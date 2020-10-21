Співробітникові ФСБ Росії повідомлено про підозру за сприяння окупації Криму, - Офіс генпрокурора

За погодженням з прокурорами Департаменту щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили про підозру посадовцю ФСБ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"У ході досудового розслідування встановлено, що у лютому-березні 2014 року посадовець спецслужби країни-агресора, перебуваючи на території України, а саме в м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, діючи за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та Збройних Сил РФ, вчиняв дії, направлені на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Таким чином, був реалізований заздалегідь розроблений злочинний план окупації та подальшої анексії території півострова Крим.

Крім того, співробітник ФСБ РФ шляхом умовлянь, підкупу та погроз закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Сімферопольського прикордонного загону, дислокованого на території АР Крим, вчиняти дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України. Мова йде про не перешкоджання спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та перехід на бік російської прикордонної служби", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що йому інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, тобто в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків; підбурюванні до вчинення державної зради та веденні агресивної війни проти України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Наразі вирішується питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо підозрюваного.