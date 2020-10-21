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На місцевих виборах буде багато недійсних бюлетенів, бо люди не знатимуть, як їх заповнювати, - нардеп "Батьківщини" Власенко

На місцевих виборах буде багато недійсних бюлетенів, бо люди не знатимуть, як їх заповнювати, - нардеп

Народний депутат фракції "Батьківщина" Сергій Власенко вважає, що застосування нової системи на місцевих виборах 25 жовтня може призвести до викривлення результатів.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

Власенко нагадав, що цій передвиборчій кампанії передувала суттєва зміна законодавства.

"Ми вкотре поміняли систему виборів, запровадивши систему, абсолютно незнайому ані для учасників кампанії, ані для виборців, ані для ЦВК. Ця система має дуже багато внутрішніх нюансів, ризиків і насправді може призвести до спотворення результатів – принаймні в першій кампанії за цієї виборчої системи. Бо я передбачаю, що в нас буде величезна кількість бюлетенів, які будуть визнані недійсними або за рахунок того, що люди не знатимуть, як заповнювати бюлетені, або тому, що люди ставитимуть номери в бюлетенях напроти кандидатів" , - сказав Власенко.

Також нардеп розкритикував опитування президента Володимира Зеленського, яке відбудеться в день виборів.

"Інша проблема полягає в тому, що президент, розуміючи, що ці вибори, по суті, стануть референдумом про довіру йому, – запровадив опитування, яке насправді не має жодного стосунку ані до Конституції, ані до законодавства, ані до повноважень президента", - зазначив Власенко.

Повну версію статті читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрахунок голосів на виборах 25 жовтня буде тривалим, - ЦВК

Автор: 

Власенко Сергій (111) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+8
Для того ж кловуни і затіяли цей мутняк.
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21.10.2020 12:15
+4
Згідний . Це все зроблено " ради" людей похилого віку , абсолютна більшість яких не є прихильниками слуг . . Це ноу хау політтехнологів Зе , розрахунок на те - чим більше плутанини в бюлетнях , тим більше шансів що пенсіонери не розберуться в тому як їх заповнювати ,і не проголосують за конкурентів слуг .
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21.10.2020 12:29
+3
Так их лохторат самый тупой, они и не смогут правильно заполнить бюллетени...
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21.10.2020 12:42
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Для того ж кловуни і затіяли цей мутняк.
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21.10.2020 12:15 Відповісти
Так их лохторат самый тупой, они и не смогут правильно заполнить бюллетени...
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21.10.2020 12:42 Відповісти
Зато ЗЕленые смогут "правильно" посчитать.

Учитывая количество испорченных и ошибочных бюллетеней, потом фиг что докажешь.
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21.10.2020 12:50 Відповісти
вибори без вибору , то чого туди йти ?
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21.10.2020 12:23 Відповісти
Згідний . Це все зроблено " ради" людей похилого віку , абсолютна більшість яких не є прихильниками слуг . . Це ноу хау політтехнологів Зе , розрахунок на те - чим більше плутанини в бюлетнях , тим більше шансів що пенсіонери не розберуться в тому як їх заповнювати ,і не проголосують за конкурентів слуг .
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21.10.2020 12:29 Відповісти
Приведіть приклад того, як можна неправильно заповнити бюлетень так, щоб він втратив дійсність. Дякую.
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21.10.2020 12:55 Відповісти
Ну наприклад , забути поставити 0 перед іншою цифрою , - і бюлетень вже тю-тю ,, чи поставити галочку навпроти різних - кандидата і партії .

Повинно бути просто і зрозуміло , прізвище - навпроти квадратик для галочки , прізвище - крадратик , партія -квадратик , все . !! Перевірено і випробувано десятками разів ,і зрозуміло навіть для лохторату Зе . Навіщо всі ці нововведення , якщо не для того щоб запудрити мізки .? .
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21.10.2020 13:09 Відповісти
Навіщо шукати змову або схематоз серед людей, які на це не здатні. Б'юті-коучери, фешн-байери та інша прислуга опинилася у Раді випадково, тобто без перевірки їх здібностей. Хоча над ними і стоять пастухи, які можуть пудрити мізки, вони мають розуміти, що неправильно заповнений бюлетень також шкідливий і для слуг народу.
Про те, що квадратик для галочки напроти кожного прізвища дає однозначність - вже багаго говорили, але недолугість виконавців не дозволила їм це зрозуміти.
Що Ви мали на увазі: "поставити галочку навпроти різних - кандидата і партії"?
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21.10.2020 13:49 Відповісти
А зараз хіба не так? Зразок бюлетню десь побачити можна?
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21.10.2020 14:47 Відповісти
На то і сподіваються.
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21.10.2020 12:47 Відповісти
Так на то ж и расчет!!!

СН предсказуемо пролетает на местных выборах.
Поэтому сделано все, чтобы у остальных было как можно больше проблем в то время, как СН выедет на админресурсе и контроле за подсчетом голосов.
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21.10.2020 12:48 Відповісти
Раніше я, як і всі лохи ходив на "вибори".
Ніякого сенсу ходити на вибори немає.
Як би ви не проголосували - результати (кому треба) вже відомі.
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21.10.2020 13:02 Відповісти
вам с юлькой не чего не светит при любом раскладе
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21.10.2020 13:27 Відповісти
Власенко прав. Один бюллетень с двумя отдельными квадратиками для каждой из десятков партий и сотен кандидатов это гемор даже для подготовленного избирателя, а для избиркомов широчайшее поле для манипуляций и подтасовок. А таких бюллетеней каждый избиратель получит несколько. Эти выборы поставят рекорд по длительности подсчёта результатов и количеству скандалов и судов.
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21.10.2020 13:47 Відповісти
Балабол власенко!
результаты поименного голосования за закон 3485Власенко С.В.За
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7035
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21.10.2020 14:39 Відповісти
т.е. если бы я ссуществовал в Киеве, то эта тварь меня считает лохом. который даже не может бамашку потписать
?
отлично
1 букмекеры ставят "лайк"
я этту суку ку бы на раз вычислилл то
да
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21.10.2020 15:22 Відповісти
Щоб не заплутатись потрібно голосувати тільки за партію , а за депутатів не голосувати ,бо це та ж сама прихована мажоритарка ,тільки під партійним соусом.
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21.10.2020 17:18 Відповісти
 
 