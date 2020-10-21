Інвестори перестали вірити обіцянкам Зеленського через кризу в зеленій енергетиці, - Енергоспільноти ЄС

Іноземні інвестори більше дивляться на реальну ситуацію з ризиками вкладення коштів в Україну та через кризу виплат менше вірять обіцянкам влади, зокрема президента України Володимиру Зеленському.

Про це заявив заступник директора міжнародної організації Energy Community Дірк Бушле в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи проблему заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії.

"Майбутні інвестори, ймовірно, врахують цю кризу при оцінці ризиків свого бізнесу в Україні. Зрештою, справа не стільки у щирій вірі в обіцянки президента, скільки в тому, чи переважують вигоди ризики", - вважає Бушле. На його думку, уряд України має бути зацікавлене в зниженні ризиків для інвесторів, щоб забезпечити зростання частки поновлюваних джерел енергії і заміну застарілих вугільних електростанцій. " Я очікую, що Україна буде виконувати свої зобов'язання, взяті перед усіма інвесторами, а не тільки тими, які підписали Меморандум, і забезпечувати стабільне середовище для інвестицій у відновлювані джерела енергії", - сказав Бушле. Він додав, що порушення зобов'язань може привести державу до міжнародних арбітражів, які з великою ймовірністю будуть негативними для України, як це показав приклад Іспанії та інших країн.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі. Американська торгова палата закликала Україну терміново ввести в дію законопроєкт №4151, яким пропонується випуск ОВДП для виплати боргу виробникам зеленої енергії.

Нагадаємо, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів в ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити. За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови в ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію.