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Новини Коронавірус і карантин
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Держпродспоживслужба Києва склала майже 400 протоколів за порушення карантину, - Рубан

Держпродспоживслужба Києва склала майже 400 протоколів за порушення карантину, - Рубан

Держпродспоживслужба Києва за останні три місяці склала майже 400 адміністративних протоколів за порушення карантинних норм за підсумками перевірок об'єктів господарювання. Загалом було проведено майже 2 тисячі таких перевірок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, інспекції проводяться насамперед на об'єктах з високим рівнем ризику поширення вірусу.

"Це сьогодні загальноосвітні заклади, гуртожитки, ринки. Потім йдуть ресторани, служби побуту", - сказав Рубан.

Також перевірки проводяться у зв'язку зі скаргами громадян. Для цього в Києві створено 10 мобільних груп у кожному районі.

"Держпродспоживслужба перевірила за останні три місяці приблизно 2 тисячі об'єктів, складено майже 400 протоколів. Велика частина зайшла в суд, з огляду на всі докази, які ми надаємо суду", - додав Рубан.

Також читайте: "Ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", - Рубан

Автор: 

карантин (18172) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А разве зеля не обещал запретить проверки на время пандемии?
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21.10.2020 10:56 Відповісти
Велюр перевірили?
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21.10.2020 10:59 Відповісти
Карантин это только полиция и то только на оснвании закона , а не постоновлений но закона пока нет. А то и пожарники скоро попрутся ковид лечить. Учите матчасть неучи зеленые совсем.
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21.10.2020 11:42 Відповісти
Федеральная канцелярия Швейцарии опубликовала в официальном вестнике инициативу о выплате 7 500 швейцарских франков (около семи тысяч евро) каждому гражданину Швейцарии, включая детей, сообщает Meduza со ссылкой на швейцарское агентство Watson.
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21.10.2020 11:47 Відповісти
Берем решение Конституционного суда и идем в суд. После чего получаем компенсацию штрафа + судебных издержек. Долго. Но вполне реально.
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21.10.2020 13:00 Відповісти
 
 