Новий рекорд добової смертності від COVID-19 зафіксовано в РФ: померли 317 осіб
За минулу добу в Росії померли 317 осіб, у яких був підтверджений діагноз COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", це новий рекорд добової смертності з початку пандемії.
Всього з початку поширення коронавірусу в Росії померли 24 952 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19.
За минулу добу в РФ зафіксовано 15 700 нових випадків коронавірусної інфекції. Всього з моменту початку пандемії в Росії захворіло 1 447 335 осіб.
Перше місце за кількістю нових випадків COVID-19 посідає Москва - 4 389 хворих за добу (вдень раніше 4 999 випадків). На другому місці Санкт-Петербург з 684 хворими (днем раніше 695 нових випадків).
Одужали за добу 10 952 людини, які лікувалися від COVID-19. Всього вилікувалися 1 096 560 осіб, у яких був діагностований коронавірус.
За добу було проведено 496 тисяч тестів на коронавірус, повідомив Росспоживнагляд. Днем раніше було зроблено 374 тисячі тестів, всього з моменту початку пандемії проведено понад 55,1 мільйона лабораторних досліджень на COVID-19.
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Кругомадніврагі, пригадуєте?
В Україні померло за добу 141*100/177680=0.07935%
На Росії померло за добу 317*100/325823=0.09729%
Так що на Росії справи гірші.
Тенденція однако! (с)
(Аргумент з виборами мене порвав на клапті.)
https://www.youtube.com/watch?v=95Hl9oHw9_o&ab_channel=Puzzle873
малороси-ще тупіші за кацапів.
Вмирає певний відсоток від активно хворіючих, а не від всього населення. В Україні активно хворіючих на ковід 177680, а на Росії 325823.
В Україні померло за добу 141*100/177680=0.07935%
На Росії померло за добу 317*100/325823=0.09729%
Так що на Росії справи гірші.
Каждый тысячный умирает в день. Болеют примерно 28-30 дней (там довольно долго ждут результатов теста на выписку, но пока его нет чел числится активно болеющим). Вот мы и вышли приблизительно на текущую летальность ковида в 2,8-3%. А геометрические прогрессии развития эпидемий растут довольно быстро. Так что не тешьте себя ложными иллюзиями.
один человек в один день. Это по условиям вашей задачи, когда все как на конвейере равномерно заболевают и выздоравливают. То есть если бы в больнице на тысячу коек ежедневно сменялось бы 33, 333 человека и среди них один ногами вперёд.
Дано В США за 2019 год умерло от всех причин 2722311 человек. Домустим, в 2020 умрет такое же количество. Допустим, в США за 2020 год ВСЕ население переболеет ковидом в течение 4 недель. Допустим, летальность от ковида 0% и всех поголовно умерших от любых причин тестируют на ковид и при положительном тесте пишут причиной смерти ковид.
Какое количество умерших от ковида запишут в США за полный 2020 год?
2722311/13=209409. Это при 100%-й заболеваемости всего населения в течение года. А за 8,5 месяцев в США уже 225739 смертей от ковида. И до 100% заболеваемости населения в США весьма далеко. Поэтому байки типа "умирают не от ковида, а с ковидом" задвиньте подальше.