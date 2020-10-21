"Слуги народу" в Раді хочуть скасувати другий тур виборів мера, - проєкт постанови
Депутатами від "Слуги народу" у Верховній Раді зареєстровано постанову, яка скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 000) та сільського, селищного, міського голови.
Постанова складається з одного пункту, яким пропонується доповнити постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" після пункту 5 новим пунктом 51 такого змісту:
"5.1. Повторне голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 000), сільського, селищного, міського голови не призначається і не проводиться в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".
Автори постанови зазначають, що основною метою її прийняття є "недопущення надмірного навантаження на медичну систему України і забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій в Україні і прийняття додаткових заходів, спрямованих на зниження рівня загрози життю і здоров'ю населення". Про це йдеться в пояснювальній записці до постанови.
Згідно зі статтею 281 Виборчого кодексу України, територіальна виборча комісія на підставі відповідних місцевих виборів ухвалює рішення про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі, якщо:
1) у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
2) до виборчого бюлетеня в день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 000 і більше) голови, і за результатами голосування в день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
На сьогодні в червоній зоні перебуває 8 обласних центрів: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. Київ відноситься до помаранчевої зоні.
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Остров невезения в океане есть.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Плачут, богу молятся, не жалея слёз.
Крокодил не ловится, не растёт кокос!
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить!»
© Л.Дербенёв