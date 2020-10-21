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Новини
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Приблизно 3 тис. громадян Білорусі виїхали в Україну з вересня, - МВС РБ

Приблизно 3 тис. громадян Білорусі виїхали в Україну з вересня, - МВС РБ

Начальник Департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бєгун розповів про білорусів, які виїхали з метою працевлаштування до України, Польщі та країн Балтії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"На територію Польщі був найбільший в'їзд - майже 10 тис. осіб. Латвія і Литва - значно менше. Образно кажучи, не більш ніж 500 осіб виїхали в ці дві країни", - зазначив Бєгун.

За його словами, в Україну з вересня виїхали приблизно 3 тис. осіб.

Бєгун впевнений, що у своїй більшості це трудова міграція.

"Частина з них виїжджає як особи, що працюють. Гадаю, це не безповоротна, це трудова міграція. Зрозуміло, що українці надали певні преференції працівникам айті, поляки досі надають преференції працюючим білорусам, які в спрощеному порядку залучаються для трудової діяльності і виїжджають на роботу", - сказав він.

Начальник департаменту підкреслив, що не можна говорити, що певні події в країні спровокували виїзд білоруських громадян: "Може, певні особи, які ставили собі за мету вже доволі давно переїхати на ПМП в інші країни, використали цю внутрішньополітичну кризу для того, щоб звернутися з клопотанням до компетентних органів Литви або Польщі про надання статусу біженця, і дуже часто створювали так звану інформаційну картинку, щоб підтвердити, що є жертвами за свої політичні погляди на території Білорусі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська закликала білорусів 26 жовтня розпочати народний страйк

Автор: 

Білорусь (7922) трудова міграція (453) міграція (368)


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Топ коментарі
+6
надо делиться...мы ж вам донбассят отправили безвозмездно?
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21.10.2020 12:29
+5
Я бы не спешил с бегунами из Беларуси . У нас своей ваты хватает .
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21.10.2020 12:31
+4
можешь янучару с ростова забрать.наш менеджер.ща без работы,кацапне не пригодился
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21.10.2020 12:38
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Это хорошо. В Украине им сачковать не дадут. Украинцы сами работают и их научат.
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21.10.2020 12:21 Відповісти
надо делиться...мы ж вам донбассят отправили безвозмездно?
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21.10.2020 12:29 Відповісти
Присмотри там парочку менеджеров. Только сразу не нагружай, пусть пообвыкнут.
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21.10.2020 12:35 Відповісти
можешь янучару с ростова забрать.наш менеджер.ща без работы,кацапне не пригодился
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21.10.2020 12:38 Відповісти
Це ти розповідай своєму дояру самозванцю а не на українському сайті,від тебе дуже тхне комуною і ******.
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21.10.2020 12:38 Відповісти
" Алексей Бегун рассказал о белорусах"
Від Бегуна поїхали до бігуна від призову.
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21.10.2020 12:25 Відповісти
Я бы не спешил с бегунами из Беларуси . У нас своей ваты хватает .
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21.10.2020 12:31 Відповісти
Не завадило б звернути увагу в якому році вони стали білорусами?
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21.10.2020 12:36 Відповісти
почему-то у меня это вызывает ассоциации с троянским конем...
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21.10.2020 12:38 Відповісти
Только у нас троянские кони уже давно табунами ходят. Раше не удалось захватить Украину извне, так она изнутри решила. Должен заметить, что делает это она с успехом. И если не остановить эту ползучую оккупацию в ближайшее время - Украине хана.
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21.10.2020 12:45 Відповісти
я даже знаю, кто это сделал вместе
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21.10.2020 14:50 Відповісти
А кто же еще, как не 72-процентные гниды Я этих тварей еще тогда приравнял к сепарам.
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21.10.2020 17:12 Відповісти
Так вот откуда у нас вторая волна!
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21.10.2020 12:43 Відповісти
Olimpijskaja cempionka po plavaniju toze prijexala na zarobotki v Litvu sto li?
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21.10.2020 13:22 Відповісти
 
 