підтримав клопотання прокуратури про експертизу підозрюваної у вбивстві малолітньої дочки. Підозрювану направили на психіатричну експертизу в Дніпро.

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Як повідомлялося, ця моторошна подія сталася в Харкові 30 квітня. Жінка йшла оголена вулицею з головою її 13-річної дочки в поліетиленовому пакеті.

Через дві години в поліцію звернувся брат затриманої. Він повідомив, що в одній із кімнат він виявив обезголовлене тіло племінниці.