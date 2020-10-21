Інвестори перестали вірити обіцянкам Зеленського через кризу в зеленій енергетиці, - Енергоспільноти ЄС
Іноземні інвестори більше дивляться на реальну ситуацію з ризиками вкладення коштів в Україну та через кризу виплат менше вірять обіцянкам влади, зокрема президента України Володимиру Зеленському.
Про це заявив заступник директора міжнародної організації Energy Community Дірк Бушле в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи проблему заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії.
"Майбутні інвестори, ймовірно, врахують цю кризу при оцінці ризиків свого бізнесу в Україні. Зрештою, справа не стільки у щирій вірі в обіцянки президента, скільки в тому, чи переважують вигоди ризики", - вважає Бушле. На його думку, уряд України має бути зацікавлене в зниженні ризиків для інвесторів, щоб забезпечити зростання частки поновлюваних джерел енергії і заміну застарілих вугільних електростанцій. " Я очікую, що Україна буде виконувати свої зобов'язання, взяті перед усіма інвесторами, а не тільки тими, які підписали Меморандум, і забезпечувати стабільне середовище для інвестицій у відновлювані джерела енергії", - сказав Бушле. Він додав, що порушення зобов'язань може привести державу до міжнародних арбітражів, які з великою ймовірністю будуть негативними для України, як це показав приклад Іспанії та інших країн.
Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.
Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі. Американська торгова палата закликала Україну терміново ввести в дію законопроєкт №4151, яким пропонується випуск ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії.
Нагадаємо, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів в ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити. За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови в ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію.
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АЭС - 29,6 % (13 107 МВт)
ГЭС и ГАЭС (гидроаккумулирующие электростанции) - 12,4 % (5500 МВт)
солнечные ЭС - 0,3 % (130 МВт)
ветряные ЭС - 0,2 % (86 МВт)
Для слабоумных скажу попроще:
*зеленая енергетика* НИЧЕГО НЕ ВЫРАБАТЫВАЯ ЗАБИРАЕТ ВСЕ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА И ИЗ ФОНДА РАЗВИТИЯ АЕС И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ЕНЕРГИИ. По простому *зеленая енергетика*- раковая опухоль в нищей Украине.
для слабоумных:
АЭС заставляли продавать свою э/э прокладкам по 1 коп. за кВт. вот и весь энергорынок.
зеленая ничего не вырабатывает? анекдот.
закрытие АЕС и поднятие цен и тарифов для населения в угоду *зельоным ахметовским инвесторам)) це і є - зебільний апокаліпсіс .
Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины " О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Источник: https://censor.net/ru/n3226031
Якраз для поставки російського вугілля на ТЄЦ Бені зупинили по одному енергоблоку на кожній АЕС і відключили від генерації вітрові і сонячні електростанції. Потім поетапно їх ввели в експлуатацію, але постійно відключають у зв*язку з надлишковою генерацією. Не потрібно людей дурити високими "зеленими" тарифами і їх приналежності до Ахметки, бо їх більшість побудували при інвестиції Норвегії, Франції,Канади та інших країн і побудовано більше 15 тисяч невеликих сонячних станцій громадянами Украхни на своїх городах та дахах. Але це Бені не підходить і вони купують вугілля і електроенергію у росії і Білопрусі, а свої закривають. По Вашій логіці "зелена енергетика" наших людей і інвесторів занадто дорога, чим російське вугілля?
И ради Всего Святого, не рассказывай тут мне сказок про иностранные инвестиции. Ниодин мафиозный клан в Украине не пустит в Украину чистого иностранного инвестора. Все ето лапша для лохов. Ахметов и КО через свои подставные фирмы и офшоры по всему миру заходит в Украину как иностранный инвестор чтобы уйти от уплаты налогов и антимонопольного комитета. Ты хоть задался бы вопросом зачем иностранным компаниям идти в Украину со столь специфичным продуктом где нет никаких условий если всему миру есть более подходящие для ВЕС и СЕС условия. Выгляни в окно, где ты видел солнце за последнюю неделю? При етом ты без света не сидишь. Потому что Ахметов и КО тебя обеспечивают своими ТЕС работающими на угле купленном у врага.
