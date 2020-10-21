За тиждень у Києві на грип та ГРВІ захворіли понад 8 тис. осіб: 4047 дорослих і 4038 дітей, - Кличко
За минулий тиждень у столиці зареєстрували понад 8 тис. хворих на грип і ГРВІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"З приходом осені і похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 тис. хворих на грип та ГРВІ. Із них 4047 дорослих та 4038 дітей. Половина хворих дітей – школярі", - повідомив Кличко.
За його словами, до медичних закладів госпіталізували 24 пацієнти, в тому числі - 10 дітей.
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Иван Стариков
показати весь коментар21.10.2020 13:18 Відповісти Мені подобається 0
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