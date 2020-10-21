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Новини Місцеві вибори-2020
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"Слуги народу" в Раді хочуть скасувати другий тур виборів мера, - проєкт постанови

Депутатами від "Слуги народу" у Верховній Раді зареєстровано постанову, яка скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 000) та сільського, селищного, міського голови.

Слуги народу в Раді хочуть скасувати другий тур виборів мера, - проєкт постанови 01

Постанова складається з одного пункту, яким пропонується доповнити постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" після пункту 5 новим пунктом 51 такого змісту:

"5.1. Повторне голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 000), сільського, селищного, міського голови не призначається і не проводиться в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Слуги народу в Раді хочуть скасувати другий тур виборів мера, - проєкт постанови 02

Автори постанови зазначають, що основною метою її прийняття є "недопущення надмірного навантаження на медичну систему України і забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій в Україні і прийняття додаткових заходів, спрямованих на зниження рівня загрози життю і здоров'ю населення". Про це йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Згідно зі статтею 281 Виборчого кодексу України, територіальна виборча комісія на підставі відповідних місцевих виборів ухвалює рішення про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі, якщо:

1) у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

2) до виборчого бюлетеня в день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 000 і більше) голови, і за результатами голосування в день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

На сьогодні в червоній зоні перебуває 8 обласних центрів: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. Київ відноситься до помаранчевої зоні.

Автор: 

ВР (14940) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+7
не совсем понятно как ЗЕлень собирается ЭТО протащить? Пленарных заседаний до ноября нет, до выборов осталось 4 дня, менять законодательство в разгар избирательной компании ( между первым и вторым туром?)????Но то, что это шулество под прикрытием эпидемии- это не подвергается никаким сомнениям.
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21.10.2020 13:21
+6
«Вова купує квиток до Ростова». «Жадан и Собаки» представили острополитическую песню

https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&feature=emb_logo
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21.10.2020 12:16
+5
Нет с Садовым! Во Львове кандидат от ЕС выходит во второй тур!
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21.10.2020 12:13
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Договорнячёк с боксёром?
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21.10.2020 12:08 Відповісти
Нет с Садовым! Во Львове кандидат от ЕС выходит во второй тур!
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21.10.2020 12:13 Відповісти
А що касап тут робить в Україні?
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21.10.2020 12:26 Відповісти
Скажи "донетчанин" а ты не сепар даунецкий, часом?
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21.10.2020 13:08 Відповісти
Всеодно Верещучка так і буде висіти на крані як сопля на дроті.
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21.10.2020 12:12 Відповісти
"Слуги народа" в Раде хотят отменить второй тур выборов мэра Киева, - проект постановления - Цензор.НЕТ 6518
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21.10.2020 12:15 Відповісти
"Слуги народа" в Раде хотят отменить второй тур выборов мэра Киева, - проект постановления - Цензор.НЕТ 128
показати весь коментар
21.10.2020 12:15 Відповісти
«Вова купує квиток до Ростова». «Жадан и Собаки» представили острополитическую песню

https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&feature=emb_logo
показати весь коментар
21.10.2020 12:16 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то саме завдяки такому голосуванню, Києв, разом зі своєю мАлАдою командою, обікрав наркоман, льоня- космос. Тю. А шо це за соУпадения?
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21.10.2020 12:18 Відповісти
Що можна ще чекати від цих тварюк... А все чогось чекаємо...
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21.10.2020 12:22 Відповісти
«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Плачут, богу молятся, не жалея слёз.
Крокодил не ловится, не растёт кокос!
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить!»
© Л.Дербенёв
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21.10.2020 12:39 Відповісти
ОпоЗЕжопоМеринс цветы, детям Бени мороженное - смотрите, киевляне, не перепутайте!
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21.10.2020 12:49 Відповісти
Не-не - "вадинтур" мы уже с леней-космосом проходили, который был избран голосами 13% киевлян.
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21.10.2020 12:55 Відповісти
Кто меняет правила во время игры ?
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21.10.2020 12:57 Відповісти
Шуллеры. Они просто играют по своим правилам, о которых никому не сообщают.
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21.10.2020 13:00 Відповісти
не совсем понятно как ЗЕлень собирается ЭТО протащить? Пленарных заседаний до ноября нет, до выборов осталось 4 дня, менять законодательство в разгар избирательной компании ( между первым и вторым туром?)????Но то, что это шулество под прикрытием эпидемии- это не подвергается никаким сомнениям.
показати весь коментар
21.10.2020 13:21 Відповісти
 
 