Украинские олигархи, которые получили в собственность добычу железных руд в Украине, ежегодно зарабатывают на недрах десятки миллиардов гривен. При этом из-за низкой рентной платы они платят минимальные налоги в государственный и местные бюджеты.
Добыча железной руды - один из самых прибыльных бизнесов в Украине. А еще он привлекателен низкими ставкам ренты на пользование полезными ископаемыми. В 2019 году все горно-обогатительные комбинаты получили 40 млрд грн чистой прибыли, уплатив при этом 3,3 млрд. грн ренты, или 8% от совокупного чистого дохода.
Об этом https://www.capital.ua/ru/publication/147069-kak-oligarkhi-zarabatyvayut-na-*******-i-ne-platyat-nalogi?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more рассказывается в сегодняшней статье издания «Капитал».
Такая разница была бы допустимой, если бы эта руда перерабатывалась в Украине в сталь и уже после этого шла на экспорт в виде продукции с добавленной стоимостью. Однако в Украине более половины железной руды идет на экспорт, в первую очередь - в Китай. При этом, горно-обогатительные комбинаты (ГОК) получают возврат налога на добавленную стоимость за экспорт железной руды, в которой добавленная стоимость отсутствует.
Государственная налоговая служба (ГНС) предоставила данные об объемах уплаты ренты на добычу различных полезных ископаемых, что позволяет сравнить их с уплатой ренты на добычу железных руд.
В 2019 году объем уплаты в государственный бюджет ренты за пользование недрами Украины составлял 41,9 млрд. грн. Из этой суммы 71% уплаченной ренты пришлось на добычу природного газа и конденсата.
Еще 20% всей уплаченной ренты - это рента на добычу нефти. В то же время, рента на добычу железных руд (в том числе и марганцевой) в общей структуре составляла всего 8%, а за добычу угля - 1%.
За добычу природного газа и конденсата газовые компании в 2019 году уплатили в государственный бюджет 29,7 млрд. грн, за добычу нефти - 8,4 млрд. грн. В то же время, за добычу железной и марганцевой руды ГОКи оплатили 3,3 млрд. грн, за добычу угля - 0,41 млрд. грн.
В 2020 году из-за коронакризиса и рекордного падения цен на нефть и природный газ объемы уплаты ренты за пользование недрами будут значительно ниже. Это видно по результатам уплаты в январе-августе 2020 года.
В частности, общий объем уплаты ренты в январе-августе составил 16,7 млд. грн, в том числе ренты на газ - 10,3 млрд. грн, на нефть - 3,7 млрд. грн, добычу железных руд - 2,4 млрд. грн, каменного угля - 0,2 млрд. грн. В процентах уплата ренты за добычу газа составляла - 62% всего объема, нефти - 22%, железных руд - 15%, а угля - 1%.
Незначительное увеличение объемов уплаты ренты на добычу железных руд связано с увеличением в начале года ставок ренты.
В 2020 году ставки ренты на добычу железной руды были увеличены законом №1210 с 8% до 11% и 12% - если цена руды на мировых рынках превысит $70/тонна. Рента на добычу марганцевой руды была увеличена с 5% до 6,25%. Монополия на добычу этого сырья - у олигарха Игоря Коломойского, ему принадлежат Марганецкий и Покровский ГОКи - единственные в Украине производители марганцевой руды, которая используется для производства ферросплавов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80.html Коломойский с Зеленским решили в очередной раз на выборах «развести» всех украинцев - политолог
Сначала депутаты рассматривали вариант изменения базы налогообложения - начислять ренту на экспортную цену, а не на себестоимость, размер которой комбинаты определяют самостоятельно (это 34% −63% от размера чистого дохода ГОК). Однако владельцы ГОКа пролоббировали неизменность базы начисления ренты. Главным лоббистом была группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Эта группа контролирует 65% добычи железной руды в Украине.
Основным аргументом горняков был тезис о том, что изменение базы налогообложения, а соответственно и рост затрат на уплату ренты с добычи, сделают работу ГОК убыточной.
Сколько зарабатывают ГОКи
В 2019 году в Украине было произведено 63 млн тонн железорудного концентрата, сообщает профильная ассоциация Укрметаллургпром. В то же время, по данным таможни, на экспорт в прошлом году было отправлено 40 млн тонн железорудного сырья на $3,4 млрд. По сравнению с 2018 годом экспорт в тоннах вырос на 8,1%, а в деньгах - на 18,5%. Более трети украинской руды экспортируется в Китай, Польшу - 12%, и Чехию - 10%.
В 2020 году, несмотря на мировой коронакризис, объемы экспорта железорудного сырья растут по сравнению с 2019 годом. Так, в январе-сентябре 2020 года из Украины было экспортировано уже 34,7 млн. тонн железной руды, или на 14,2% больше, чем за девять месяцев 2019 года. Выручка от экспорта выросла на 5% - до $2,9 млрд.
Как видим, из Украины экспортируется железной руды больше, чем перерабатывается внутри страны.
Дело в том, что добывать железную руду и сразу экспортировать выгоднее, чем перерабатывать ее на устаревших металлургических комбинатах, а затем конкурировать с китайцами, турками и русскими на международных рынках.
В результате, добыча железной руды - самый прибыльный бизнес в Украине, который генерирует своим акционерам миллиарды гривен чистой прибыли. Например, в 2019 году четыре горно-обогатительных комбината вошли в десятку наиболее прибыльных компаний Украины. Среди них - три ГОКа из группы Метинвест Ахметова, которые суммарно получили 23 млрд грн прибыли, и Полтавский ГОК Константина Жеваго, заработавший чистыми 7,1 млрд. грн.
В целом в 2019 году производители железной руды в Украине получили 39,5 млрд. грн чистой прибыли, в том числе 27,7 млрд. грн - чистая прибыль ГОКов, которые контролирует Ринат Ахметов, с учетом прибыли Криворожского и Запорожского железорудных комбинатов.
А сколько зарабатывают газонефтяные компании, которые платят 70% ренты на недра? В прошлом году в Украине газодобывающие компании добыли 20 млрд куб м природного газа. Они получили 26,8 млрд. грн чистой прибыли и оплатили 29,8 млрд. грн ренты за добычу газа и газового конденсата.
Меньше всех за пользование недрами платят угольные предприятия. Размер ренты не добычу каменного угля составляет 1%, что принесло стране 408 млн грн в прошлом году и 217 млн грн - в январе-августе 2020 года. Рентная ставка на добычу энергетического угля составляет 0,75%.
В 2019 году добыча энергетического угля в Украине составила 24,9 млн. тонн. Монополию в добыче угля имеет ДТЭК Рината Ахметова. В 2019 году компания добыла 22,42 млн. тонн энергетического угля. Это 90% всего добытого энергетического угля в стране.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%B7%D0%B5-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA.html «Зе-Ахметов»: о большей дружбе Зеленского и Ахметова - расследование «Схем». Видео
Ключевое угледобывающее предприятие ДТЭК в 2019 году получило 6,7 млрд. грн чистой прибыли. Еще 3,5 млрд. грн прибыли осело на ключевом трейдере группы - ДТЭК Трейдинг.
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А президент Зеленский тем временем (точнее - вчера) в Верховной Раде https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b7.html спел радостную песню о сплошных «успехах» в Украине под его «мудрым» руководством…
Так вот, оказывается, кому в Украине при Зеленском жить хорошо…
Напи-дили денег, поводили в офшоры, а теперь "инвесторами" стали
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Так давайте будем зеленую энергию продавать в Энергосообщество ЕС по ценам как у нас. Ни центом меньше. И посмотрим как завоет это Энергосообщество. Может так до них дойдет.
И это при том, что они живут в богатых странах, а мы в нищей.
"Инвесторы" хреновы
Так и пишите - один продажный эксперд!))
У заинтересованного олигарха - тысячи продажных экспертов
Там все понятно абсолютно
Та Україна край потрібна цим жулікам, чи це - "інвесторам"